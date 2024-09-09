«Он настаивал». Известно, кто инициировал трансфер Герреро в Динамо
Шовковскому понадобился новый форвард
По информации журналиста Игоря Цыганыка, трансфер форварда «Зари» Эдуардо Герреро в «Динамо» инициировал тренер киевлян Александр Шовковский.
Сообщается, что специалист настаивал на приобретении еще одного нападающего, если есть возможность сделать такой трансфер, несмотря на наличие основного форварда Владислава Ваната.
Клуб уже заявил Герреро на матчи УПЛ и Лигу Европы.
Ранее сообщалось, что «Динамо» заплатило за панамца 2,5 миллиона евро, а также отдала в аренду Владислава Супрягу и права на Игоря Горбача.
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