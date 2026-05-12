Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Арда Туран стал 17-м тренером, который выиграл чемпионат Украины
12 мая 2026, 07:34 |
Арда Туран стал 17-м тренером, который выиграл чемпионат Украины

Вспомним всех тренеров, в активе которых есть чемпионства в УПЛ

Getty Images/Global Images Ukraine. Арда Туран

Турецкий наставник донецкого «Шахтера» Арда Туран стал 17-м тренером, выигравшим чемпионат УПЛ.

Также наставник «горняков» стал чемпионом-представителем восьмой страны.

Напомним, что рекорд УПЛ принадлежит Мирче Луческу, который завоевал 9 трофеев: 8 во главе «Шахтера» и 1 – «Динамо».

Тренеры, выигрывавшие УПЛ:

  • 9 – Мирча Луческу (Румыния), «Шахтер» (8), «Динамо» (1)
  • 5 – Валерий Лобановский (Украина), «Динамо»
  • 3 – Паулу Фонсека (Португалия), «Шахтер»
  • 2 – Йожеф Сабо (Украина), «Динамо»
  • 2 – Сергей Ребров (Украина), «Динамо»
  • 2 – Алексей Михайличенко (Украина), «Динамо»
  • 1 – Юрий Семин (россия), «Динамо»
  • 1 – Николай Павлов (Украина), «Динамо»
  • 1 – Анатолий Демьяненко (Украина), «Динамо»
  • 1 – Луиш Каштру (Португалия), «Шахтер»
  • 1 – Александр Шовковский (Украина), «Динамо»
  • 1 – Марино Пушич (Босния и Герцеговина), «Шахтер»
  • 1 – Анатолий Заяев (Украина), «Таврия»
  • 1 – Михаил Фоменко (Украина), «Динамо»
  • 1 – Невио Скала (Италия), «Шахтер»
  • 1 – Игор Йовичевич (Хорватия), «Шахтер»
  • 1 – Арда Туран (Турция), «Шахтер»

Тренеры, выигрывавшие УПЛ во главе «Шахтёра»:

  • 8 – Мирча Луческу (Румыния)
  • 3 – Паулу Фонсека (Португалия)
  • 1 – Невио Скала (Италия)
  • 1 – Луиш Каштру (Португалия)
  • 1 – Игор Йовичевич (Хорватия)
  • 1 – Марино Пушич (Босния и Герцеговина)
  • 1 – Арда Туран (Турция)

Количество выигранных чемпионств по странам, которые представляли тренеры:

  • 16 – Украина
  • 9 – Румыния
  • 4 – Португалия
  • 1 – Италия, россия, Хорватия, Босния и Герцеговина, Турция
Андрей Витренко
