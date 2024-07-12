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Украина. Премьер лига
12 июля 2024, 12:17 | Обновлено 12 июля 2024, 12:28
104
0

ОФИЦИАЛЬНО. Колос подписал контракт с экс-игроком Днепра-1

За команду из Ковалевки будет играть Максим Третьяков

12 июля 2024, 12:17 | Обновлено 12 июля 2024, 12:28
104
0
ОФИЦИАЛЬНО. Колос подписал контракт с экс-игроком Днепра-1
ФК Колос Ковалевка. Максим Третьяков

Ковалевский «Колос» уведомил о подписании соглашения с 28-летний полузащитником Максимом Третьяковым, который до последнего времени защищал цвета клуба «Днепр-1».

О деталях контракта с воспитанником академии «Днепра» ничего не сообщается.

Напомним, ранее сообщалось, что Третьяков договорился с «Днепром-1» о расторжении договора.

Сегодня, 12 июля, стало известно, что житомирское «Полесье» подписало бывшего защитника «Днепра-1».

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Юрій Остроумов Источник: ФК Колос Ковалевка
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