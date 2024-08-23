Больше не скучно: 4 причины смотреть новый сезон Бундеслиги

Бундеслига стартует последней из топ-чемпионатов. Но это не значит, что немецкая лига будет менее интересной. Наоборот, в прошлом сезоне произошло слишком много событий, оглядываясь на которые, можно предположить, что немецкий чемпионат перестанет быть скучным. А в новом сезоне должно быть особенно интересно сразу по нескольким причинам.

Непобедимый Байер

Байер стал главной сенсацией прошлого сезона. Не то, чтобы кто-то недооценивал "фармацевтов", просто все уже привыкли к тому, что при любых раскладах чемпионом будет Бавария. Однако Хаби Алонсо позволили себе с этим не согласиться. В итоге, Байер под его руководством провел исторический сезон. "Фармацевты" не только стали чемпионами Германии, но и прошли всю дистанцию без поражений, уступив лишь Аталанте в финале Лиги Европы.

Байер является фаворитом и нового сезона. "Фармацевты" провели действительно сильную кампанию, оформив золотой дубль из чемпионата и Кубка Германии, поэтому вполне справедливо, что от команды будут ждать новых подвигов. И она уже совершила один, обыграв Штутгарт в матче за Суперкубок Германии, выступая в меньшинстве. Защита титула станет большим вызовом для Байера. Но, не отпустив никого из ключевых игроков, фармацевты дали понять, что настроены продолжать погоню за трофеями.

Бавария с Компани

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Без преувеличений Бавария шокировала весь футбольный мир, назначив Венсана Компани на должность главного тренера. Назначение молодого Юлиана Нагельсманна тоже было сюрпризом в свое время, но его можно было понять. Во-первых, он немец. Во-вторых, у него был опыт тренерской работы в Бундеслиге и Лиге чемпионов. Компани успешно работал с Бернли в Чемпионшипе, но провалился в АПЛ, отправив клуб снова во второй дивизион. И после этого молодого специалиста назначают в один из самых требовательных клубов мира.

Бавария под руководством Компани – одна из главных интриг нового сезона в Бундеслиге. Это может стать как успешным решением мюнхенского клуба, так и провальным. В Баварии утверждали, что стремятся к единству и улучшению атмосферы после напряженного периода с Томасом Тухелем, но явных признаков позитива не видно. Контракты с Альфонсо Дэвисом и Йоуза Киммихом не продлены. Леона Горецку вообще выгоняют чуть ли не прямым текстом, не давая даже шанса проявить себя перед новым тренером. Но одно можно сказать наверняка: Бавария делает все для того, чтобы интрига в Бундеслиге сохранялась.

Молодые тренеры

Бундеслига взяла курс на молодых тренеров. Пока непонятно, что это – тенденция или совпадение, но у четырех из пяти команд, которые завершили прошлый сезон на соответствующих позициях, молодые тренеры. Алонсо (Байер), Компани (Бавария), Нури Шахин (Боруссия Д), Себастьян Хенесс (Штутгарт) – все они являются молодыми специалистами. Марко Розе из РБ Лейпциг не вписывается в эту компанию, но и назвать его старым язык не поворачивается. И ото все этих наставников можно ожидать сюрпризов в новом сезоне.

Алонсо уже показал себя хорошим специалистом. Даже если Байер проведет неудачный сезон, что маловероятно, к нему не будет никаких вопросов. Хаби уже написал историю. То же самое, только в меньшей мере, можно сказать про Хенесса, который вывел Штутгарт в Лигу чемпионов. Это большое достижение, на самом деле, учитывая, что за сезон до этого "швабы" участвовали в стыковых матчах за право остаться в Бундеслиге. Шахин, как и Компани, пока загадка, но, в отличие от бельгийца, он хорошо знает свой клуб изнутри. От Боруссии, кстати, тоже есть определенные ожидания после выхода в финал Лиги чемпионов.

Устойчивый Лейпциг

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Лейпциг провел хорошее лето. Во-первых, "быки" сохранили своих лучших бомбардиров – Лои Опенду и Беньямина Шешко. Ко второму был особенно большой интерес. На игрока претендовали Милан, Барселона, Челси, Арсенал и Манчестер Сити. У парня хватило смелости отказать всем этим клубам и продлить контракт с "быками". Показательно также то, что арендованный у ПСЖ Хави Симонс вернулся в Лейпциг еще на один сезон. На голландца претендовала Бавария, но он отказал мюнхенцам и вернулся к "быкам". Это тоже аренда, но главное то, что клуб сохранил игрока, который хорошо проявил себя в прошлом сезоне.

Все это свидетельствует о том, что Лейпциг перестает работать на экспорт. Да, "быки" продали Дани Ольмо в Барселону за 55 млн евро, но тут есть несколько факторов. Во-первых, испанец сам хотел вернуться в родной клуб. Во-вторых, на эти деньги немцы купили трех игроков: голкипера, полузащитника и вингера. Таким образом, Лейпциг и укрепился, и сохранил почти всех ключевых игроков. "Быки" уже давно портят жизнь соперникам в Бундеслиге и регулярно выходят в Лигу чемпионов. Устойчивый Лейпциг – плюс для всего немецкого футбола. Такие клубы нужны Бундеслиге для повышения зрелищности и конкурентоспособности, которая в новом сезона должна быть на высоком уровне.

Текст: meta.ua/sport