Источник: Герреро не сыграет против Зари в нынешнем сезоне

В субботу, 14 сентября «Динамо» в матче шестого тура УПЛ на выезде сыграет с луганской «Зарей» (начало поединка – в 15:30). Недавно киевляне подписали форварда «Зари» Эдуардо Герреро.

По информации ТаТоТаке, Герреро в предстоящем матче участия не примет. Таким было условие сделки по его трансферу из «Зари» в «Динамо». Этот пункт распространяется на оба поединка УПЛ нынешнего сезона между луганским и киевским клубами.

Ранее сообщалось о том, что на трансфере Герреро в «Динамо» настаивал главный тренер киевлян Александр Шовковский.