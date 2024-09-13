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  4. Луческу ждет операция, Зинченко может уйти, еще один украинец в Челси?
Другие новости
13 сентября 2024, 03:47 |
111
0

Луческу ждет операция, Зинченко может уйти, еще один украинец в Челси?

Главные новости за 12 сентября на Sport.ua

13 сентября 2024, 03:47 |
111
0
Луческу ждет операция, Зинченко может уйти, еще один украинец в Челси?
Twitter

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 12 сентября.

1А. Зинченко может уйти из Арсенала. Его планируют обменять в топ-клуб Италии
Украинского защитника хотят использовать как часть соглашения по Димарко

1Б. Арсенал определился с судьбой Зинченко и еще трех игроков
Александр на этот момент не входит в долгосрочные планы клуба

1В. ОФИЦИАЛЬНО. Арсенал продлил контракт с главным тренером
Микель Артета связал свое будущее с «Канонирами»

2. Все-таки выехал. Украинский голкипер находится на просмотре в Челси
Владислав Крапивцов может подписать контракт с лондонским клубом

3А. Известны результаты жеребьевки матча Кубка Дэвиса Израиль – Украина
Первым на корт выйдут Ишай Олиель и Александр Овчаренко

3Б. Израиль – Украина. Исторически удобный соперник на нейтральной территории
13-14 сентября команда Ореста Терещука сыграет выездной матч на Кипре

4. Луческу ляжет под нож. Экс-коуч Шахтера и Динамо приедет в Киев на операцию
79-летнего специалиста ждет хирургическое вмешательство на правом бедре

5. Источник: Герреро не сыграет против Зари в нынешнем сезоне
Таким было условие его трансфера в «Динамо»

6. Шахматная Олимпиада. Разгром Уругвая, у женщин – трудная победа над Литвой
Украинские команды одержали по две победы на соревнованиях в Будапеште

7А. Магучих рассказала, когда планирует завершить карьеру
Ярослава нацелена еще минимум на 10 лет выступлений

7Б. Жіноча збірна України програла Італії та втратила шанси на медалі Євроліги
Суперфінал Євроліги-2024 проходить в італійському місті Альгеро

7Б. Женская сборная Украины уступила Италии и потеряла шансы на медали Евролиги
Суперфинал Евролиги-2024 проходит в итальянском городе Альгеро

8. Шахтер на дне. Суперкомпьютер назвал победителя Лиги чемпионов. Это не Реал
Наиболее вероятным триумфатором еврокубкового турнира является Ман Сити по версии Opta

9. Неудачники Шахтера и Динамо, и еще 5 топ-бразильцев, провалившихся в Европе
Авансы в прессе и принадлежность к нации великого Пеле – это далеко не гарантия успеха в футболе…

10. Александр ФИЛЛИПОВ: «Повторить подвиг Лестера? Сейчас таких мыслей нет»
Форвард «Александрии» дал интервью Sport.ua

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главные новости
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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