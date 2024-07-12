Украина. Премьер лига12 июля 2024, 12:17 | Обновлено 12 июля 2024, 12:28
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ОФИЦИАЛЬНО. Колос подписал контракт с экс-игроком Днепра-1
За команду из Ковалевки будет играть Максим Третьяков
12 июля 2024, 12:17 | Обновлено 12 июля 2024, 12:28
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Ковалевский «Колос» уведомил о подписании соглашения с 28-летний полузащитником Максимом Третьяковым, который до последнего времени защищал цвета клуба «Днепр-1».
О деталях контракта с воспитанником академии «Днепра» ничего не сообщается.
Напомним, ранее сообщалось, что Третьяков договорился с «Днепром-1» о расторжении договора.
Сегодня, 12 июля, стало известно, что житомирское «Полесье» подписало бывшего защитника «Днепра-1».
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