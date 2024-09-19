Лига наций19 сентября 2024, 12:19 |
1886
9
Есть прогресс. Известна позиция сборной Украины в обновленном рейтинге ФИФА
Подопечные Сергея Реброва поднялись на 1 строчку вверх
19 сентября 2024, 12:19 |
1886
9
ФИФА опубликовала обновленный рейтинг национальных сборных. Украина по сравнению с предыдущей его версией поднялась на 1 позицию и теперь является 24-й.
Интересно, что с момента последнего обновления рейтинга «сине-желтые» провели 2 матча и оба проиграли (Албании 1:2 и Чехии 2:3). Встречи состоялись в сентябре в рамках нового розыгрыша Лиги наций.
Среди представителей УЕФА украинская команда не изменила свое положение и осталась 13-й.
Рейтинг ФИФА на 19.09.2024:
- 1. Аргентина
- 2. Франция
- 3. Испания
- 4. Англия
- 5. Бразилия
- 6. Бельгия
- 7. Нидерланды
- 8. Португалия
- 9. Колумбия
- 10. Италия
...
- 24. Украина
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Комментарии 9
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Просто Австралия потеряла больше нас очков и сползла, мы -19, а они -27 за проигрыш Бахрейну и ничью с Индонезией.
Серед європейський збірних на дві позиції нижче і на 10 пунктів менше у турків, ще на дві -нижче і на 20 менше у шведів, за якими з невеликим відставанням по очкам ідуть відразу валійці, поляки, і ще зовсім далі угорці. А вище нас серед європейців - австрійці але випереджають більш ніж на 30 пунктів. https://inside.fifa.com/fifa-world-ranking/men
А Албанія стала на одну сходинку нижче, і її обігнала якраз Грузія піднявшись на 4 позиції. Хоч стосовно грузин якась логіка, які шістдесят шості.
Враховуючи провал у Лізі Націй критично важливо залишитись 13-ми серед Європейських збірних - щоб попасти в перший кошик жеребкування відбору на чемпіонат світу!
Показать Скрыть 1 ответ
Мінус 20 очок, прогресс...! Тепер щоб ці 20 очок відбити - не хватить виграти всі матчі в лізі націй!
по ходу конкуренти зіграли ще гірше
неужели есть те кто в этот период сыграл хуже?
після двох останніх матчів видно оновлену позицію на чолі з Ребровим...
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