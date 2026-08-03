Месси решил помочь Барселоне
Ромеро может перейти в «Барселону»
Защитник «Тоттенхэма» Кристиан Ромеро определился со своим будущим и хочет продолжить карьеру в «Барселоне».
Как сообщает El Nacional, аргентинский футболист больше не скрывает желания покинуть лондонский клуб. Ромеро недоволен тем, что «шпоры» не гарантируют ему регулярного участия в Лиге чемпионов и борьбы за главные трофеи.
Несмотря на статус капитана и одного из лидеров команды, 26-летний защитник попросил руководство «Тоттенхэма» разрешить ему рассмотреть варианты продолжения карьеры в другом клубе.
Сообщается, что после разговора со своим соотечественником Лионелем Месси защитник окончательно убедился, что хочет попробовать свои силы именно в «Барселоне».
Аргентинец якобы уже дал понять руководству «Барселоны», что готов пойти на уступки – согласиться на меньшую зарплату и не требовать гарантированного места в стартовом составе ради переезда на «Spotify Camp Nou».
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