Рейтинг УЕФА. Динамо получило две банки Ред Булла, Кривбасс стоит на вылет

В мид-уик состоялись первые матчи 4-го раунда квалификации еврокубков 2024/25, и произошли изменения в таблице коэффициентов УЕФА.

Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В Q4 Лиги чемпионов Динамо потерпело в польском Люблине поражение в первом матче, пропустив два гола от австрийского Ред Булл Зальцбург (0:2). Победитель выйдет в основной раунд Лиги чемпионов, а проигравшая команда осенью будет играть в Лиге Европы.

Криворожский Кривбасс в Q4 Лиги конференций проиграл в словацком Кошице первый матч с испанским Бетисом (0:2).

В рейтинге 2025 Украина остается на 20-й позиции (22.700). За неделю баллов не прибавилось. У Украины в еврокубках остается 3 клуба из 5, и очень похоже на то, что осенью останется только две.

Хорватия, которая находится на 19-й позиции, прибавила 0.375 за неделю (суммарно 23.275) и оторвалась от Украины уже на 0.575.

На 21-м месте Сербия (22.275), которая отстает от Украины на 0.425 балла. У сербов в игре – 3 клуба из 5.

​Таблица коэффициентов УЕФА 2025

(влияет на распределение путевок в сезоне 2026/27)