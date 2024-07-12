ОФИЦИАЛЬНО. Булеца сменил Динамо на клуб из Польши
Полузащитник продолжит свою карьеру в «Лехии» из Гданьска
Киевское «Динамо» уведомило о том, что 25-летний полузащитник Сергей Булеца стал игроком польского клуба «Лехия» из Гданьска.
Сообщается, что клубы договорились об аренде игрока на один год. При этом поляки получили опцию выкупа прав на хавбека.
В предыдущем сезоне Булеца на правах аренды защищал цвета польского клуба «Заглембе» Любин.
Ранее сообщалось, что возможное возвращение Булецы в чемпионат Польши находится под угрозой срыва.
Sergiy Buletsa dołączy do Lechii Gdańsk na zasadzie wypożyczenia z Dynama Kijów!— Lechia Gdańsk (@LechiaGdanskSA) July 12, 2024
Szczegóły 👉 https://t.co/y6FMAlzwWI
Ukraiński pomocnik znalazł się w kadrze na dzisiejszy sparing z Wisłą Płock.
Witaj, Sergiy! Życzymy powodzenia i wielu sukcesów! 🤍💚 pic.twitter.com/2EJZTwkrEk
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