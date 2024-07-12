ОФИЦИАЛЬНО. Булеца сменил Динамо на клуб из Польши

Киевское «Динамо» уведомило о том, что 25-летний полузащитник Сергей Булеца стал игроком польского клуба «Лехия» из Гданьска.

Сообщается, что клубы договорились об аренде игрока на один год. При этом поляки получили опцию выкупа прав на хавбека.

В предыдущем сезоне Булеца на правах аренды защищал цвета польского клуба «Заглембе» Любин.

Ранее сообщалось, что возможное возвращение Булецы в чемпионат Польши находится под угрозой срыва.