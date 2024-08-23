Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Больше не скучно: 4 причины смотреть новый сезон Бундеслиги
Германия
23 августа 2024, 15:15 |
270
0

Больше не скучно: 4 причины смотреть новый сезон Бундеслиги

Рассказываем об интересных моментах чемпионата Германии

23 августа 2024, 15:15 |
270
0
Больше не скучно: 4 причины смотреть новый сезон Бундеслиги
Getty Images/Global Images Ukraine

Бундеслига стартует последней из топ-чемпионатов. Но это не значит, что немецкая лига будет менее интересной. Наоборот, в прошлом сезоне произошло слишком много событий, оглядываясь на которые, можно предположить, что немецкий чемпионат перестанет быть скучным. А в новом сезоне должно быть особенно интересно сразу по нескольким причинам.

Непобедимый Байер

Байер стал главной сенсацией прошлого сезона. Не то, чтобы кто-то недооценивал "фармацевтов", просто все уже привыкли к тому, что при любых раскладах чемпионом будет Бавария. Однако Хаби Алонсо позволили себе с этим не согласиться. В итоге, Байер под его руководством провел исторический сезон. "Фармацевты" не только стали чемпионами Германии, но и прошли всю дистанцию без поражений, уступив лишь Аталанте в финале Лиги Европы.

Байер является фаворитом и нового сезона. "Фармацевты" провели действительно сильную кампанию, оформив золотой дубль из чемпионата и Кубка Германии, поэтому вполне справедливо, что от команды будут ждать новых подвигов. И она уже совершила один, обыграв Штутгарт в матче за Суперкубок Германии, выступая в меньшинстве. Защита титула станет большим вызовом для Байера. Но, не отпустив никого из ключевых игроков, фармацевты дали понять, что настроены продолжать погоню за трофеями.

Бавария с Компани

Getty Images

Без преувеличений Бавария шокировала весь футбольный мир, назначив Венсана Компани на должность главного тренера. Назначение молодого Юлиана Нагельсманна тоже было сюрпризом в свое время, но его можно было понять. Во-первых, он немец. Во-вторых, у него был опыт тренерской работы в Бундеслиге и Лиге чемпионов. Компани успешно работал с Бернли в Чемпионшипе, но провалился в АПЛ, отправив клуб снова во второй дивизион. И после этого молодого специалиста назначают в один из самых требовательных клубов мира.

Бавария под руководством Компани – одна из главных интриг нового сезона в Бундеслиге. Это может стать как успешным решением мюнхенского клуба, так и провальным. В Баварии утверждали, что стремятся к единству и улучшению атмосферы после напряженного периода с Томасом Тухелем, но явных признаков позитива не видно. Контракты с Альфонсо Дэвисом и Йоуза Киммихом не продлены. Леона Горецку вообще выгоняют чуть ли не прямым текстом, не давая даже шанса проявить себя перед новым тренером. Но одно можно сказать наверняка: Бавария делает все для того, чтобы интрига в Бундеслиге сохранялась.

Молодые тренеры

Бундеслига взяла курс на молодых тренеров. Пока непонятно, что это – тенденция или совпадение, но у четырех из пяти команд, которые завершили прошлый сезон на соответствующих позициях, молодые тренеры. Алонсо (Байер), Компани (Бавария), Нури Шахин (Боруссия Д), Себастьян Хенесс (Штутгарт) – все они являются молодыми специалистами. Марко Розе из РБ Лейпциг не вписывается в эту компанию, но и назвать его старым язык не поворачивается. И ото все этих наставников можно ожидать сюрпризов в новом сезоне.

Алонсо уже показал себя хорошим специалистом. Даже если Байер проведет неудачный сезон, что маловероятно, к нему не будет никаких вопросов. Хаби уже написал историю. То же самое, только в меньшей мере, можно сказать про Хенесса, который вывел Штутгарт в Лигу чемпионов. Это большое достижение, на самом деле, учитывая, что за сезон до этого "швабы" участвовали в стыковых матчах за право остаться в Бундеслиге. Шахин, как и Компани, пока загадка, но, в отличие от бельгийца, он хорошо знает свой клуб изнутри. От Боруссии, кстати, тоже есть определенные ожидания после выхода в финал Лиги чемпионов.

Устойчивый Лейпциг

Getty Images

Лейпциг провел хорошее лето. Во-первых, "быки" сохранили своих лучших бомбардиров – Лои Опенду и Беньямина Шешко. Ко второму был особенно большой интерес. На игрока претендовали Милан, Барселона, Челси, Арсенал и Манчестер Сити. У парня хватило смелости отказать всем этим клубам и продлить контракт с "быками". Показательно также то, что арендованный у ПСЖ Хави Симонс вернулся в Лейпциг еще на один сезон. На голландца претендовала Бавария, но он отказал мюнхенцам и вернулся к "быкам". Это тоже аренда, но главное то, что клуб сохранил игрока, который хорошо проявил себя в прошлом сезоне.

Все это свидетельствует о том, что Лейпциг перестает работать на экспорт. Да, "быки" продали Дани Ольмо в Барселону за 55 млн евро, но тут есть несколько факторов. Во-первых, испанец сам хотел вернуться в родной клуб. Во-вторых, на эти деньги немцы купили трех игроков: голкипера, полузащитника и вингера. Таким образом, Лейпциг и укрепился, и сохранил почти всех ключевых игроков. "Быки" уже давно портят жизнь соперникам в Бундеслиге и регулярно выходят в Лигу чемпионов. Устойчивый Лейпциг – плюс для всего немецкого футбола. Такие клубы нужны Бундеслиге для повышения зрелищности и конкурентоспособности, которая в новом сезона должна быть на высоком уровне.

Текст: meta.ua/sport

По теме:
Кейн назвал свой самый любимый гол
Состав Баварии готов. Мюнхенский клуб не будет подписывать игроков летом
Клопп возвращается в Боруссию Дортмунд. Что об этом известно?
статьи чемпионат Германии по футболу Бундеслига
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Артета оценил игру Зинченко в первом туре АПЛ, сравнив с конкурентом
Футбол | 23 августа 2024, 14:58 0
Артета оценил игру Зинченко в первом туре АПЛ, сравнив с конкурентом
Артета оценил игру Зинченко в первом туре АПЛ, сравнив с конкурентом

Главный тренер «Арсенала» – об игре украинца и Юрриена Тимбера

Мареска после матча Лиги конференций пояснил, почему ошибается Мудрик
Футбол | 23 августа 2024, 00:55 4
Мареска после матча Лиги конференций пояснил, почему ошибается Мудрик
Мареска после матча Лиги конференций пояснил, почему ошибается Мудрик

По словам коуча, ошибки связаны не с качеством, а с неточным принятием решений

ФОТО. Мудрик нашел новую симпатию. На нее подписана жена Роналду
Футбол | 22.08.2024, 20:45
ФОТО. Мудрик нашел новую симпатию. На нее подписана жена Роналду
ФОТО. Мудрик нашел новую симпатию. На нее подписана жена Роналду
Кубок Украины. Известны все участники 1/8 финала
Футбол | 22.08.2024, 19:11
Кубок Украины. Известны все участники 1/8 финала
Кубок Украины. Известны все участники 1/8 финала
Оценены шансы Кривбасса во второй игре с Бетисом. Без вариантов или есть?
Футбол | 23.08.2024, 11:24
Оценены шансы Кривбасса во второй игре с Бетисом. Без вариантов или есть?
Оценены шансы Кривбасса во второй игре с Бетисом. Без вариантов или есть?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Не Месси, не Пушкаш. Назван лучший форвард за всю историю футбола
Не Месси, не Пушкаш. Назван лучший форвард за всю историю футбола
22.08.2024, 07:10 22
Футбол
Поражение на фоне люблинского дождя. Динамо уступило Зальцбургу
Поражение на фоне люблинского дождя. Динамо уступило Зальцбургу
21.08.2024, 23:54 282
Футбол
Украинки установили национальный рекорд на US Open
Украинки установили национальный рекорд на US Open
22.08.2024, 19:51 2
Теннис
Минус лидер посева. Стали известны все пары 1/4 финала в Монтеррее
Минус лидер посева. Стали известны все пары 1/4 финала в Монтеррее
22.08.2024, 09:35 1
Теннис
Ярмоленко обратился к фанатам после поражения от Зальцбурга в матче Q4 ЛЧ
Ярмоленко обратился к фанатам после поражения от Зальцбурга в матче Q4 ЛЧ
22.08.2024, 09:44 23
Футбол
Ультрас Динамо выступили против Григория Суркиса. Считают врагом Украины
Ультрас Динамо выступили против Григория Суркиса. Считают врагом Украины
21.08.2024, 18:28 94
Футбол
«Это будет история». Легендарный Тайсон назвал бой, который хочет увидеть
«Это будет история». Легендарный Тайсон назвал бой, который хочет увидеть
23.08.2024, 07:33
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем