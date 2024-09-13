Луческу ждет операция, Зинченко может уйти, еще один украинец в Челси?
Главные новости за 12 сентября на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 12 сентября.
1А. Зинченко может уйти из Арсенала. Его планируют обменять в топ-клуб Италии
Украинского защитника хотят использовать как часть соглашения по Димарко
1Б. Арсенал определился с судьбой Зинченко и еще трех игроков
Александр на этот момент не входит в долгосрочные планы клуба
1В. ОФИЦИАЛЬНО. Арсенал продлил контракт с главным тренером
Микель Артета связал свое будущее с «Канонирами»
2. Все-таки выехал. Украинский голкипер находится на просмотре в Челси
Владислав Крапивцов может подписать контракт с лондонским клубом
3А. Известны результаты жеребьевки матча Кубка Дэвиса Израиль – Украина
Первым на корт выйдут Ишай Олиель и Александр Овчаренко
3Б. Израиль – Украина. Исторически удобный соперник на нейтральной территории
13-14 сентября команда Ореста Терещука сыграет выездной матч на Кипре
4. Луческу ляжет под нож. Экс-коуч Шахтера и Динамо приедет в Киев на операцию
79-летнего специалиста ждет хирургическое вмешательство на правом бедре
5. Источник: Герреро не сыграет против Зари в нынешнем сезоне
Таким было условие его трансфера в «Динамо»
6. Шахматная Олимпиада. Разгром Уругвая, у женщин – трудная победа над Литвой
Украинские команды одержали по две победы на соревнованиях в Будапеште
7А. Магучих рассказала, когда планирует завершить карьеру
Ярослава нацелена еще минимум на 10 лет выступлений
7Б. Жіноча збірна України програла Італії та втратила шанси на медалі Євроліги
Суперфінал Євроліги-2024 проходить в італійському місті Альгеро
7Б. Женская сборная Украины уступила Италии и потеряла шансы на медали Евролиги
Суперфинал Евролиги-2024 проходит в итальянском городе Альгеро
8. Шахтер на дне. Суперкомпьютер назвал победителя Лиги чемпионов. Это не Реал
Наиболее вероятным триумфатором еврокубкового турнира является Ман Сити по версии Opta
9. Неудачники Шахтера и Динамо, и еще 5 топ-бразильцев, провалившихся в Европе
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10. Александр ФИЛЛИПОВ: «Повторить подвиг Лестера? Сейчас таких мыслей нет»
Форвард «Александрии» дал интервью Sport.ua
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