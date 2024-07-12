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Чемпионат Европы
12 июля 2024, 20:58 | Обновлено 12 июля 2024, 21:05
2205
1

На второй тайм могли и не выходить. Сборная Украины поиздевалась над Косово

Подопечные Владимира Пятенко одержали разгромную победу со счетом 4:0

12 июля 2024, 20:58 | Обновлено 12 июля 2024, 21:05
2205
1
На второй тайм могли и не выходить. Сборная Украины поиздевалась над Косово
УАФ

В пятницу, 12 июня, национальная женская команда Украины провела пятый по счету поединок квалификации чемпионата Европы 2025 года против сборной Косово.

Выездная игра с косоварками состоялась в Приштине, на стадионе имени Фадила Вокрри. Подопечные Владимира Пятенко одержали разгромную победу со счетом 4:0. Украинская команда сняла все вопросы о победителе матча еще в первом тайме, забив четыре гола. Авторы точных ударов – Апанащенко, Химич, Басанская и Кравчук.

В таблице своей отборочной группы украинки занимают 3-е место, имея в активе 8 очков после 5 матчей.

Следующий матч украинки сыграют с Хорватией. Матч 6-го тура Украина – Хорватия будет сыгран 16 июля в Скопье, столице Северной Македонии, на стадионе тренировочного центра местной федерации футбола, начало – в 20:00 по киевскому времени.

Отбор на ЧЕ-2025 среди женщин. 5-й тур. Группа В4

Косово – Украина – 0:4

Голы: Апанащенко, 3, Химич, 8, Басанская, 21, Кравчук, 27.

Украина: Келюшик - Корсун, Апанащенко, Шматко, Басанская - Химич, Петрик - Андрухив, Калинина, Овдийчук - Кравчук.

Турнирная таблица

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Олег Мандрівник
Это женский футбол. Первое место 4:4, второе 13:3, третье 9:4
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