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Испания
03 августа 2026, 19:20 |
1487
0

Месси решил помочь Барселоне

Ромеро может перейти в «Барселону»

03 августа 2026, 19:20 |
1487
0
Месси решил помочь Барселоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Кристиан Ромеро
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Защитник «Тоттенхэма» Кристиан Ромеро определился со своим будущим и хочет продолжить карьеру в «Барселоне».

Как сообщает El Nacional, аргентинский футболист больше не скрывает желания покинуть лондонский клуб. Ромеро недоволен тем, что «шпоры» не гарантируют ему регулярного участия в Лиге чемпионов и борьбы за главные трофеи.

Несмотря на статус капитана и одного из лидеров команды, 26-летний защитник попросил руководство «Тоттенхэма» разрешить ему рассмотреть варианты продолжения карьеры в другом клубе.

Сообщается, что после разговора со своим соотечественником Лионелем Месси защитник окончательно убедился, что хочет попробовать свои силы именно в «Барселоне».

Аргентинец якобы уже дал понять руководству «Барселоны», что готов пойти на уступки – согласиться на меньшую зарплату и не требовать гарантированного места в стартовом составе ради переезда на «Spotify Camp Nou».

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Кристиан Ромеро Лионель Месси Барселона Тоттенхэм трансферы Ла Лиги трансферы АПЛ трансферы
Дмитрий Олийченко Источник: El Nacional
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