Кубок Дэвиса12 сентября 2024, 15:07 |
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Известны результаты жеребьевки матча Кубка Дэвиса Израиль – Украина
Первым на корт выйдут Ишай Олиель и Александр Овчаренко
12 сентября 2024, 15:07 |
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Состоялась жеребьевка матчей в противостоянии Первой Мировой группы Кубка Дэвиса между командами Израиля и Украины.
Пятница, 13 сентября (начало игрового дня в 18:00 по Киеву)
Ишай Олиель – Александр Овчаренко
Даниэль Цукерман – Виталий Сачко
Суббота, 14 сентября (начало игрового дня в 16:00 по Киеву)
Даниэль Цукерман/Рой Степанов – Илля Белобородько/Алексей Крутих
Ишай Олиэль – Виталий Сачко
Даниэль Цукерман – Александр Овчаренко
Матчевая встреча состоится без зрителей из-за мер безопасности.
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