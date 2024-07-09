Еще один игрок покидает Днепр-1. У хавбека есть варианты в УПЛ

По информации журналиста Игоря Бурбаса, состав «Днепра-1» покидает Максим Третьяков, который договорился о расторжении контракта.

Договор 28-летнего игрока действовал еще два сезона, но стороны прекратили сотрудничество, а Третьяков, скорее всего, после медсмотра окажется в составе «Колоса».

В минувшем сезоне футболист забил 1 гол в шести матчах.

«Днепр-1» из-за финансовых проблем может сняться с чемпионата и прекратить существование.