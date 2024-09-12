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  4. Арсенал определился с судьбой Зинченко и еще трех игроков
Англия
12 сентября 2024, 23:50 |
926
0

Арсенал определился с судьбой Зинченко и еще трех игроков

Александр на этот момент не входит в долгосрочные планы клуба

12 сентября 2024, 23:50 |
926
0
Арсенал определился с судьбой Зинченко и еще трех игроков
Getty Images/Global Images Ukraine. Зинченко и Троссард

По информации Football London, «Арсенал» на этот момент не планирует предлагать Александру Зинченко новый контракт, хотя клуб обычно заранее начинает переговоры с игроками, чьи договоры завершаются через полтора-два года и они входят в планы тренера.

Договор Зинченко истекает в середине 2026 года.

Лондонцы не планируют продлевать договор хавбека Леандро Троссарда. На момент завершения контракта в 2026 году ему исполнится 31 год, а у «Арсенала» есть политика работать с такими футболистами на однолетних соглашениях, что не устраивает бельгийца.

Вероятно, следующим летом покинут команду полузащитники Томас Партей и Жоржиньо, чьи договоры истекают через год и клуб не собирается их продлевать.

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Арсенал Лондон Александр Зинченко Томас Партей Жоржиньо Леандро Троссард Английская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: Football London
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