Безумная игра Ваната! Владислав оформил дубль в сумасшедшем матче Жироны
Каталонский клуб сыграл вничью 3:3 с «Кастельоном»
Испанская «Жирона» провела очередной контрольный матч в рамках подготовки к новому сезону. В спарринге каталонская команда сыграла вничью с «Кастельоном» – 3:3.
Украинский нападающий Владислав Ванат начал встречу на скамейке запасных, но после выхода на поле стал одним из главных героев поединка. Форвард оформил дубль, забив на 67-й и 85-й минутах.
Также в составе «Жироны» принял участие украинский вратарь Владислав Крапивцов, который вышел в стартовом составе. Еще один украинец Александр Пищур начал матч среди резервистов и появился на поле на 63-й минуте.
Напомним, по итогам сезона-2025/26 «Жирона» покинула Ла Лигу и следующий сезон проведет в Сегунде.
Товарищеские матчи
«Жирона» – «Кастельон» – 3:3
Голы: Хиль, 4, Ванат, 67, 83 – Санчес, 31, Гарсия, 39, Нзанза, 89.
⚖️ Empat davant del Castellón pic.twitter.com/rBe9S3RDIU— Girona FC (@GironaFC) July 29, 2026
⚽️ 66’ EMPATA EL GIRONA! GOOOOOOL DE VANAT!— Girona FC (@GironaFC) July 29, 2026
Girona FC 2-2 @CDCastellon pic.twitter.com/ltsbq7LA2X
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