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Лига чемпионов
12 июля 2024, 14:48 | Обновлено 12 июля 2024, 17:06
2228
10

Обновленный клубный рейтинг УЕФА. Шахтер располагается вне топ-35

Возглавляет список лучших клубов английский «Манчестер Сити»

12 июля 2024, 14:48 | Обновлено 12 июля 2024, 17:06
2228
10
Обновленный клубный рейтинг УЕФА. Шахтер располагается вне топ-35
Getty Images/Global Images Ukraine. Шахтер

Опубликован обновленный рейтинг клубов УЕФА за 5 сезонов еврокубков с учетом бонусных очков за выход в основные стадии турниров 2024/25.

На первой позиции – английский «Манчестер Сити» (129.000), за ним располагается победитель Лиги чемпионов 2023/24 – мадридский «Реал» (125.000), а третьей идет мюнхенская «Бавария» (114.000).

Интересно, что каталонская «Барселона» занимает 14-е место (73.000), а еще ниже, 19-м, идет лондонский «Арсенал» (68.000)

Для украинских клубов ситуация сильно ухудшилась. В топ-35 нет ни одного украинского клуба.

Выше всех среди команд из Украины расположился донецкий «Шахтер» (41.000), который занимает 36-ю строчку в рейтинге.

Киевское «Динамо» (23.000) находится на 72-м месте. В топ-100 также входит «Заря» (16.000), которая занимает 90-ю позицию.

Клубный рейтинг УЕФА 2025

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Динамо Киев Шахтер Донецк Заря Луганск Бавария Реал Мадрид Манчестер Сити Барселона Арсенал Лондон таблица коэффициентов УЕФА Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций
Алексей Тиньков Источник: УЕФА
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Комментарии 10
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Falko
Стоп, шозафіґня? Шахтар так успішно відіграв ЛЧ, цілу Барсу хлопнув, сам Срна казав і Пушик підскулював. І раптом -14. А Динамо ніде не грало і тільки -2. Викинути цей нікчемний рейтинг у дупу, хай Палкін правильний намалює.
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+2
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Prunus armeniaca
Вот это пропасть!   
  Най-Шахтёр - №40,   а Домино мвд - №72
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-4
Показать Скрыть 1 ответ
ALKOSruLKA
тупий рейтинг... Зоря точно не сильніша умовного Брайтона чи Фулгема... як можна прирівнювати 3 очки в матчі УПЛ до таких же, здобутих в АПЛ чи Ла-лізі?...
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-6
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zelc006
Динамо уперед! Дожинай крисолюбів! Тілки не всрись!
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-6
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Теннис
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