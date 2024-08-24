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Лига чемпионов
24 августа 2024, 07:15 | Обновлено 24 августа 2024, 07:21
733
1

Рейтинг УЕФА. Динамо получило две банки Ред Булла, Кривбасс стоит на вылет

Украина остается на 20-й позиции в 5-летней таблице коэффициентов УЕФА

24 августа 2024, 07:15 | Обновлено 24 августа 2024, 07:21
733
1
Рейтинг УЕФА. Динамо получило две банки Ред Булла, Кривбасс стоит на вылет
Getty Images/Global Images Ukraine

В мид-уик состоялись первые матчи 4-го раунда квалификации еврокубков 2024/25, и произошли изменения в таблице коэффициентов УЕФА.

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В Q4 Лиги чемпионов Динамо потерпело в польском Люблине поражение в первом матче, пропустив два гола от австрийского Ред Булл Зальцбург (0:2). Победитель выйдет в основной раунд Лиги чемпионов, а проигравшая команда осенью будет играть в Лиге Европы.

Криворожский Кривбасс в Q4 Лиги конференций проиграл в словацком Кошице первый матч с испанским Бетисом (0:2).

В рейтинге 2025 Украина остается на 20-й позиции (22.700). За неделю баллов не прибавилось. У Украины в еврокубках остается 3 клуба из 5, и очень похоже на то, что осенью останется только две.

Хорватия, которая находится на 19-й позиции, прибавила 0.375 за неделю (суммарно 23.275) и оторвалась от Украины уже на 0.575.

На 21-м месте Сербия (22.275), которая отстает от Украины на 0.425 балла. У сербов в игре – 3 клуба из 5.

​Таблица коэффициентов УЕФА 2025

(влияет на распределение путевок в сезоне 2026/27)

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 1
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etorfine
Швеція гарно йде, поки що друга у сезоні за набраними. Вже не так і далеко від нас.
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