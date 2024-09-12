Неудачники Шахтера и Динамо, и еще 5 топ-бразильцев, провалившихся в Европе

Мировой футбол знает большое количество звездных и успешных бразильских футболистов. Наиболее узнаваемым из них по-прежнему является Пеле – человек, которого еще при жизни называли не иначе как Королем футбола. Но и без этого гения в игре № 1 хватает героев, сумевших проявить себя с наилучшей стороны.

Части из них удалось доказать собственное величие не только на родине, но и в Европе – там, где футбол куда более разнообразный с тактической, функциональной и прочих точек зрения. Болельщики со стажем легко вспомнят до десятка фамилий известных и успешных бразильских игроков в европейских клубах: Роналдо, Роналдиньо, Ривалдо, Роберто Карлос, Ромарио, Бебето, Кака, Неймар, Винисиус Жуниор и т.д.

Но было немало и других бразильцев – тех, кому на родине привычно выдавалось множество авансов, однако которые так и не смогли продемонстрировать свои лучшие качества в Европе, когда все-таки оказались там. Если не сказать даже, что на Старом континенте они полностью провалились…

Кейррисон

Getty Images. Кейррисон (в центре)

Центральный нападающий Кейррисон был выдающимся талантом бразильского футбола конца первого десятилетия нынешнего века. Он в достаточно раннем возрасте заявил о себе в клубах "средней руки", а в 2009-м был подписан Палмейрасом за 650 тысяч евро. За год до этого Кейррисон в составе Коритибы наколотил 21 мяч в 31 поединке бразильской Серии А – элитарного дивизиона тамошнего клубного футбола, потому эксперты и СМИ удивлялись, насколько дешево клуб согласился отпустить свою звездочку в Палмейрас. Очевидно, в этой истории не обошлось без традиционных бразильских недомолвок.

В Палмейрасе форвард также начал очень ярко – 5 голов в 7 матчах чемпионата, после чего Кейррисон за 14 миллионов евро отбыл в Барселону. Однако в каталонском гранде заиграть у бразильца не вышло. Его с ходу отправили в аренду в Бенфику, где Кейррисон провалился. Затем также была неудачная аренда в Фиорентине, после чего Барса вернула игрока в аренду на родину – в Сантос, где он еще и получил тяжелую травму колена… На этом фактически на карьере Кейррисона можно было ставить "крест" – в 2014-м он окончательно попрощался с Барселоной, а в Европу впоследствии возвращался еще лишь раз – чтобы провести полгода в скромной португальской Ароке, но и там без особого успеха. Да и в Бразилии, по сути, отыскать себя Кейррисону больше так и не удалось, потому неудивительно, что в ноябре 2021 года форвард официально объявил о завершении карьеры. На тот момент ему было только 32…

Гансо

Getty Images. Гансо

Гансо был одним из молодых вундеркиндов невероятного Сантоса, который в 2011 году становился триумфатором Кубка Либертадорес. В той команде "рыб" было сразу несколько блестящих молодых исполнителей, которым прочили выдающееся будущее: непосредственно Гансо, а также Неймар, Алан Патрик и Алекс Сандро…

Долгое время Гансо сватали то в один европейский топ-клуб, то в другой. В прессе даже ходили слухи о возможном трансфере хавбека в Шахтер, однако то ли "горнякам" не удалось договориться с Сантосом, то ли сам Гансо забраковал возможность такого перехода, но футболист остался на родине. В 2012-м он неожиданно ушел в Сан-Паулу, а в Европу подался только спустя четыре года, когда его за 9,5 миллионов евро подписала Севилья. На тот момент Гансо было уже почти 27 лет, а потому от него ждали зрелого и качественного футбола, но… За нервионцев бразилец сыграл только 28 матчей (7 голов и 6 ассистов) за два года. Затем Севилья отпустила Гансо в аренду в Амьен, но даже там хавбек не пришелся ко двору и покинул клуб лишь спустя полгода, отыграв 13 поединков (3 ассиста).

В Севилье на Гансо уже не рассчитывали, равно как он не оказался интересен никому больше в Европе. Поэтому неудивительно, что в январе 2019-го хавбек на правах свободного агента ушел во Флуминенсе, где выступает и по сей день, имея контракт до 31 декабря 2025 года. В октябре Гансо отпразднует свой 35-й день рождения, а потому ждать его в Европе больше вряд ли стоит – свои шансы на Старом континенте он так и не реализовал.

Дентиньо

Getty Images. Дентиньо

Когда-то Пеле назвал воспитанника академии Коринтианса Дентиньо наиболее талантливым бразильским футболистом, которого ему удавалось видеть. Этому игроку Король футбола прогнозировал более успешную карьеру, чем у Роналдо, однако в итоге прогнозы выдающегося экс-форварда полностью провалились.

Летом 2011 года Дентиньо покинул Бразилию, чтобы за 7,5 миллионов евро перебраться в Шахтер. В стане "горняков" его считали одним из тех, кто вскоре покажет себя с наилучшей стороны и за хорошие деньги переберется в один из европейских грандов. Но все получилось совсем не так. Дентиньо буквально застрял в Украине, проведя в Шахтере практически одиннадцать лет, за вычетом неполного года аренды в Бешикташе.

За "горняков" Дентиньо отыграл 197 официальных матчей (29 голов и 16 ассистов), побеждал в чемпионате Украины, Кубке страны, играл и забивал в Лиге чемпионов, но не реализовал, пожалуй, и половины своего потенциала. Ходили легенды, что каждый раз продлевать контракт с Дентиньо в Шахтере предпочитали лишь потому, что универсальный игрок (по сути, у Дентиньо даже не было определенного амплуа, так как он мог быть и форвардом, и вингером, и центральным хавбеком, а несколько раз даже опускался в опорную зону и на фланги обороны) являлся чрезвычайно общительным, коммуникабельным и позитивным. Тем самым он помогал в адаптации молодым бразильцам, прибывающим в Шахтер практически в каждом сезоне. Иными словами, Дентиньо был в донецком клубе такой себе "нянькой" для юных соотечественников, но это отнюдь не то, что когда-то предрекал ему Пеле…

Габриэл Барбоза

Getty Images. Габриэл Барбоза

Габриэл Барбоза по прозвищу Габигол очень рано попал "на карандаш" европейским грандам. В 2014 году он забил 8 мячей в 31 поединке бразильской Серии А, а спустя год отличился уже 10 точными ударами в 30 поединках соревнования. Когда в начале сезона-2016 Габриэл Барбоза наколотил 5 мячей в 11 играх чемпионата Бразилии, на Сантос вышел миланский Интер с предложением, от которого было невозможно отказаться – 29,5 миллионов евро.

Однако в Италии заиграть у Габигола не вышло. Сперва он долго адаптировался к новым реалиям, а затем в Интере началась чехарда на тренерском мостике, что абсолютно не способствовало интеграции бразильца в новый коллектив. Летом 2017 года Интер отпустил Габриэла Барбозу в аренду в Бенфику, но там бразилец также провалился, сыграв за полгода лишь один матч.

Неудивительно, что в январе 2018-го Интер отпустил ненужного ему форварда в аренду в Сантос, а затем на таких же условиях согласился, чтобы Габигол выступал за Фламенго. В стане "стервятников»" Барбоза наконец-то обрел былую уверенность и начал забивать много и со вкусом. Это помогло Фламенго выиграть два чемпионства в Бразилии и два Кубка Либертадорес, а Интеру – продать форварда в стан "стервятников" за 17,5 миллионов евро. Учитывая возмещение за аренды игрока, на трансфере Габигола миланский клуб все равно потерял пристойную сумму – около 8 миллионов евро. Но и это не так важно, по сравнению с тем, какое будущее прочили Габриэлу Барбозе в Европе, и что он реально сумел там показать.

Паулиньо

Getty Images. Паулиньо

Пауло Энрике Сампайо Фильо или просто Паулиньо отлично проявил себя в родном Васко да Гама и сборной Бразилии U-17 (8 голов в 24 матчах – неплохой показатель для вингера), благодаря чему летом 2018 года заслужил трансфер в Байер за 18,5 миллионов евро. По уровню потенциала этого игрока на родине ставили в один ряд с Винисиусом Жуниором, за которого Реал отдал Фламенго 45 миллионов евро, а потому неудивительно, что в Леверкузене были очень довольны всеми аспектами сделки и возлагали на Паулиньо серьезные надежды.

Однако оправдать их Паулиньо не смог. В то время, как Винисиус Жуниор превратился в Реале в футболиста мирового уровня, его соотечественник и ровесник плотно засел на скамейке запасных Байера, выходя на поле преимущественно на замену. В начале минувшего года "фармацевты" и вовсе отчаялись, отпустив своего игрока в аренду в Атлетико Минейро, чтобы через полгода после этого попрощаться с Паулиньо окончательно – на правах свободного агента.

За пять лет, которые Паулиньо провел на контракте в Байере, он сыграл лишь 2827 минут в рамках 79 официальных матчей, отличившись 9 голами и 5 ассистами. Интересно, что в Атлетико Минейро, где вингер выступает и по сей день, футболист является ключевой фигурой коллектива и пребывает исключительно на хорошем счету. Возможно, в свои 24 года он еще надеется однажды получить второй шанс реализовать себя в европейском футболе…

Леандро Дамиан

Getty Images. Леандро Дамиан

Леандро Дамиан – это еще один топовый молодой центрфорвард бразильского футбола начала минувшего десятилетия. Футболисту удалось блестяще заявить о себе в составе Интернасьонала, с которым в 2010 году он стал обладателем Кубка Либертадорес. В это время интерес к Дамиану начали проявлять многие топовые клубы Европы. Наиболее настойчиво себя вели тогда Тоттенхэм и Шахтер. Поговаривали, что "горняки" были готовы заплатить за Леандро около 15-20 миллионов евро, но в бразильском клубе заартачились, и на сделку не пошли.

В итоге в январе 2014-го Дамиан за 13 миллионов евро перешел в Сантос. После этого очень скоро его карьера покатилась по наклонной, и больше ни о каких реальных возможностях уехать в Европу Леандро даже и мечтать не мог. Что правда, почувствовать себя звездой первой величины ему все-таки удалось, но для этого пришлось уехать в Японию. За тамошний Кавасаки Фронтале он отыграл пять лет, дважды становясь чемпионом страны. Однако в начале нынешнего года ветеран, которому сейчас уже 35, покинул Страну восходящего солнца, и сейчас находится в статусе свободного агента без внятных перспектив трудоустроиться где-либо на пристойном уровне.

Дуду

Getty Images. Дуду

Воспитанник Крузейро Дуду, который в 19-летнем возрасте оказался в киевском Динамо, но так и не смог реализовать в столице Украины свой потенциал, провел в Европе только два с половиной года. За этот период хавбек сыграл 32 матча за "бело-синих", отличившись 4 голами и 5 ассистами. В Динамо не увидели целесообразности оставлять Дуду в команде и в дальнейшем, и после аренды в Гремио согласились на предложение от Палмейраса о продаже полузащитника за 3 миллиона евро – на два меньше, чем было потрачено на его покупку.

С тех пор Дуду расцвел в Палмейрасе во всей красе и стал одной из современных легенд этого клуба. За "зелено-белых" футболист провел уже 443 матча, в которых отличился 87 забитыми мячами и 101 результативной передачей. И пускай сейчас, в свои 32 года, Дуду уже не такой знаковый и значимый исполнитель для Палмейраса, его все равно очень любят болельщики этой команды, а Европа… Очевидно, в какой-то момент Дуду просто осознал, что лучше быть успешным и счастливым там, где это у тебя получается, тем более, если речь идет о родном доме, чем безустанно скитаться по разным странам в поисках того, что еще далеко не факт что удастся заполучить…

Текст: meta.ua/sport