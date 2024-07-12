ОФИЦИАЛЬНО. Колос подписал контракт с экс-игроком Днепра-1

Ковалевский «Колос» уведомил о подписании соглашения с 28-летний полузащитником Максимом Третьяковым, который до последнего времени защищал цвета клуба «Днепр-1».

О деталях контракта с воспитанником академии «Днепра» ничего не сообщается.

Напомним, ранее сообщалось, что Третьяков договорился с «Днепром-1» о расторжении договора.

Сегодня, 12 июля, стало известно, что житомирское «Полесье» подписало бывшего защитника «Днепра-1».