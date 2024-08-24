Рейтинг УЕФА. Динамо получило две банки Ред Булла, Кривбасс стоит на вылет
Украина остается на 20-й позиции в 5-летней таблице коэффициентов УЕФА
В мид-уик состоялись первые матчи 4-го раунда квалификации еврокубков 2024/25, и произошли изменения в таблице коэффициентов УЕФА.
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В Q4 Лиги чемпионов Динамо потерпело в польском Люблине поражение в первом матче, пропустив два гола от австрийского Ред Булл Зальцбург (0:2). Победитель выйдет в основной раунд Лиги чемпионов, а проигравшая команда осенью будет играть в Лиге Европы.
Криворожский Кривбасс в Q4 Лиги конференций проиграл в словацком Кошице первый матч с испанским Бетисом (0:2).
В рейтинге 2025 Украина остается на 20-й позиции (22.700). За неделю баллов не прибавилось. У Украины в еврокубках остается 3 клуба из 5, и очень похоже на то, что осенью останется только две.
Хорватия, которая находится на 19-й позиции, прибавила 0.375 за неделю (суммарно 23.275) и оторвалась от Украины уже на 0.575.
На 21-м месте Сербия (22.275), которая отстает от Украины на 0.425 балла. У сербов в игре – 3 клуба из 5.
Таблица коэффициентов УЕФА 2025
(влияет на распределение путевок в сезоне 2026/27)
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