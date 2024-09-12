Арсенал определился с судьбой Зинченко и еще трех игроков

По информации Football London, «Арсенал» на этот момент не планирует предлагать Александру Зинченко новый контракт, хотя клуб обычно заранее начинает переговоры с игроками, чьи договоры завершаются через полтора-два года и они входят в планы тренера.

Договор Зинченко истекает в середине 2026 года.

Лондонцы не планируют продлевать договор хавбека Леандро Троссарда. На момент завершения контракта в 2026 году ему исполнится 31 год, а у «Арсенала» есть политика работать с такими футболистами на однолетних соглашениях, что не устраивает бельгийца.

Вероятно, следующим летом покинут команду полузащитники Томас Партей и Жоржиньо, чьи договоры истекают через год и клуб не собирается их продлевать.