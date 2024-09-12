Александр ФИЛЛИПОВ: «Повторить подвиг Лестера? Сейчас таких мыслей нет»

24 августа «Александрия» эффектно обыграла «Шахтер» со счетом 4:3 в рамках УПЛ. В этом матче хет-триком отличился форвард александрийцев Александр Филиппов. Команда, которую возглавляет Руслан Ротань, со стопроцентным показателем в 12 очков лидирует в Премьер-лиге Украины.

Sport.ua пообщался с главным героем старта сезона для «Александрии» Александром Филипповым.

– Александр, «Александрия» после пяти туров имеет стопроцентный показатель в 12 очков и лидирует в УПЛ. Ждали такого старта, а именно, четырех побед в четырех стартовых турах?

– Конечно, после того, как мы прошли сборы, я знал и видел, что у нас хорошая команда с квалифицированными футболистами. Я понимал, что мы можем шагнуть вперед. Конечно, если посмотреть назад, в период до этих четырех стартовых туров, то, пожалуй, вряд ли можно было предположить, что мы наберем 12 очков. Но, повторюсь, хорошо, что мы эти четыре тура были как одно целое, сражались друг за друга. Все эти победы очень важны для нас. Трудно было их добывать. Только за счет характера и сплоченности мы одержали победы.

– Самым ярким матчем старта нового сезона стал поединок «Александрия» – «Шахтер» (4:3), в котором вы оформили хет-трик. Что скажете о той встрече?

– Да, по драматургии, естественно, наша игра с «Шахтером» стоит пока особняком. Потому что был праздник, День независимости Украины, и это была первая домашняя игра «Александрии» в новом сезоне. Пришло много фанатов. Во время встречи уступали 0:2, а затем вырвались вперед. В конце поединка, правда, пропустили, но победили. Конечно, все знают, как тяжело играть против «Шахтера». Это действительно была яркая победа, которая еще больше придала нам уверенность в своих силах. Мы не должны останавливаться на этом, мы должны иметь еще больше желания идти вперед!

– После Олега Ящука и Андрея Тотовицкого вы стали третьим игроком в истории чемпионатов Украины, который оформил хет-трик в ворота «Шахтера»…

– Конечно, с «Шахтером» всегда тяжелые игры, потому что в их команде выступают сборники нашей страны плюс у них есть хорошие бразильцы. Поэтому не то, что три гола им забить, а иногда гол или просто момент создать сложно. Но все равно, гол – командная работа. Это все отрабатывалось на тренировках на протяжении летних сборов, которые мы провели очень хорошо. Мы проделали необходимую работу, провели анализ прошлогодних ошибок, которые были в команде. Сейчас это приносит плоды. Конечно, очень приятно оказаться в списке оформлявших хет-трики в ворота «Шахтера». Не всегда такое удается. Конечно, это останется навсегда особняком в моей памяти.

ФК Александрия. Александр Филлипов оформил хет-трик в ворота Дмитрия Ризныка

– Кстати, из «Сент-Трюйдена», может, как-то отреагировали на ваш хет-трик и успешный старт в УПЛ?

– Не думаю, что кто-то из футболистов, с которыми я играл в «Сент-Трюйдене» или те, кто сейчас в команде, особенно следят за чемпионатом Украины и за мной лично. Да, было несколько поздравлений. Но это было больше персонала и от ребят, с которыми общался.

– После такого яркого старта закрадываются мысли о чемпионстве? Может быть, это шанс повторить подвиг «Лестера»?

– Нет. Ни в коем случае нет совершенно никаких мыслей о чемпионстве. Мы идем от игры к игре. Нет резона загадывать заранее, что будет. Чемпионат только начался. Мы сыграли всего четыре тура. Впереди еще вся дистанция. Главное – не расслабляться и не смотреть в турнирную таблицу сейчас. Будем смотреть туда уже в конце чемпионата. Нам нужно выходить на поле и настраиваться на каждого соперника. И мы уже понимаем, что каждый соперник будет по-другому на нас смотреть. Мы должны быть полностью готовы к этому и отдавать все силы на поле. Мы должны отдавать даже больше, чем у нас есть сейчас. Надо отдавать всего себя.

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– Если и дальше будете активно забивать в УПЛ, может, еще будет шанс проявить себя в Европе? Думаете об этом?

– Все возможно! Можно сказать, что первый блин комом был в Европе. Всё возможно. Я понимаю, что тяжело. Многие команды смотрят на возраст. Но все зависит от меня, от того, как мы будем выступать командой и каждый индивидуально. Сейчас мои мысли только об «Александрии». Я подписал контракт на два года. Я здесь счастлив, а там уже увидим. Моя главная задача – помогать команде и отдельно каждому футболисту на каждой тренировке и в каждой игре расти. Помогать расти и себе, и команде.

– Какие-либо конкретные задачи руководством и тренерским штабом «Александрии» поставлены перед командой?

– Конкретных задач нет. Мы идем от игры к игре. Каждый матч – это отдельная задача, чтобы выйти и заработать три очка. Будем двигаться маленькими шагами, но только вверх.

– С кем советовались перед переходом в «Александрию»?

– Конечно, я разговаривал и с бывшими игроками, и советовался с Денисом Мирошниченко, с которым мы в «Днепре-1» играли, и с Максом Третьяковым. Я знал, что «Александрия» – хорошая команда, которая всегда ставит перед собой максимальные цели и задачи. Подкупило то, что это молодая, играющая, развивающаяся команда с опытными футболистами в составе. Также свою роль сыграл и главный тренер Руслан Петрович Ротань. Мне было интересно с ним поработать и хорошо, что я очутился здесь.

– Как вам работается под руководством Руслана Ротаня? Что интересного в его подходе и в тренировочном процессе? Может, Ротань – это украинский Хаби Алонсо, который удивит всех по итогам сезона?

– Работать с тренерским штабом Руслана Петровича достаточно комфортно. С каждым днем ​​лучше и лучше становится взаимопонимание футболистов. Лучше понимаем тренерский подход и тактику. Конечно, не все было понятно вначале, когда я пришел в клуб. Но с каждым днем ​​все лучше и лучше понимаем друг друга. Это тренер, желающий играть в футбол в каждой фазе. В каждой зоне он хочет быть с мячом, хочет создавать моменты, хочет играть агрессивно. Это то, что мне нравится. Я не думаю, что нужно ждать конца сезона, чтобы он удивил. Я думаю, в прошлом сезоне было видно и по работе с молодежной сборной и олимпийской сборной, что это тренер, который знает в тактике много и хорошо разбирается в игроках.

– Что уникального в вашей команде? Может быть, каждый привнес что-то свое? Вы играли в Бельгии и Латвии, Калюжный – в Исландии и Индии, Костышин – в США, Шабанов – в Польше и Венгрии. Плюс у вас бразильцы и португалец. Может, удалось собрать команду для решения серьезных задач?

– Мы понимаем, какая у нас подобралась команда. В прошлом году у «Александрии» была команда помладше. Конечно, было тяжело играть большинство матчей только молодыми исполнителями. Но сейчас в команде появились опытные футболисты. И вот получился такой сплав, что приносит свои плоды. Молодежь потихоньку набивает шишки. А опытные футболисты добавили немного спокойствия и агрессии. Поэтому все это приносит свои плоды на поле. Мы все развиваемся индивидуально и командно.

– Вы и в Кубке Украины вышли в 1/8 финала, где вас ждет ЮКСА. Какие шансы у команды выиграть первый трофей, как думаете?

– Для нас не важно, какой турнир – Кубок Украины или чемпионат. Для нас главное – выходить на поле с мыслями о победе. И не важно, кто соперник, против которого мы будем играть. Мы знаем, что ЮКСА – хорошая команда, которая вышла в Первую лигу. Там есть хорошие футболисты. Конечно, будет тяжело. Настраиваемся только на победу. И будем идти к успеху шаг за шагом.

УПЛ. Александр Филлипов (слева)

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– Испанский форвард Хоселу недавно в 33 года дебютировал за сборную Испании и успешно забивает за «Фурию Роху». Вам сейчас 31 год. Не теряете надежду дебютировать в сборной Украины?

– Я понимаю, что есть все шансы попасть в сборную. Все зависит от меня, поэтому нужно хорошо выполнять свою работу. Думаю, что тренеры сборной смотрят чемпионат Украины. Думаю, они видят, что в УПЛ тоже есть игроки, которые могут в ближайшем будущем или просто в будущем усилить нашу сборную. Естественно, это мечта для каждого футболиста – сыграть за свою национальную команду! Я не исключение. Буду работать, а там уже только тренеры будут решать.

– Что скажете о старте сборной Украины в Лиге наций, где желто-синие проиграли Албании (1:2) и Чехии (2:3)?

– Конечно же, досадные поражения сборной Украины. Сами футболисты, наверное, не ожидали такого. Нужно отдать должное сборной Албании. Это не та сборная, которая была раньше. В ней собраны хорошие исполнители, играющие в хороших чемпионатах. Конечно, лучше было бы начинать Лигу наций с победы.

– Артем Довбик пропустил эти матчи из-за травмы, которую получил в матче Серии А. В «Роме» он пока не забивает. В чем, по-вашему, у него сложности?

– Артем уже опытный нападающий, поэтому, я думаю, у него все получится, конечно. Понятно, что первые туры нового сезона «Рома» сыграла пока не так, как того хотят украинские и итальянские фанаты. Я думаю, и сами футболисты «Ромы» понимают, что у них сильный состав. Но нужно понимать, что Серия А – это другой чемпионат. Италия отличается от Испании. Примера – это более открытая лига. Там более креативные игроки. В Италии больше преобладает тактический футбол, так что ничего страшного. Адаптация занимает время. Артем хорошо себя проявил, он полон сил и уверенности. У него все получится!

– Не все получается и у вашего экс-партнера по «Десне» Михаила Мудрика в «Челси». Его адаптация в АПЛ затянулась?

– Всему свое время. Понятно, что ему тяжело. Потому что его карьера в «Челси» началась с чехарды с самого начала, с момента, когда он пришел в клуб. Была смена тренеров, много новых игроков. Плюс на него давит ценник. И он еще молодой игрок. Все равно есть психологическая неустойчивость после такого давления со стороны фанатов. Но я уверен, что у него есть все качества для прогресса. Главное - постараться не пускать в голову лишние мысли и не доказывать каждому фанату что-то. Нужно каждый день делать свою работу и обязательно этот труд принесет плоды. Все будет хорошо. Главное - верить и не зацикливаться.

– «Динамо» в Лиге Европы будет играть с латвийской командой РФШ. Что можете о ней сказать, как форвард, поигравший в Латвии?

– РФШ – хорошая команда, которая одним составом играет почти три года. Там сыгранные и опытные футболисты. Они являются неизменными участниками еврокубков. В прошлом году они стали чемпионами Латвии. Как бы то ни было, считаю, что «Динамо», конечно, на ступеньку выше.

Дмитрий КОТКОВ