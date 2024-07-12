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Лига чемпионов
12 июля 2024, 17:00 | Обновлено 12 июля 2024, 18:37
1972
4

Таблица коэффициентов УЕФА. Польша немного увеличила отрыв от Украины

Шахтеру начислены бонусные очки за выход в основной раунд Лиги чемпионов

12 июля 2024, 17:00 | Обновлено 12 июля 2024, 18:37
1972
4
Таблица коэффициентов УЕФА. Польша немного увеличила отрыв от Украины
Getty Images/Global Images Ukraine

В мид-уик прошли первые матчи еврокубков 2024/25, и произошли небольшие изменения в таблице коэффициентов УЕФА.

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В рейтинге 2025 Украина имеет 19-ю позицию (22.000). Шахтер попал напрямую в основной раунд ЛЧ, благодаря чему Украина уже получила 1.200 балла (6 бонусных очков, деленных на 5 клубов).

В мид-уик очки набрала Польша, идущая на 18-й позиции (23.500), прямой конкурент Украины. Висла из Кракова дома обыграла Лапи из Косово (2:0) в 1-м раунде квалификации Лиги Европы. Это принесло Польше прибавку 0.250 балла (за победу в квалификации дают 1 очко, и оно делится на 4 клуба), и отрыв от Украины вырос до 1.500.

Все остальные конкуренты, как и Украина, стартуют со вторых раундов квалификации еврокубков.

Цель Украины на сезон – подняться в топ-15 по итогам рейтинга 2025, чтобы вернуть 5 команд в еврокубках для сезона 2026/27. Учитывая отставание в 4.625 баллов от Греции, идущей 15-й (26.625), это будет сделать довольно сложно.

В сезоне 2024/25 Украину будут представлять 5 команд: Шахтер имеет прямую путевку в основной раунд Лиги чемпионов, Динамо Киев – 2-й раунд квалификации ЛЧ, Кривбасс Кривой Рог – 3-й раунд отбора Лиги Европы, Днепр-1 (если сумеет найти финансирование и решить проблемы) и Полесье Житомир – 2-й раунд отбора Лиги конференций.

​Таблица коэффициентов УЕФА 2025

(влияет на распределение путевок в сезоне 2026/27)

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Динамо Киев таблица коэффициентов УЕФА Лига Европы Кривбасс Кривой Рог Шахтер Донецк Полесье Житомир выбор редакции Днепр-1 Лига чемпионов Рух Львов Лига конференций статистические расклады
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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Комментарии 4
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dimando560
Якого хріна узкі ще досі отримують 4,33? Вони мають бути на рівні Сан-Марино
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+1
Boodya
Відчуваю, Дніпро - 1 найкраще попрацює для рейтингу🥴
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-3
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