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Испания
03 августа 2026, 05:02 |
863
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Барселона решила подписать звезду мадридского Реала

Эндрик может перейти в Каталонию

03 августа 2026, 05:02 |
863
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Барселона решила подписать звезду мадридского Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Эндрик
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Каталонская «Барселона» работает над подписанием нападающего мадридского «Реала» Эндрика.

По информации испанских СМИ, 20-летний бразилец оказался среди кандидатов на усиление атаки «сине-гранатовых» в летнее трансферное окно.

Сообщается, что положение футболиста в «Реале» осложнилось после перехода Карлоса Эспи. Новичок подписал долгосрочный контракт с мадридским клубом, что ещё больше усилило конкуренцию за место в основном составе наряду с Килианом Мбаппе и самим Эндриком.

Вторую половину прошлого сезона бразилец провёл в аренде в «Лионе», где получил необходимую игровую практику. В прошлом сезоне Лиги 1 бразилец провёл 16 матчей, забил пять голов и отдал семь голевых передач.

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Барселона трансферы Ла Лиги трансферы Реал Мадрид Эндрик
Дмитрий Олийченко Источник: Fichajes.net
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У Барселони головняк виник на рівному місці
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