Гюндоган вернулся в МC, а Будковский – в Зарю, Пидручный взял золото ЛЧМ

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 23 августа.

1. Украина разгромила Кубу в турнире по футзалу. Впереди – финал с Португалией

Сине-желтая команда отгрузила соперникам 7 безответных мячей

2. Драматичный старт Бундеслиги. Байер одолел Боруссию М на 90+11 мин

Первый матч 1-го тура чемпионата Германии порадовал зрителей 5 мячами

3A. Вильярреал в матче Ла Лиги вырвал победу у Севильи на 90+5 минуте

Победный мяч забил Айосе Перес, вышедший на замену

3B. ПСЖ уничтожил Монпелье в чемпионате Франции, отгрузив сопернику 6 мячей

Дубль у парижской команды оформил Брэдли Баркола

4. Названа сумма, которую Шахтер заплатит Шальке за аренду стадиона под ЛЧ

Из-за войны «горняки» вновь не смогут проводить международные матчи на родине

5A. ОФИЦИАЛЬНО. Лидер Барселоны вернулся в Ман Сити

Илкай Гюндоган снова будет играть в АПЛ

5B. ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Барселоны перешел в клуб Серии А

Сержи Роберто стал новым игроком итальянского «Комо»

6A. ОФИЦИАЛЬНО. Экс-форвард сборной Украины вернулся в Зарю

Филипп Будковский снова будет выступать за луганский клуб

6B Футболистам Карпат представили нового генерального директора

Андрей Русол официально приступил к исполнению своих обязанностей

7. За 82 минуты. Свитолина завершила борьбу на турнире в Монтеррее

Элина не преодолела сопротивление Линды Носковой

8A. Золото плюс серебро! Украинцы оформили победный дубль на ЛЧМ по биатлону

Пидручный одержал победу, Тищенко стал вторым

8B. Дмитренко – седьмая в суперспринте на летнем ЧМ по биатлону

Женская гонка получилась для Украины менее успешной

9. Рейтинг УЕФА. Динамо получило две банки Ред Булла, Кривбасс стоит на вылет

Украина остается на 20-й позиции в 5-летней таблице коэффициентов УЕФА

10A. Больше не скучно: 4 причины смотреть новый сезон Бундеслиги

Рассказываем об интересных моментах чемпионата Германии

10B. Самые многообещающие молодые футболисты каждой из команд УПЛ

К кому в стартовавшем сезоне стоит присмотреться в первую очередь