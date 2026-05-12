Матвиенко в шестой раз стал чемпионом Украины. Сколько до рекорда Пятова?
Вспомним топ-20 игроков «Шахтера» с наибольшим количеством выигранных чемпионств УПЛ
Капитан донецкого «Шахтера» Николай Матвиенко в шестой раз стал чемпионом Украины в составе «горняков».
В активе украинского защитника донецкого клуба победы в сезонах 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2022/23, 2023/24 и 2025/26.
В истории «Шахтера» лишь 11 игроков выигрывали УПЛ большее количество раз.
Рекорд принадлежит экс-голкиперу «горняков» Андрею Пятову, в активе которого 11 выигранных чемпионств.
Если брать общую историю УПЛ, то Пятова опережает другой бывший вратарь Александр Шовковский, который в составе киевского «Динамо» завоевал 14 титулов чемпиона Украины.
Топ-20 игроков «Шахтера» с наибольшим количеством выигранных чемпионств УПЛ:
- 11 – Андрей Пятов (Украина)
- 10 – Тарас Степаненко (Украина)
- 10 – Ярослав Ракицкий (Украина)
- 10 – Дарио Срна (Хорватия)
- 9 – Сергей Кривцов (Украина)
- 8 – Дмитрий Чигринский (Украина)
- 8 – Томаш Хюбшман (Чехия)
- 8 – Вячеслав Шевчук (Украина)
- 7 – Дентиньо (Бразилия)
- 7 – Александр Кучер (Украина)
- 7 – Разван Рац (Румыния)
- 6 – Николай Матвиенко (Украина)
- 6 – Тайсон (Бразилия)
- 6 – Алан Патрик (Бразилия)
- 6 – Исмаили (Бразилия)
- 6 – Василий Кобин (Украина)
- 6 – Луис Адриано (Бразилия)
- 6 – Фернандиньо (Бразилия)
- 6 – Алексей Гай (Украина)
- 6 – Жадсон (Бразилия)
