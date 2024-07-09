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Украина. Премьер лига
09 июля 2024, 17:30 | Обновлено 09 июля 2024, 18:10
739
0

Еще один игрок покидает Днепр-1. У хавбека есть варианты в УПЛ

Третьяков договорился о разрыве соглашения

09 июля 2024, 17:30 | Обновлено 09 июля 2024, 18:10
739
0
Еще один игрок покидает Днепр-1. У хавбека есть варианты в УПЛ
ФК Днепр-1. Максим Третьяков

По информации журналиста Игоря Бурбаса, состав «Днепра-1» покидает Максим Третьяков, который договорился о расторжении контракта.

Договор 28-летнего игрока действовал еще два сезона, но стороны прекратили сотрудничество, а Третьяков, скорее всего, после медсмотра окажется в составе «Колоса».

В минувшем сезоне футболист забил 1 гол в шести матчах.

«Днепр-1» из-за финансовых проблем может сняться с чемпионата и прекратить существование.

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Днепр-1 Максим Третьяков Колос Ковалевка трансферы трансферы УПЛ чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: Telegram
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