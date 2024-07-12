Обновленный клубный рейтинг УЕФА. Шахтер располагается вне топ-35
Возглавляет список лучших клубов английский «Манчестер Сити»
Опубликован обновленный рейтинг клубов УЕФА за 5 сезонов еврокубков с учетом бонусных очков за выход в основные стадии турниров 2024/25.
На первой позиции – английский «Манчестер Сити» (129.000), за ним располагается победитель Лиги чемпионов 2023/24 – мадридский «Реал» (125.000), а третьей идет мюнхенская «Бавария» (114.000).
Интересно, что каталонская «Барселона» занимает 14-е место (73.000), а еще ниже, 19-м, идет лондонский «Арсенал» (68.000)
Для украинских клубов ситуация сильно ухудшилась. В топ-35 нет ни одного украинского клуба.
Выше всех среди команд из Украины расположился донецкий «Шахтер» (41.000), который занимает 36-ю строчку в рейтинге.
Киевское «Динамо» (23.000) находится на 72-м месте. В топ-100 также входит «Заря» (16.000), которая занимает 90-ю позицию.
Клубный рейтинг УЕФА 2025
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