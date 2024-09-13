Луческу ждет операция, Зинченко может уйти, еще один украинец в Челси?

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 12 сентября.

1А. Зинченко может уйти из Арсенала. Его планируют обменять в топ-клуб Италии

Украинского защитника хотят использовать как часть соглашения по Димарко

1Б. Арсенал определился с судьбой Зинченко и еще трех игроков

Александр на этот момент не входит в долгосрочные планы клуба

1В. ОФИЦИАЛЬНО. Арсенал продлил контракт с главным тренером

Микель Артета связал свое будущее с «Канонирами»

2. Все-таки выехал. Украинский голкипер находится на просмотре в Челси

Владислав Крапивцов может подписать контракт с лондонским клубом

3А. Известны результаты жеребьевки матча Кубка Дэвиса Израиль – Украина

Первым на корт выйдут Ишай Олиель и Александр Овчаренко

3Б. Израиль – Украина. Исторически удобный соперник на нейтральной территории

13-14 сентября команда Ореста Терещука сыграет выездной матч на Кипре

4. Луческу ляжет под нож. Экс-коуч Шахтера и Динамо приедет в Киев на операцию

79-летнего специалиста ждет хирургическое вмешательство на правом бедре

5. Источник: Герреро не сыграет против Зари в нынешнем сезоне

Таким было условие его трансфера в «Динамо»

6. Шахматная Олимпиада. Разгром Уругвая, у женщин – трудная победа над Литвой

Украинские команды одержали по две победы на соревнованиях в Будапеште

7А. Магучих рассказала, когда планирует завершить карьеру

Ярослава нацелена еще минимум на 10 лет выступлений

7Б. Жіноча збірна України програла Італії та втратила шанси на медалі Євроліги

Суперфінал Євроліги-2024 проходить в італійському місті Альгеро

7Б. Женская сборная Украины уступила Италии и потеряла шансы на медали Евролиги

Суперфинал Евролиги-2024 проходит в итальянском городе Альгеро

8. Шахтер на дне. Суперкомпьютер назвал победителя Лиги чемпионов. Это не Реал

Наиболее вероятным триумфатором еврокубкового турнира является Ман Сити по версии Opta

9. Неудачники Шахтера и Динамо, и еще 5 топ-бразильцев, провалившихся в Европе

Авансы в прессе и принадлежность к нации великого Пеле – это далеко не гарантия успеха в футболе…

10. Александр ФИЛЛИПОВ: «Повторить подвиг Лестера? Сейчас таких мыслей нет»

Форвард «Александрии» дал интервью Sport.ua