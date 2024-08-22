ФОТО. Как это было? Динамо проиграло домашний матч Q4 ЛЧ с РБ Зальцбург
Смотрите лучшие фотомгновения поединка 4-го раунда отбора к Лиге чемпионов
21 августа в 22:00 прошел первый матч 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов, в котором играли «Динамо» Киев и австрийский «РБ Зальцбург» (0:2).
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Команды встречались в польском городе Люблине на Арене Люблин.
Первый гол для гостей на 29-й минуте забил малийский хавбек Нене Доржелес. После перерыва Мауриц Кьергор реализовал пенальти.
Ответный матч между этими командами пройдет 27 августа в австрийском Зальцбурге.
Смотрите лучшие фотомгновения поединка 4-го раунда Лиги чемпионов.
Лига чемпионов. Квалификация Q4
Первый матч. 21 августа, Люблин (Польша)
Динамо Киев (Украина) – РБ Зальцбург (Австрия) – 0:2
Голы: Нене Доржелес, 29, Кьергор, 50 (пен)
ФОТО. Как это было? Динамо проиграло домашние матч РБ Зальцбург
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