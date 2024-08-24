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24 августа 2024, 10:45 | Обновлено 24 августа 2024, 10:59
398
0

Гюндоган вернулся в МC, а Будковский – в Зарю, Пидручный взял золото ЛЧМ

Главные новости за 23 августа на Sport.ua

24 августа 2024, 10:45 | Обновлено 24 августа 2024, 10:59
398
0
Гюндоган вернулся в МC, а Будковский – в Зарю, Пидручный взял золото ЛЧМ
ФК Манчестер Сити. Илкай Гюндоган

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 23 августа.

1. Украина разгромила Кубу в турнире по футзалу. Впереди – финал с Португалией
Сине-желтая команда отгрузила соперникам 7 безответных мячей

2. Драматичный старт Бундеслиги. Байер одолел Боруссию М на 90+11 мин
Первый матч 1-го тура чемпионата Германии порадовал зрителей 5 мячами

3A. Вильярреал в матче Ла Лиги вырвал победу у Севильи на 90+5 минуте
Победный мяч забил Айосе Перес, вышедший на замену

3B. ПСЖ уничтожил Монпелье в чемпионате Франции, отгрузив сопернику 6 мячей
Дубль у парижской команды оформил Брэдли Баркола

4. Названа сумма, которую Шахтер заплатит Шальке за аренду стадиона под ЛЧ
Из-за войны «горняки» вновь не смогут проводить международные матчи на родине

5A. ОФИЦИАЛЬНО. Лидер Барселоны вернулся в Ман Сити
Илкай Гюндоган снова будет играть в АПЛ

5B. ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Барселоны перешел в клуб Серии А
Сержи Роберто стал новым игроком итальянского «Комо»

6A. ОФИЦИАЛЬНО. Экс-форвард сборной Украины вернулся в Зарю
Филипп Будковский снова будет выступать за луганский клуб

6B Футболистам Карпат представили нового генерального директора
Андрей Русол официально приступил к исполнению своих обязанностей

7. За 82 минуты. Свитолина завершила борьбу на турнире в Монтеррее
Элина не преодолела сопротивление Линды Носковой

8A. Золото плюс серебро! Украинцы оформили победный дубль на ЛЧМ по биатлону
Пидручный одержал победу, Тищенко стал вторым

8B. Дмитренко – седьмая в суперспринте на летнем ЧМ по биатлону
Женская гонка получилась для Украины менее успешной

9. Рейтинг УЕФА. Динамо получило две банки Ред Булла, Кривбасс стоит на вылет
Украина остается на 20-й позиции в 5-летней таблице коэффициентов УЕФА

10A. Больше не скучно: 4 причины смотреть новый сезон Бундеслиги
Рассказываем об интересных моментах чемпионата Германии

10B. Самые многообещающие молодые футболисты каждой из команд УПЛ
К кому в стартовавшем сезоне стоит присмотреться в первую очередь

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главные новости
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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