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Лига чемпионов
12 сентября 2024, 20:50 | Обновлено 12 сентября 2024, 20:51
1310
32

Шахтер на дне. Суперкомпьютер назвал победителя Лиги чемпионов. Это не Реал

Наиболее вероятным триумфатором еврокубкового турнира является Ман Сити по версии Opta

12 сентября 2024, 20:50 | Обновлено 12 сентября 2024, 20:51
1310
32
Шахтер на дне. Суперкомпьютер назвал победителя Лиги чемпионов. Это не Реал
Opta

Авторитетный статистический портал Opta проанализировал шансы команд-участниц на титул Лиги чемпионов 2024/25.

После 10 000 симуляций турнира были сделаны следующие выводы:

  • Суперкомпьютер Opta назвал Манчестер Сити в фаворитом на победу в Лиге чемпионов этого сезона с шансами в 25,3%;;
  • Самой вероятной командой, способной остановить английскую команду, является действующий обладатель титула Реал Мадрид – 18,2%
  • Чемпион Италии Интер является последней третьей командой, у которой шансы превышают 10%, согласно симуляциям суперкомпьютера.

Что касается донецкого Шахтера, то титул горняков, финал или даже полуфинал расценивается в 0%. На 1/4 финала Opta дает команде Марино Пушича 0.7%, а на выход в 1/8 – 3.9%.

Расписание матчей Шахтера в основном этапе ЛЧ:

  • Болонья – Шахтер (18.09.2024, 19:45)
  • Шахтер – Аталанта (02.10.2024, 19:45)
  • Арсенал – Шахтер (22.10.2024, 22:00)
  • Шахтер – Янг Бойз (06.11.2024, 19:45)
  • ПСВ – Шахтер (27.11.2024, 22:00)
  • Шахтер – Бавария (10.12.2024, 22:00)
  • Шахтер – Брест (22.01.2025, 19:45)
  • Боруссия Д – Шахтер (29.01.2025, 22:00)

Шансы команды в Лиге чемпионов 2024/25

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Даниил Агарков Источник: Opta
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Комментарии 33
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ĴØЌÉŔ
С такой игрой я бы шахтер разместил чуть ниже дна 
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+3
sania
Та що той комп знає!! Ось вийдуть Палкін і (не на ніч будь згаданий) Срна і роскажуть як самий сильний в історії Шахтар з найпрофесійнішим тренером будуть возити Ман Сіті у фіналі.
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+2
😸
Кроти робіть скріншот і вставляйте у рамочку фото, бо це вже в останнє, лафа закінчилася, буде через відбір грати, Х. .я валяти вже не вийде
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0
Main
А выиграет снова Реал))
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0
дыряво с пердя🤣
Не вижу дыр очку в этой таблице
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0
Показать Скрыть 5 ответов
Harun Bakircioğlu
Чтобы предметно рассуждать о шансах надо в голове держать всех соперников всех участников. УЕФА замутила такую кашу, что анализ теперь может вести только суперкомпьютер.
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0
Harun Bakircioğlu
Ну похоже на правду, че уж там, по старому регламенту это 4-е никуда не выходящее место.
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0
Показать Скрыть 4 ответа
avk2307
Тепер уважно читайте коменти найбільшого "оптіміста"  серед вболівальників Шахтаря New Zelander тут:
"Повинен бути вище Штурма" - цитата
А тепер дивимось на Зальцбург . То що виходить Шахтар повинен бути набагато нижче Зальцбурга? Як так?
Тут багато хто казав, що то не дуже сильна команда....
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0
Александр Шевченко
Слован и молодых пацанов с Швейцарии, кстати тоже спокойно можно ставить выше кротов. 
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0
😸
Якщо не вийдуть на поле то буде 3! Якщо вийдуть то мінімум 4-5 
Тушитє свєт щоб я цього не бачив
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0
OKs100
Байер выиграет в этом ЛЧ.
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0
Lesovij7
Надо набирать коэффициент 
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0
Показать Скрыть 2 ответа
avk2307
Нет New Zelander . Пусть он им отпишет и расскажет где будет восточный....Фейенорд или Барселона
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0
New Zealander
Чому Загреб якого Шахтар на зборах розкатував як синків (вони чудом врятували нічию за рахунок двох пеналів) вище? 
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-2
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New Zealander
Спарта Прага вперше за 20 років вийшла в ЛЧ  а вони її так високо ставлять. Клоуни
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-3
New Zealander
Шахтар повинен бути щонайменше вище Штурма в цій таблиці
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-4
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