ФОТО. Как это было? Динамо проиграло домашний матч Q4 ЛЧ с РБ Зальцбург

21 августа в 22:00 прошел первый матч 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов, в котором играли «Динамо» Киев и австрийский «РБ Зальцбург» (0:2).

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Команды встречались в польском городе Люблине на Арене Люблин.

Первый гол для гостей на 29-й минуте забил малийский хавбек Нене Доржелес. После перерыва Мауриц Кьергор реализовал пенальти.

Ответный матч между этими командами пройдет 27 августа в австрийском Зальцбурге.

Смотрите лучшие фотомгновения поединка 4-го раунда Лиги чемпионов.

Лига чемпионов. Квалификация Q4

Первый матч. 21 августа, Люблин (Польша)

Динамо Киев (Украина) – РБ Зальцбург (Австрия) – 0:2

Голы: Нене Доржелес, 29, Кьергор, 50 (пен)

ФОТО. Как это было? Динамо проиграло домашние матч РБ Зальцбург