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  4. Источник: Герреро не сыграет против Зари в нынешнем сезоне
Украина. Премьер лига
12 сентября 2024, 14:22 |
972
0

Источник: Герреро не сыграет против Зари в нынешнем сезоне

Таким было условие его трансфера в «Динамо»

12 сентября 2024, 14:22 |
972
0
Источник: Герреро не сыграет против Зари в нынешнем сезоне
ФК Динамо Киев. Эдуардо Герреро

В субботу, 14 сентября «Динамо» в матче шестого тура УПЛ на выезде сыграет с луганской «Зарей» (начало поединка – в 15:30). Недавно киевляне подписали форварда «Зари» Эдуардо Герреро.

По информации ТаТоТаке, Герреро в предстоящем матче участия не примет. Таким было условие сделки по его трансферу из «Зари» в «Динамо». Этот пункт распространяется на оба поединка УПЛ нынешнего сезона между луганским и киевским клубами.

Ранее сообщалось о том, что на трансфере Герреро в «Динамо» настаивал главный тренер киевлян Александр Шовковский.

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Эдуардо Герреро Динамо Киев Заря Луганск Заря - Динамо Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Дидух Источник: ТаТоТаке
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