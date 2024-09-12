Лига чемпионов12 сентября 2024, 20:50 | Обновлено 12 сентября 2024, 20:51
1310
32
Шахтер на дне. Суперкомпьютер назвал победителя Лиги чемпионов. Это не Реал
Наиболее вероятным триумфатором еврокубкового турнира является Ман Сити по версии Opta
12 сентября 2024, 20:50 | Обновлено 12 сентября 2024, 20:51
1310
32
Авторитетный статистический портал Opta проанализировал шансы команд-участниц на титул Лиги чемпионов 2024/25.
После 10 000 симуляций турнира были сделаны следующие выводы:
- Суперкомпьютер Opta назвал Манчестер Сити в фаворитом на победу в Лиге чемпионов этого сезона с шансами в 25,3%;;
- Самой вероятной командой, способной остановить английскую команду, является действующий обладатель титула Реал Мадрид – 18,2%
- Чемпион Италии Интер является последней третьей командой, у которой шансы превышают 10%, согласно симуляциям суперкомпьютера.
Что касается донецкого Шахтера, то титул горняков, финал или даже полуфинал расценивается в 0%. На 1/4 финала Opta дает команде Марино Пушича 0.7%, а на выход в 1/8 – 3.9%.
Расписание матчей Шахтера в основном этапе ЛЧ:
- Болонья – Шахтер (18.09.2024, 19:45)
- Шахтер – Аталанта (02.10.2024, 19:45)
- Арсенал – Шахтер (22.10.2024, 22:00)
- Шахтер – Янг Бойз (06.11.2024, 19:45)
- ПСВ – Шахтер (27.11.2024, 22:00)
- Шахтер – Бавария (10.12.2024, 22:00)
- Шахтер – Брест (22.01.2025, 19:45)
- Боруссия Д – Шахтер (29.01.2025, 22:00)
Шансы команды в Лиге чемпионов 2024/25
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 12 сентября 2024, 03:02 2
Свои деньги точно не получат Имад Ашур и Андрей Русол
Футбол | 12 сентября 2024, 19:22 2
Игрок недоволен тем, как идут дела в МЮ
Футбол | 12.09.2024, 11:19
Футбол | 12.09.2024, 17:11
Теннис | 11.09.2024, 23:35
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Футбол
11.09.2024, 21:25 4
11.09.2024, 19:37 2
11.09.2024, 00:40 28
10.09.2024, 23:05 9
10.09.2024, 19:04 50
10.09.2024, 16:47 5
11.09.2024, 20:53 4
"Повинен бути вище Штурма" - цитата
А тепер дивимось на Зальцбург . То що виходить Шахтар повинен бути набагато нижче Зальцбурга? Як так?
Тут багато хто казав, що то не дуже сильна команда....
Тушитє свєт щоб я цього не бачив