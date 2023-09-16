ТЕРЕЩУК: Манафова не стоит ждать в сборной. Продолжает играть с белорусом

Капитан сборной Украины по теннису Орест Терещук в комментарии Sport.ua рассказал о том, стоит ли ждать Владислава Манафова и Дениса Молчанова в составе команды на следующие матчи:

«Что касается Манафова, то его не ждать. Я ему еще в Польше говорил, что если он продолжит играть в паре с белорусом, какой бы он там хороший не был и какую позицию не занимал, то я не вижу возможности его вызвать. Сейчас не та ситуация, чтобы в Украине смотрели на то, что украинский спортсмен играет с россиянином или белорусом. Это неправильно. У Владислава есть своя позиция, что этот белорус – его друг детства, он за Украину и донатит, но это никого не должно интересовать. Не может быть такой картинки, чтобы наши флаги были в одной команде.

По Денису Молчанову такой однозначной позиции нет. Думаю, что еще будем разговаривать.

Еще раз подчеркну, что я рад, что занимаюсь теннисом, кортом, подготовкой и планированием. А переговоры – не дело капитана. Единственное, что я хочу донести, что я бы хотел, чтобы сильнейшие игроки были в команде», – сказал Терещук.

30-летний Владислав Манафов стабильно выступает в парном разряде на турнирах вместе с белорусом Иваном Лютаревичем. В 2023 году Владислав и Иван выиграли 4 титула на турнирах серии челленджер.

15 сентября сборная Украины по теннису обыграла Колумбию со счетом 3:2 и вышла в квалификацию мирового финала Кубка Дэвиса.