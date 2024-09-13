Израиль – Украина. Исторически удобный соперник на нейтральной территории

13-14 сентября состоится матч Первой Мировой группы Кубка Дэвиса между сборными Израиля и Украины на открытых хардовых кортах Herodotou Tennis Academy в Ларнаке. Из-за война с ХАМАСом номинально домашний матч для Израиля перенесли на Кипр. Более того, Матчевая встреча состоится без зрителей из-за мер безопасности. Впрочем, играть на нейтральной территории уже привычно для сборной Украины. Из-за российского вторжения мы «принимали» сборные США и Венгрии в Литве, Колумбию – в Грузии, Ливан – в Польше, Барбадос – в Турции.

Для сборной Украины это второй матч в текущем сезоне. В прошлом году команда Ореста Терещука сенсационно обыграла Колумбию (3:2) на этой же стадии и вышла на самую титулованную команду турнира – сборную США. В начале февраля в раунде квалификации реальных шансов против американцев у нас не было (0:4), но сам факт того, что украинские мужчины сражались за прямую путевку в Мировой финал, говорит о многом. К слову, женщины после неудачного противостояния с Румынией находятся на таком же турнирном уровне в Кубке Билли Джин Кинг.

Кто будет играть

Состав сборной Украины:

Виталий Сачко (№386 ATP, №208 ATP парный)

Александр Овчаренко (№416 ATP, №527 ATP парный)

Алексей Крутых (№493 ATP, №1083 ATP парный)

Владислав Орлов (№560 ATP, №267 ATP парный)

Илья Белобородько (№1026 ATP, №795 ATP парный)

Капитан – Орест Терещук

По сравнению с матчем против США у нас всего одна замена – вместо Вячеслава Белинского в сборную вызван Александр Овчаренко. Александр был в нашей команде во время триумфального противостояния с Колумбией, а также играл живой матч в противостоянии с Ливаном.

Овчаренко и Сачко имеют самый высокий рейтинг, поэтому именно они во время жеребьевки заняли места в одиночных встречах в первый игровой день. Алексей Крутых, который был главным добытчиком очков украинской сборной в матчах с Барбадосом и Колумбией, к большому сожалению, очень сильно просел в мировой классификации и после побед на челленджерах сейчас вынужден играть даже 15-тысячники ITF, где все равно успехи так себе. Что касается игровой формы Овчаренко и Сачко, то она также не очень радует. Виталий из-за травмы пропустил начало сезона, после чего никак не может выйти на прежний уровень. У Александра есть определенные успехи, но они ограничиваются 25-тысячниками ITF. Также второго номера может сыграть и Владислав Орлов, уровень наших теннисистов сейчас примерно одинаковый. Кстати, и в парной комбинации есть много вариантов, хотя по всем известным причинам не вызваны самые рейтинговые парники Владислав Манафов и Денис Молчанов.

Состав сборной Израиля:

Ишай Олиэль (№463 АТР)

Даниэль Цукерман (№508 АТР, №174 парный)

Орел Кимхи (№611 АТР)

Амит Валес (№975 АТР)

Рой Степанов (№301 АТР парный)

Капитан – Йонатан Эрлих

Сборная Израиля занимает 27-е место в рейтинге наций, опережая украинскую команду на 8 строчек. Тем не менее, в составе наших соперников нет спортсменов, которые могли бы похвастаться большими успехами. 24-летний Ишай Олиэль не поднимался выше 305 места в мировом рейтинге и за два последних месяца проиграл 6 из 7 матчей. Лучший рейтинг 29-летнего Даниэля Цукермана – 339 место, у него лето было более успешным. Что из плюсов есть у израильтян, так это чуть больше соревновательного опыта в этом турнире. Цукерман сыграл уже 11 одиночных матчей в кубке Девиса (4-7), Олиэль – 10 (5-5). Можете не сомневаться, что это два основных игрока израильской команды. Остальные в сумме сыграли один матч за сборную.

Встречи между собой

Команда Израиля очень хороша знакома украинским болельщикам тенниса. Мы играли с этой сборной трижды и каждый раз побеждали. Вероятно, вы можете хорошо помнить последние две встречи. В 2017-м в рамках зонального турнира Александру Долгополову, Илье Марченко и Сергею Стаховскому удалось добыть разгромную победу 5:0 на выезде. В 2021-м Марченко, Стаховский и Молчанов отыгрались с 1:2 по матчам в домашней встрече во время ковидных ограничений. Тогда в составе соперников играли и Цукерман, и Олиэль. Еще одна встреча датирована 1999-м годом, когда в составе еще был Терещук. Он сыграл только в пятом матче, когда мы уже вели 3:1. Кстати, это был дебютный одиночный матч Ореста за сборную (поражение Ноаму Окуну – 3:6, 5:7).

Если посмотреть на недавние игры участников матча, то Цукерман летом успел проиграть Орлову на челленджере в Астане (4:6, 3:6), но обыграть Крутых в квалификации челленджера в Порту (6:4, 6:3).

Расписание матчей

Пятница, 13 сентября (начало игрового дня в 18:00 по Киеву)

Ишай Олиель – Александр Овчаренко

Даниэль Цукерман – Виталий Сачко

Суббота, 14 сентября (начало игрового дня в 16:00 по Киеву)

Даниэль Цукерман/Рой Степанов – Илля Белобородько/Алексей Крутих

Ишай Олиэль – Виталий Сачко

Даниэль Цукерман – Александр Овчаренко

Прогноз

Букмекеры считают сборную Украины фаворитом, хотя исходя из нынешнего рейтинга наших парней этого не скажешь. Тем не менее, потенциал Сачко и Крутых будет выше соперников, Овчаренко и Орлов также могут составить им конкуренцию. На одиночные поединки выбор у нашего капитана явно лучше, чем у его коллеги Йонатана Эрлиха. Не забывайте, что по правилам проведения матчей Кубка Дэвиса капитаны могут во второй игровой день менять предварительно заявленных игроков, как в паре, так и в одиночках.

С Орестом Терещуком новое поколение украинской сборной играет куда лучше, чем на личных турнирах. Хотелось бы верить, что и в этой встрече положительная тенденция сохраниться. После сборной США следующий жребий был к нам благосклонен и реальные шансы обыграть команду Израиля имеются. Но нужно будет хорошенько потрудиться, заметного преимущества у нас перед ними точно нет.

Прогноз Sport.ua: победа сборной Украины со счетом 3:2