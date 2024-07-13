Победа женской сборной, возвращение Бех-Романчук, заявка Ротаня на ОИ-2024

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 12 июля.

1. Мощный камбэк! Бех-Романчук – в тройке призеров на этапе Бриллиантовой лиги

Марина показала четвертый лучший результат в карьере

2. На второй тайм могли и не выходить. Сборная Украины поиздевалась над Косово

Подопечные Владимира Пятенко одержали разгромную победу со счетом 4:0

3А. Стал известен первый финалист Уимблдона-2024 у мужчин

Карлос Алькарас в четырех сетах переиграл Даниила Медведева в полуфинале мейджора

3Б. Дежавю. Определен второй финалист Уимблдона-2024 у мужчин

Новак Джокович справился с Лоренцо Музетти в полуфинале травяного мейджора

4. ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер выиграл у Галатасарая дело Тете. Компенсация смехотворна

Донецкий клуб получит в разы меньше, чем мог бы…

5. Стала известна официальная заявка футбольной сборной Украины на Олимпиаду

Руслан Ротань определился со списком из 22 игроков

6А. Таблица коэффициентов УЕФА. Польша немного увеличила отрыв от Украины

Шахтеру начислены бонусные очки за выход в основной раунд Лиги чемпионов

6Б. Обновленный клубный рейтинг УЕФА. Шахтер располагается вне топ-35

Возглавляет список лучших клубов английский «Манчестер Сити»

7А. ОФИЦИАЛЬНО. Полесье подписало защитника Днепра-1

В Житомире свою карьеру продолжит Эдуард Сарапий

7Б. ОФИЦИАЛЬНО. Колос подписал контракт с экс-игроком Днепра-1

За команду из Ковалевки будет играть Максим Третьяков

7В. ОФИЦИАЛЬНО. Булеца сменил Динамо на клуб из Польши

Полузащитник продолжит свою карьеру в «Лехии» из Гданьска

8. Хоккеист Завальнюк, который предал Украину, имеет паспорт гражданина рф

Данные Завальнюка можно найти в открытом доступе жителей россии

9. Джек-пот Испании, сколько для Украины? Как УЕФА поделит деньги за Евро-2024

Скоро турнир закончится и станет понятно, кто и на какую сумму призовых наиграл…

10. Дополнительный вопрос: 30 минут – излишек или нет?

Блогер Sport.ua Алексей Рыжков – о регламентной разнице между чемпионатом Европы и Копа Америка