Украина. Премьер лига09 июля 2024, 17:30 | Обновлено 09 июля 2024, 18:10
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Еще один игрок покидает Днепр-1. У хавбека есть варианты в УПЛ
Третьяков договорился о разрыве соглашения
09 июля 2024, 17:30 | Обновлено 09 июля 2024, 18:10
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По информации журналиста Игоря Бурбаса, состав «Днепра-1» покидает Максим Третьяков, который договорился о расторжении контракта.
Договор 28-летнего игрока действовал еще два сезона, но стороны прекратили сотрудничество, а Третьяков, скорее всего, после медсмотра окажется в составе «Колоса».
В минувшем сезоне футболист забил 1 гол в шести матчах.
«Днепр-1» из-за финансовых проблем может сняться с чемпионата и прекратить существование.
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