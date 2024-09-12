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Кубок Дэвиса
12 сентября 2024, 15:07 |
387
0

Известны результаты жеребьевки матча Кубка Дэвиса Израиль – Украина

Первым на корт выйдут Ишай Олиель и Александр Овчаренко

12 сентября 2024, 15:07 |
387
0
Известны результаты жеребьевки матча Кубка Дэвиса Израиль – Украина
ФТУ. Виталий Сачко

Состоялась жеребьевка матчей в противостоянии Первой Мировой группы Кубка Дэвиса между командами Израиля и Украины.

Пятница, 13 сентября (начало игрового дня в 18:00 по Киеву)

Ишай Олиель – Александр Овчаренко
Даниэль Цукерман – Виталий Сачко

Суббота, 14 сентября (начало игрового дня в 16:00 по Киеву)

Даниэль Цукерман/Рой Степанов – Илля Белобородько/Алексей Крутих
Ишай Олиэль – Виталий Сачко
Даниэль Цукерман – Александр Овчаренко

Матчевая встреча состоится без зрителей из-за мер безопасности.

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Владимир Клепач Источник: Facebook
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