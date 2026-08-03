Барселона решила подписать звезду мадридского Реала

Каталонская «Барселона» работает над подписанием нападающего мадридского «Реала» Эндрика.

По информации испанских СМИ, 20-летний бразилец оказался среди кандидатов на усиление атаки «сине-гранатовых» в летнее трансферное окно.

Сообщается, что положение футболиста в «Реале» осложнилось после перехода Карлоса Эспи. Новичок подписал долгосрочный контракт с мадридским клубом, что ещё больше усилило конкуренцию за место в основном составе наряду с Килианом Мбаппе и самим Эндриком.

Вторую половину прошлого сезона бразилец провёл в аренде в «Лионе», где получил необходимую игровую практику. В прошлом сезоне Лиги 1 бразилец провёл 16 матчей, забил пять голов и отдал семь голевых передач.