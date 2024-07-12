Дополнительный вопрос: 30 минут – излишек или нет?

Наблюдая за матчами плей-офф чемпионата Европы и Копа Америка, ловил себя на мысли, что смотрю какие-то две разные игры, два разных вида спорта. Одно время не мог ответить даже самому себе на вопрос, что же обусловило такое заключение (нет, не стилистика, техника, темперамент, это понятно, однако же и многие футболисты, участвующие в Кубке Америки, являются известными в Европе исполнителями, ведь защищают цвета клубов Старого Света). Но ларчик открывался просто: дополнительное время на стадии плей-офф в Копа Америка не предусмотрено, только, буде такая потребность появится, в финале. Такая кардинальность!

Или представители американского континента больше устают во время 90-минуток, или за океаном зритель более специфический, не может усидеть на месте 120+ минут, или опять же зритель из Нового Света (а, судя по трансляциям матчей, на тамошних трибунах чаще встречаются донельзя колоритные персонажи, чем даже на самых исторических террасах Старой Европы с возрастным фанатьем) предпочитает видеть больше серий пенальти, чем больше футбола?

Правила «золотого» и «серебряного» гола, введенные в свое время европейцами, не прижились. Очевидно, они преследовали цель минимизировать вероятность серий послематчевых пенальти. Однако лишать пропустившую в дополнительное время команду шанса отыграться («золотой гол») или существенно снизить таковой («серебряный») как-то не по-спортивному. И невольно при таких правилах противники подвержены избыточной осторожности. Как бы то ни было, а дополнительные 30 минут четвертьфинала Копа Америка Бразилия – Уругвай я бы охотно посмотрел. И, как по мне, европейский турнир с дополнительным временем все же точнее отвечает сути футбола: больше должно быть, собственно, самой игры, а не пенальтийных нервотрепок.

Важна, полагаю, унификация регламентов. Ну разве не абсурд, когда на разных континентах играют по-разному? Одно дело, когда предсезонные турниры регламентируют без дополнительного времени: мол, игроки еще не набрали форму, зачем перегружать их во время сборов. Можно спорить с таким суждением, но рациональное зерно в нем есть. Однако официальные состязания – это совсем другое дело. Где-то играем, а где-то рыбу заворачиваем – ну, отдает какой-то архаикой, согласитесь.

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Сообщение-вопрос от соседа-болельщика, который, как и я решающие матчи Копа Америка смотрел в прямом эфире, несмотря на ночной час в Украине: а где дополнительное время? Пришлось пояснить ему особенности заокеанского футбола, к началу серии пенальти в матче Бразилия – Уругвай я успел это сделать. Кстати, ему эта бездополнительность (в последний раз с дополнительным временем в плей-офф Кубка Америки играли еще в 2011 г.) пришлась по вкусу, ведь давно (со времен Энцо Франческоли) и упрямо переживает за «небесно-голубых» (неоднократно и пилигримствовал на футбол на родину 2-кратных чемпионов мира), и терзали его сомнения, что в дополнительное время уругвайская команда смогла бы продержаться, ведь играли-то вдесятером. Хотя xG за 90 минут – 0,95:0,55 в пользу именно Федерико Вальверде (лучшим был в той игре в составах обеих команд, безусловно) и компании. Интересно, кстати, что с 81-й до 87-й минуты бразильцы провели пять замен, пытаясь в цейтноте что-то придумать у ворот команды Марсело Бьелсы. Но, в конце концов, бесполезно, орех «Чарруа» оказался слишком уж крепким для обычно острых зубов пентакампеонов. Для соседа и его любимой команды все, в конце концов, закончилось хорошо. А вот для футбола? У меня нет однозначного ответа на этот вопрос.

Наставник аргентинцев, архитектор триумфа бело-голубых на катарском чемпионате мира, 2-кратный (2022, 2023) лучший национальный тренер мира по версии Международной федерации футбольной истории и статистики Лионель Скалони выразил не лишенное интереса, однако противоречивое мнение: мол, интересно было бы пригласить одну команду из Европы на Кубок Америки и одну команду из Американского континента на чемпионат Европы. Любопытное предложение (собственно, судьи же работают на чемпионатах других континентов), но как это сделать? Ну, с командами, играющими в финальных стадиях своих континентальных состязаний, особенно с топами договориться будет сложно: они сосредоточены на успехе в своих палестинах. Сильнейшие по рейтингу команды из не попавших в финальные стадии? Это было бы весьма своеобразно, и не скажу, что, по крайней мере, для европейского посланника в Америке безнадежно в плане турнирной перспективы. Однако смогут ли пришельцы с других континентов, если эта фантастическая идея все же реализуется, адаптироваться к чужим для себя регламентным правилам? Как ни крути, а унификация актуальна!

Алексей РЫЖКОВ