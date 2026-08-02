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Испания
02 августа 2026, 11:47 | Обновлено 02 августа 2026, 11:48
538
0

Барселона срочно ищет нападающего. Ферран Торрес уходит из клуба

Чемпион мира хочет сменить команду до конца лета

02 августа 2026, 11:47 | Обновлено 02 августа 2026, 11:48
538
0
Барселона срочно ищет нападающего. Ферран Торрес уходит из клуба
Getty Images/Global Images Ukraine. Ферран Торрес
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«Барселона» смирилась с предстоящей потерей нападающего сборной Испании Феррана Торреса.

Испанец выразил твёрдое желание покинуть каталонский клуб до конца трансферного окна. Им активно интересуются ПСЖ и клубы АПЛ. На этом фоне «блаугранас» активно ищут ему замену. Самого же Торреса каталонцы хотят продать не дешевле, чем за 55 миллионов евро.

В прошлом сезоне Ферран забил 21 гол и отдал 3 голевые передачи в 48 матчах за «Барселону» во всех турнирах. На ЧМ-2026 он отличился голом и голевой передачей в 8 матчах за «Фурия Роха».

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Ферран Торрес Барселона чемпионат Испании по футболу Ла Лига трансферы
Андрей Плыгун Источник: X (Twitter)
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