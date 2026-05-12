  4. Матвиенко в шестой раз стал чемпионом Украины. Сколько до рекорда Пятова?
Украина. Премьер лига
12 мая 2026, 07:41 | Обновлено 12 мая 2026, 07:43
Вспомним топ-20 игроков «Шахтера» с наибольшим количеством выигранных чемпионств УПЛ

Getty Images/Global Images Ukraine. Николай Матвиенко

Капитан донецкого «Шахтера» Николай Матвиенко в шестой раз стал чемпионом Украины в составе «горняков».

В активе украинского защитника донецкого клуба победы в сезонах 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2022/23, 2023/24 и 2025/26.

В истории «Шахтера» лишь 11 игроков выигрывали УПЛ большее количество раз.

Рекорд принадлежит экс-голкиперу «горняков» Андрею Пятову, в активе которого 11 выигранных чемпионств.

Если брать общую историю УПЛ, то Пятова опережает другой бывший вратарь Александр Шовковский, который в составе киевского «Динамо» завоевал 14 титулов чемпиона Украины.

Топ-20 игроков «Шахтера» с наибольшим количеством выигранных чемпионств УПЛ:

  • 11 – Андрей Пятов (Украина)
  • 10 – Тарас Степаненко (Украина)
  • 10 – Ярослав Ракицкий (Украина)
  • 10 – Дарио Срна (Хорватия)
  • 9 – Сергей Кривцов (Украина)
  • 8 – Дмитрий Чигринский (Украина)
  • 8 – Томаш Хюбшман (Чехия)
  • 8 – Вячеслав Шевчук (Украина)
  • 7 – Дентиньо (Бразилия)
  • 7 – Александр Кучер (Украина)
  • 7 – Разван Рац (Румыния)
  • 6 – Николай Матвиенко (Украина)
  • 6 – Тайсон (Бразилия)
  • 6 – Алан Патрик (Бразилия)
  • 6 – Исмаили (Бразилия)
  • 6 – Василий Кобин (Украина)
  • 6 – Луис Адриано (Бразилия)
  • 6 – Фернандиньо (Бразилия)
  • 6 – Алексей Гай (Украина)
  • 6 – Жадсон (Бразилия)
