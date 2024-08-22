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Лига чемпионов
22 августа 2024, 17:23 | Обновлено 22 августа 2024, 17:28
339
0

ФОТО. Как это было? Динамо проиграло домашний матч Q4 ЛЧ с РБ Зальцбург

Смотрите лучшие фотомгновения поединка 4-го раунда отбора к Лиге чемпионов

22 августа 2024, 17:23 | Обновлено 22 августа 2024, 17:28
339
0
ФОТО. Как это было? Динамо проиграло домашний матч Q4 ЛЧ с РБ Зальцбург
Getty Images/Global Images Ukraine

21 августа в 22:00 прошел первый матч 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов, в котором играли «Динамо» Киев и австрийский «РБ Зальцбург» (0:2).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды встречались в польском городе Люблине на Арене Люблин.

Первый гол для гостей на 29-й минуте забил малийский хавбек Нене Доржелес. После перерыва Мауриц Кьергор реализовал пенальти.

Ответный матч между этими командами пройдет 27 августа в австрийском Зальцбурге.

Смотрите лучшие фотомгновения поединка 4-го раунда Лиги чемпионов.

Лига чемпионов. Квалификация Q4

Первый матч. 21 августа, Люблин (Польша)

Динамо Киев (Украина) – РБ Зальцбург (Австрия) – 0:2

Голы: Нене Доржелес, 29, Кьергор, 50 (пен)

ФОТО. Как это было? Динамо проиграло домашние матч РБ Зальцбург

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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