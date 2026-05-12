Матвиенко в шестой раз стал чемпионом Украины. Сколько до рекорда Пятова?

Капитан донецкого «Шахтера» Николай Матвиенко в шестой раз стал чемпионом Украины в составе «горняков».

В активе украинского защитника донецкого клуба победы в сезонах 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2022/23, 2023/24 и 2025/26.

В истории «Шахтера» лишь 11 игроков выигрывали УПЛ большее количество раз.

Рекорд принадлежит экс-голкиперу «горняков» Андрею Пятову, в активе которого 11 выигранных чемпионств.

Если брать общую историю УПЛ, то Пятова опережает другой бывший вратарь Александр Шовковский, который в составе киевского «Динамо» завоевал 14 титулов чемпиона Украины.

Топ-20 игроков «Шахтера» с наибольшим количеством выигранных чемпионств УПЛ: