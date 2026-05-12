Украина. Премьер лига12 мая 2026, 07:34 |
300
0
Арда Туран стал 17-м тренером, который выиграл чемпионат Украины
Вспомним всех тренеров, в активе которых есть чемпионства в УПЛ
12 мая 2026, 07:34 |
300
0
Турецкий наставник донецкого «Шахтера» Арда Туран стал 17-м тренером, выигравшим чемпионат УПЛ.
Также наставник «горняков» стал чемпионом-представителем восьмой страны.
Напомним, что рекорд УПЛ принадлежит Мирче Луческу, который завоевал 9 трофеев: 8 во главе «Шахтера» и 1 – «Динамо».
Тренеры, выигрывавшие УПЛ:
- 9 – Мирча Луческу (Румыния), «Шахтер» (8), «Динамо» (1)
- 5 – Валерий Лобановский (Украина), «Динамо»
- 3 – Паулу Фонсека (Португалия), «Шахтер»
- 2 – Йожеф Сабо (Украина), «Динамо»
- 2 – Сергей Ребров (Украина), «Динамо»
- 2 – Алексей Михайличенко (Украина), «Динамо»
- 1 – Юрий Семин (россия), «Динамо»
- 1 – Николай Павлов (Украина), «Динамо»
- 1 – Анатолий Демьяненко (Украина), «Динамо»
- 1 – Луиш Каштру (Португалия), «Шахтер»
- 1 – Александр Шовковский (Украина), «Динамо»
- 1 – Марино Пушич (Босния и Герцеговина), «Шахтер»
- 1 – Анатолий Заяев (Украина), «Таврия»
- 1 – Михаил Фоменко (Украина), «Динамо»
- 1 – Невио Скала (Италия), «Шахтер»
- 1 – Игор Йовичевич (Хорватия), «Шахтер»
- 1 – Арда Туран (Турция), «Шахтер»
Тренеры, выигрывавшие УПЛ во главе «Шахтёра»:
- 8 – Мирча Луческу (Румыния)
- 3 – Паулу Фонсека (Португалия)
- 1 – Невио Скала (Италия)
- 1 – Луиш Каштру (Португалия)
- 1 – Игор Йовичевич (Хорватия)
- 1 – Марино Пушич (Босния и Герцеговина)
- 1 – Арда Туран (Турция)
Количество выигранных чемпионств по странам, которые представляли тренеры:
- 16 – Украина
- 9 – Румыния
- 4 – Португалия
- 1 – Италия, россия, Хорватия, Босния и Герцеговина, Турция
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 11 мая 2026, 08:09 7
Украинец стремится к трилогии с Тайсоном
Футбол | 11 мая 2026, 08:32 22
Тренер хочет усилений
Футбол | 11.05.2026, 09:54
Футбол | 12.05.2026, 05:02
Футбол | 12.05.2026, 00:07
Комментарии 0
Популярные новости
11.05.2026, 18:05 33
11.05.2026, 07:46 1
12.05.2026, 07:36 4
12.05.2026, 04:10 67
10.05.2026, 10:29
10.05.2026, 09:44 2
11.05.2026, 02:41 6
10.05.2026, 19:25 1