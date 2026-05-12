Арда Туран стал 17-м тренером, который выиграл чемпионат Украины

Турецкий наставник донецкого «Шахтера» Арда Туран стал 17-м тренером, выигравшим чемпионат УПЛ.

Также наставник «горняков» стал чемпионом-представителем восьмой страны.

Напомним, что рекорд УПЛ принадлежит Мирче Луческу, который завоевал 9 трофеев: 8 во главе «Шахтера» и 1 – «Динамо».

Тренеры, выигрывавшие УПЛ:

9 – Мирча Луческу (Румыния), «Шахтер» (8), «Динамо» (1)

5 – Валерий Лобановский (Украина), «Динамо»

3 – Паулу Фонсека (Португалия), «Шахтер»

2 – Йожеф Сабо (Украина), «Динамо»

2 – Сергей Ребров (Украина), «Динамо»

2 – Алексей Михайличенко (Украина), «Динамо»

1 – Юрий Семин (россия), «Динамо»

1 – Николай Павлов (Украина), «Динамо»

1 – Анатолий Демьяненко (Украина), «Динамо»

1 – Луиш Каштру (Португалия), «Шахтер»

1 – Александр Шовковский (Украина), «Динамо»

1 – Марино Пушич (Босния и Герцеговина), «Шахтер»

1 – Анатолий Заяев (Украина), «Таврия»

1 – Михаил Фоменко (Украина), «Динамо»

1 – Невио Скала (Италия), «Шахтер»

1 – Игор Йовичевич (Хорватия), «Шахтер»

1 – Арда Туран (Турция), «Шахтер»

Количество выигранных чемпионств по странам, которые представляли тренеры: