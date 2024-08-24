Гюндоган вернулся в МC, а Будковский – в Зарю, Пидручный взял золото ЛЧМ
Главные новости за 23 августа на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 23 августа.
1. Украина разгромила Кубу в турнире по футзалу. Впереди – финал с Португалией
Сине-желтая команда отгрузила соперникам 7 безответных мячей
2. Драматичный старт Бундеслиги. Байер одолел Боруссию М на 90+11 мин
Первый матч 1-го тура чемпионата Германии порадовал зрителей 5 мячами
3A. Вильярреал в матче Ла Лиги вырвал победу у Севильи на 90+5 минуте
Победный мяч забил Айосе Перес, вышедший на замену
3B. ПСЖ уничтожил Монпелье в чемпионате Франции, отгрузив сопернику 6 мячей
Дубль у парижской команды оформил Брэдли Баркола
4. Названа сумма, которую Шахтер заплатит Шальке за аренду стадиона под ЛЧ
Из-за войны «горняки» вновь не смогут проводить международные матчи на родине
5A. ОФИЦИАЛЬНО. Лидер Барселоны вернулся в Ман Сити
Илкай Гюндоган снова будет играть в АПЛ
5B. ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Барселоны перешел в клуб Серии А
Сержи Роберто стал новым игроком итальянского «Комо»
6A. ОФИЦИАЛЬНО. Экс-форвард сборной Украины вернулся в Зарю
Филипп Будковский снова будет выступать за луганский клуб
6B Футболистам Карпат представили нового генерального директора
Андрей Русол официально приступил к исполнению своих обязанностей
7. За 82 минуты. Свитолина завершила борьбу на турнире в Монтеррее
Элина не преодолела сопротивление Линды Носковой
8A. Золото плюс серебро! Украинцы оформили победный дубль на ЛЧМ по биатлону
Пидручный одержал победу, Тищенко стал вторым
8B. Дмитренко – седьмая в суперспринте на летнем ЧМ по биатлону
Женская гонка получилась для Украины менее успешной
9. Рейтинг УЕФА. Динамо получило две банки Ред Булла, Кривбасс стоит на вылет
Украина остается на 20-й позиции в 5-летней таблице коэффициентов УЕФА
10A. Больше не скучно: 4 причины смотреть новый сезон Бундеслиги
Рассказываем об интересных моментах чемпионата Германии
10B. Самые многообещающие молодые футболисты каждой из команд УПЛ
К кому в стартовавшем сезоне стоит присмотреться в первую очередь
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