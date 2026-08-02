Определился клуб Ваната на следующий сезон

Украинский нападающий Владислав Ванат успешно вернулся после травмы и уже открыл счет своим голам в новом сезоне. Нападающий оформил дубль в контрольном матче «Жироны» против «Кастельона», который завершился вничью.

По информации источника, несмотря на интерес со стороны других клубов, руководство «Жироны» не планирует расставаться с украинским нападающим. В клубе убеждены, что Ванат ещё не раскрыл свой потенциал полностью, а команда стремится построить атакующую игру вокруг его сильных сторон, чтобы вместе бороться за возвращение в элитный дивизион Испании.

В каталонском клубе не скрывают, что именно Ванат должен стать одним из лидеров нового проекта и помочь команде вернуться в элиту.