Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Победа женской сборной, возвращение Бех-Романчук, заявка Ротаня на ОИ-2024
Другие новости
13 июля 2024, 06:05 |
675
0

Победа женской сборной, возвращение Бех-Романчук, заявка Ротаня на ОИ-2024

Главные новости за 12 июля на Sport.ua

13 июля 2024, 06:05 |
675
0
Победа женской сборной, возвращение Бех-Романчук, заявка Ротаня на ОИ-2024
УАФ

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 12 июля.

1. Мощный камбэк! Бех-Романчук – в тройке призеров на этапе Бриллиантовой лиги
Марина показала четвертый лучший результат в карьере

2. На второй тайм могли и не выходить. Сборная Украины поиздевалась над Косово
Подопечные Владимира Пятенко одержали разгромную победу со счетом 4:0

3А. Стал известен первый финалист Уимблдона-2024 у мужчин
Карлос Алькарас в четырех сетах переиграл Даниила Медведева в полуфинале мейджора

3Б. Дежавю. Определен второй финалист Уимблдона-2024 у мужчин
Новак Джокович справился с Лоренцо Музетти в полуфинале травяного мейджора

4. ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер выиграл у Галатасарая дело Тете. Компенсация смехотворна
Донецкий клуб получит в разы меньше, чем мог бы…

5. Стала известна официальная заявка футбольной сборной Украины на Олимпиаду
Руслан Ротань определился со списком из 22 игроков

6А. Таблица коэффициентов УЕФА. Польша немного увеличила отрыв от Украины
Шахтеру начислены бонусные очки за выход в основной раунд Лиги чемпионов

6Б. Обновленный клубный рейтинг УЕФА. Шахтер располагается вне топ-35
Возглавляет список лучших клубов английский «Манчестер Сити»

7А. ОФИЦИАЛЬНО. Полесье подписало защитника Днепра-1
В Житомире свою карьеру продолжит Эдуард Сарапий

7Б. ОФИЦИАЛЬНО. Колос подписал контракт с экс-игроком Днепра-1
За команду из Ковалевки будет играть Максим Третьяков

7В. ОФИЦИАЛЬНО. Булеца сменил Динамо на клуб из Польши
Полузащитник продолжит свою карьеру в «Лехии» из Гданьска

8. Хоккеист Завальнюк, который предал Украину, имеет паспорт гражданина рф
Данные Завальнюка можно найти в открытом доступе жителей россии

9. Джек-пот Испании, сколько для Украины? Как УЕФА поделит деньги за Евро-2024
Скоро турнир закончится и станет понятно, кто и на какую сумму призовых наиграл…

10. Дополнительный вопрос: 30 минут – излишек или нет?
Блогер Sport.ua Алексей Рыжков – о регламентной разнице между чемпионатом Европы и Копа Америка

По теме:
Поражение Шахтера на сборах, Сирота уехал в Израиль, решение Лунина
Англия – в финале Евро, Ребров остается, вылет Свитолиной, ничья Динамо
Испания вышла в финал, Ямал забил супергол, Шахтер купил Франьича
главные новости
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо или Шахтер? Названы самые большие клубы известных стран мира
Футбол | 12 июля 2024, 22:52 26
Динамо или Шахтер? Названы самые большие клубы известных стран мира
Динамо или Шахтер? Названы самые большие клубы известных стран мира

В Украине самым большим клубом портал FourFourTwo назвал «Динамо»

«Это будет его последний бой». Лапин назвал победителя реванша Усик – Фьюри
Бокс | 12 июля 2024, 19:34 2
«Это будет его последний бой». Лапин назвал победителя реванша Усик – Фьюри
«Это будет его последний бой». Лапин назвал победителя реванша Усик – Фьюри

Директор команды украинца ожидает досрочной победы Усика

90-миллионый звездный игрок Ман Сити попросил выставить его на трансфер
Футбол | 13.07.2024, 04:28
90-миллионый звездный игрок Ман Сити попросил выставить его на трансфер
90-миллионый звездный игрок Ман Сити попросил выставить его на трансфер
«Я думал, что умру». Лунин поделился тем, что произошло перед финалом ЛЧ
Футбол | 12.07.2024, 09:43
«Я думал, что умру». Лунин поделился тем, что произошло перед финалом ЛЧ
«Я думал, что умру». Лунин поделился тем, что произошло перед финалом ЛЧ
Экс-защитник сборной Украины встретился с Тимошенко. Пойдет в политику?
Футбол | 12.07.2024, 11:02
Экс-защитник сборной Украины встретился с Тимошенко. Пойдет в политику?
Экс-защитник сборной Украины встретился с Тимошенко. Пойдет в политику?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стала известна первая финалистка Уимблдона
Стала известна первая финалистка Уимблдона
11.07.2024, 18:30 8
Теннис
Премьер-министр Великобритании: «Берлин, мы идем!»
Премьер-министр Великобритании: «Берлин, мы идем!»
11.07.2024, 02:14 2
Футбол
В ПФЛ определили, кто в Первой лиге заменит Минай
В ПФЛ определили, кто в Первой лиге заменит Минай
11.07.2024, 22:15 10
Футбол
Битва лучших! Список бомбардиров Евро-2024 перед финалом 
Битва лучших! Список бомбардиров Евро-2024 перед финалом 
11.07.2024, 07:45 4
Футбол
Бой за два титула. Известно, кто станет новым соперником Ломаченко
Бой за два титула. Известно, кто станет новым соперником Ломаченко
11.07.2024, 20:45 7
Бокс
Чемпионат мира 2026 пройдёт по новому регламенту
Чемпионат мира 2026 пройдёт по новому регламенту
11.07.2024, 15:34 50
Футбол
Известный портал ESPN назвал лучшего боксера в мире на данный момент
Известный портал ESPN назвал лучшего боксера в мире на данный момент
12.07.2024, 00:12
Бокс
Известна реакция легендарного Леннокса Льюиса на будущий бой Майка Тайсона
Известна реакция легендарного Леннокса Льюиса на будущий бой Майка Тайсона
11.07.2024, 05:50
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем