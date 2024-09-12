Шахтер на дне. Суперкомпьютер назвал победителя Лиги чемпионов. Это не Реал

Авторитетный статистический портал Opta проанализировал шансы команд-участниц на титул Лиги чемпионов 2024/25.

После 10 000 симуляций турнира были сделаны следующие выводы:

Суперкомпьютер Opta назвал Манчестер Сити в фаворитом на победу в Лиге чемпионов этого сезона с шансами в 25,3%;;

в фаворитом на победу в Лиге чемпионов этого сезона с шансами в 25,3%;; Самой вероятной командой, способной остановить английскую команду, является действующий обладатель титула Реал Мадрид – 18,2%

Чемпион Италии Интер является последней третьей командой, у которой шансы превышают 10%, согласно симуляциям суперкомпьютера.

Что касается донецкого Шахтера, то титул горняков, финал или даже полуфинал расценивается в 0%. На 1/4 финала Opta дает команде Марино Пушича 0.7%, а на выход в 1/8 – 3.9%.

Расписание матчей Шахтера в основном этапе ЛЧ:

Болонья – Шахтер (18.09.2024, 19:45)

Шахтер – Аталанта (02.10.2024, 19:45)

Арсенал – Шахтер (22.10.2024, 22:00)

Шахтер – Янг Бойз (06.11.2024, 19:45)

ПСВ – Шахтер (27.11.2024, 22:00)

Шахтер – Бавария (10.12.2024, 22:00)

Шахтер – Брест (22.01.2025, 19:45)

Боруссия Д – Шахтер (29.01.2025, 22:00)

Шансы команды в Лиге чемпионов 2024/25