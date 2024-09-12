Неудачники Шахтера и Динамо, и еще 5 топ-бразильцев, провалившихся в Европе
Авансы в прессе и принадлежность к нации великого Пеле – это далеко не гарантия успеха в футболе…
Мировой футбол знает большое количество звездных и успешных бразильских футболистов. Наиболее узнаваемым из них по-прежнему является Пеле – человек, которого еще при жизни называли не иначе как Королем футбола. Но и без этого гения в игре № 1 хватает героев, сумевших проявить себя с наилучшей стороны.
Части из них удалось доказать собственное величие не только на родине, но и в Европе – там, где футбол куда более разнообразный с тактической, функциональной и прочих точек зрения. Болельщики со стажем легко вспомнят до десятка фамилий известных и успешных бразильских игроков в европейских клубах: Роналдо, Роналдиньо, Ривалдо, Роберто Карлос, Ромарио, Бебето, Кака, Неймар, Винисиус Жуниор и т.д.
Но было немало и других бразильцев – тех, кому на родине привычно выдавалось множество авансов, однако которые так и не смогли продемонстрировать свои лучшие качества в Европе, когда все-таки оказались там. Если не сказать даже, что на Старом континенте они полностью провалились…
Кейррисон
Центральный нападающий Кейррисон был выдающимся талантом бразильского футбола конца первого десятилетия нынешнего века. Он в достаточно раннем возрасте заявил о себе в клубах "средней руки", а в 2009-м был подписан Палмейрасом за 650 тысяч евро. За год до этого Кейррисон в составе Коритибы наколотил 21 мяч в 31 поединке бразильской Серии А – элитарного дивизиона тамошнего клубного футбола, потому эксперты и СМИ удивлялись, насколько дешево клуб согласился отпустить свою звездочку в Палмейрас. Очевидно, в этой истории не обошлось без традиционных бразильских недомолвок.
В Палмейрасе форвард также начал очень ярко – 5 голов в 7 матчах чемпионата, после чего Кейррисон за 14 миллионов евро отбыл в Барселону. Однако в каталонском гранде заиграть у бразильца не вышло. Его с ходу отправили в аренду в Бенфику, где Кейррисон провалился. Затем также была неудачная аренда в Фиорентине, после чего Барса вернула игрока в аренду на родину – в Сантос, где он еще и получил тяжелую травму колена… На этом фактически на карьере Кейррисона можно было ставить "крест" – в 2014-м он окончательно попрощался с Барселоной, а в Европу впоследствии возвращался еще лишь раз – чтобы провести полгода в скромной португальской Ароке, но и там без особого успеха. Да и в Бразилии, по сути, отыскать себя Кейррисону больше так и не удалось, потому неудивительно, что в ноябре 2021 года форвард официально объявил о завершении карьеры. На тот момент ему было только 32…
Гансо
Гансо был одним из молодых вундеркиндов невероятного Сантоса, который в 2011 году становился триумфатором Кубка Либертадорес. В той команде "рыб" было сразу несколько блестящих молодых исполнителей, которым прочили выдающееся будущее: непосредственно Гансо, а также Неймар, Алан Патрик и Алекс Сандро…
Долгое время Гансо сватали то в один европейский топ-клуб, то в другой. В прессе даже ходили слухи о возможном трансфере хавбека в Шахтер, однако то ли "горнякам" не удалось договориться с Сантосом, то ли сам Гансо забраковал возможность такого перехода, но футболист остался на родине. В 2012-м он неожиданно ушел в Сан-Паулу, а в Европу подался только спустя четыре года, когда его за 9,5 миллионов евро подписала Севилья. На тот момент Гансо было уже почти 27 лет, а потому от него ждали зрелого и качественного футбола, но… За нервионцев бразилец сыграл только 28 матчей (7 голов и 6 ассистов) за два года. Затем Севилья отпустила Гансо в аренду в Амьен, но даже там хавбек не пришелся ко двору и покинул клуб лишь спустя полгода, отыграв 13 поединков (3 ассиста).
В Севилье на Гансо уже не рассчитывали, равно как он не оказался интересен никому больше в Европе. Поэтому неудивительно, что в январе 2019-го хавбек на правах свободного агента ушел во Флуминенсе, где выступает и по сей день, имея контракт до 31 декабря 2025 года. В октябре Гансо отпразднует свой 35-й день рождения, а потому ждать его в Европе больше вряд ли стоит – свои шансы на Старом континенте он так и не реализовал.
Дентиньо
Когда-то Пеле назвал воспитанника академии Коринтианса Дентиньо наиболее талантливым бразильским футболистом, которого ему удавалось видеть. Этому игроку Король футбола прогнозировал более успешную карьеру, чем у Роналдо, однако в итоге прогнозы выдающегося экс-форварда полностью провалились.
Летом 2011 года Дентиньо покинул Бразилию, чтобы за 7,5 миллионов евро перебраться в Шахтер. В стане "горняков" его считали одним из тех, кто вскоре покажет себя с наилучшей стороны и за хорошие деньги переберется в один из европейских грандов. Но все получилось совсем не так. Дентиньо буквально застрял в Украине, проведя в Шахтере практически одиннадцать лет, за вычетом неполного года аренды в Бешикташе.
За "горняков" Дентиньо отыграл 197 официальных матчей (29 голов и 16 ассистов), побеждал в чемпионате Украины, Кубке страны, играл и забивал в Лиге чемпионов, но не реализовал, пожалуй, и половины своего потенциала. Ходили легенды, что каждый раз продлевать контракт с Дентиньо в Шахтере предпочитали лишь потому, что универсальный игрок (по сути, у Дентиньо даже не было определенного амплуа, так как он мог быть и форвардом, и вингером, и центральным хавбеком, а несколько раз даже опускался в опорную зону и на фланги обороны) являлся чрезвычайно общительным, коммуникабельным и позитивным. Тем самым он помогал в адаптации молодым бразильцам, прибывающим в Шахтер практически в каждом сезоне. Иными словами, Дентиньо был в донецком клубе такой себе "нянькой" для юных соотечественников, но это отнюдь не то, что когда-то предрекал ему Пеле…
Габриэл Барбоза
Габриэл Барбоза по прозвищу Габигол очень рано попал "на карандаш" европейским грандам. В 2014 году он забил 8 мячей в 31 поединке бразильской Серии А, а спустя год отличился уже 10 точными ударами в 30 поединках соревнования. Когда в начале сезона-2016 Габриэл Барбоза наколотил 5 мячей в 11 играх чемпионата Бразилии, на Сантос вышел миланский Интер с предложением, от которого было невозможно отказаться – 29,5 миллионов евро.
Однако в Италии заиграть у Габигола не вышло. Сперва он долго адаптировался к новым реалиям, а затем в Интере началась чехарда на тренерском мостике, что абсолютно не способствовало интеграции бразильца в новый коллектив. Летом 2017 года Интер отпустил Габриэла Барбозу в аренду в Бенфику, но там бразилец также провалился, сыграв за полгода лишь один матч.
Неудивительно, что в январе 2018-го Интер отпустил ненужного ему форварда в аренду в Сантос, а затем на таких же условиях согласился, чтобы Габигол выступал за Фламенго. В стане "стервятников»" Барбоза наконец-то обрел былую уверенность и начал забивать много и со вкусом. Это помогло Фламенго выиграть два чемпионства в Бразилии и два Кубка Либертадорес, а Интеру – продать форварда в стан "стервятников" за 17,5 миллионов евро. Учитывая возмещение за аренды игрока, на трансфере Габигола миланский клуб все равно потерял пристойную сумму – около 8 миллионов евро. Но и это не так важно, по сравнению с тем, какое будущее прочили Габриэлу Барбозе в Европе, и что он реально сумел там показать.
Паулиньо
Пауло Энрике Сампайо Фильо или просто Паулиньо отлично проявил себя в родном Васко да Гама и сборной Бразилии U-17 (8 голов в 24 матчах – неплохой показатель для вингера), благодаря чему летом 2018 года заслужил трансфер в Байер за 18,5 миллионов евро. По уровню потенциала этого игрока на родине ставили в один ряд с Винисиусом Жуниором, за которого Реал отдал Фламенго 45 миллионов евро, а потому неудивительно, что в Леверкузене были очень довольны всеми аспектами сделки и возлагали на Паулиньо серьезные надежды.
Однако оправдать их Паулиньо не смог. В то время, как Винисиус Жуниор превратился в Реале в футболиста мирового уровня, его соотечественник и ровесник плотно засел на скамейке запасных Байера, выходя на поле преимущественно на замену. В начале минувшего года "фармацевты" и вовсе отчаялись, отпустив своего игрока в аренду в Атлетико Минейро, чтобы через полгода после этого попрощаться с Паулиньо окончательно – на правах свободного агента.
За пять лет, которые Паулиньо провел на контракте в Байере, он сыграл лишь 2827 минут в рамках 79 официальных матчей, отличившись 9 голами и 5 ассистами. Интересно, что в Атлетико Минейро, где вингер выступает и по сей день, футболист является ключевой фигурой коллектива и пребывает исключительно на хорошем счету. Возможно, в свои 24 года он еще надеется однажды получить второй шанс реализовать себя в европейском футболе…
Леандро Дамиан
Леандро Дамиан – это еще один топовый молодой центрфорвард бразильского футбола начала минувшего десятилетия. Футболисту удалось блестяще заявить о себе в составе Интернасьонала, с которым в 2010 году он стал обладателем Кубка Либертадорес. В это время интерес к Дамиану начали проявлять многие топовые клубы Европы. Наиболее настойчиво себя вели тогда Тоттенхэм и Шахтер. Поговаривали, что "горняки" были готовы заплатить за Леандро около 15-20 миллионов евро, но в бразильском клубе заартачились, и на сделку не пошли.
В итоге в январе 2014-го Дамиан за 13 миллионов евро перешел в Сантос. После этого очень скоро его карьера покатилась по наклонной, и больше ни о каких реальных возможностях уехать в Европу Леандро даже и мечтать не мог. Что правда, почувствовать себя звездой первой величины ему все-таки удалось, но для этого пришлось уехать в Японию. За тамошний Кавасаки Фронтале он отыграл пять лет, дважды становясь чемпионом страны. Однако в начале нынешнего года ветеран, которому сейчас уже 35, покинул Страну восходящего солнца, и сейчас находится в статусе свободного агента без внятных перспектив трудоустроиться где-либо на пристойном уровне.
Дуду
Воспитанник Крузейро Дуду, который в 19-летнем возрасте оказался в киевском Динамо, но так и не смог реализовать в столице Украины свой потенциал, провел в Европе только два с половиной года. За этот период хавбек сыграл 32 матча за "бело-синих", отличившись 4 голами и 5 ассистами. В Динамо не увидели целесообразности оставлять Дуду в команде и в дальнейшем, и после аренды в Гремио согласились на предложение от Палмейраса о продаже полузащитника за 3 миллиона евро – на два меньше, чем было потрачено на его покупку.
С тех пор Дуду расцвел в Палмейрасе во всей красе и стал одной из современных легенд этого клуба. За "зелено-белых" футболист провел уже 443 матча, в которых отличился 87 забитыми мячами и 101 результативной передачей. И пускай сейчас, в свои 32 года, Дуду уже не такой знаковый и значимый исполнитель для Палмейраса, его все равно очень любят болельщики этой команды, а Европа… Очевидно, в какой-то момент Дуду просто осознал, что лучше быть успешным и счастливым там, где это у тебя получается, тем более, если речь идет о родном доме, чем безустанно скитаться по разным странам в поисках того, что еще далеко не факт что удастся заполучить…
Текст: meta.ua/sport
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