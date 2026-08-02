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Испания
02 августа 2026, 07:44 |
17937
10

Определился клуб Ваната на следующий сезон

Владислав продолжит играть за «Жирону»

02 августа 2026, 07:44 |
17937
10 Comments
Определился клуб Ваната на следующий сезон
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат
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Украинский нападающий Владислав Ванат успешно вернулся после травмы и уже открыл счет своим голам в новом сезоне. Нападающий оформил дубль в контрольном матче «Жироны» против «Кастельона», который завершился вничью.

По информации источника, несмотря на интерес со стороны других клубов, руководство «Жироны» не планирует расставаться с украинским нападающим. В клубе убеждены, что Ванат ещё не раскрыл свой потенциал полностью, а команда стремится построить атакующую игру вокруг его сильных сторон, чтобы вместе бороться за возвращение в элитный дивизион Испании.

В каталонском клубе не скрывают, что именно Ванат должен стать одним из лидеров нового проекта и помочь команде вернуться в элиту.

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Дмитрий Олийченко Источник: L'Esportiu
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... а "вердикт винесено",  " валізи спаковано "  ???
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-1
Ну так а чого всі писали, що Жироні після вильоту потрібно розпродавати гравців? Це з якого дива? А як тоді повертатися в Прімеру? Чи такого завдання уже нема і на клубові хрестик можна ставити? 
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-1
Скоро вернёться, в аренду,в эпицентр
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-2
Когда-то писал, что для Сегунды он норм нап. Так мне столько минусов наставили 
Шо ужас🤣🤣
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-6
Уровень бестолкового динамавца Ваната это вторая лига Испании. Не выше... Владик это прекрасно понимает и никуда уходить из Жироны не собираецца...
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-6
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