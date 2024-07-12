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Украина. Премьер лига
12 июля 2024, 13:52 | Обновлено 12 июля 2024, 13:54
237
0

ОФИЦИАЛЬНО. Булеца сменил Динамо на клуб из Польши

Полузащитник продолжит свою карьеру в «Лехии» из Гданьска

12 июля 2024, 13:52 | Обновлено 12 июля 2024, 13:54
237
0
ОФИЦИАЛЬНО. Булеца сменил Динамо на клуб из Польши
ФК Динамо Киев. Сергей Булеца

Киевское «Динамо» уведомило о том, что 25-летний полузащитник Сергей Булеца стал игроком польского клуба «Лехия» из Гданьска.

Сообщается, что клубы договорились об аренде игрока на один год. При этом поляки получили опцию выкупа прав на хавбека.

В предыдущем сезоне Булеца на правах аренды защищал цвета польского клуба «Заглембе» Любин.

Ранее сообщалось, что возможное возвращение Булецы в чемпионат Польши находится под угрозой срыва.

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Юрій Остроумов Источник: ФК Динамо Киев
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