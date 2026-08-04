Месси принял решение о завершении карьеры в сборной Аргентины

39-летний нападающий сборной Аргентины Лионель Месси пока не планирует завершать международную карьеру.

После ЧМ-2026, где «Альбиселесте» дошли до финала, но уступили сборной Испании, появились слухи о возможном уходе легендарного аргентинца из национальной команды. Однако теперь стало известно, что Месси настроен продолжать выступления за сборную как минимум до следующего Кубка Америки, который состоится в 2028 году.

На ЧМ-2026 Лионель забил 8 голов и отдал 4 голевые передачи в 8 матчах за сборную Аргентины. В составе «Альбиселесте» он играет с 2005 года.