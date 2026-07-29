Безумная игра Ваната! Владислав оформил дубль в сумасшедшем матче Жироны

Испанская «Жирона» провела очередной контрольный матч в рамках подготовки к новому сезону. В спарринге каталонская команда сыграла вничью с «Кастельоном» – 3:3.

Украинский нападающий Владислав Ванат начал встречу на скамейке запасных, но после выхода на поле стал одним из главных героев поединка. Форвард оформил дубль, забив на 67-й и 85-й минутах.

Также в составе «Жироны» принял участие украинский вратарь Владислав Крапивцов, который вышел в стартовом составе. Еще один украинец Александр Пищур начал матч среди резервистов и появился на поле на 63-й минуте.

Напомним, по итогам сезона-2025/26 «Жирона» покинула Ла Лигу и следующий сезон проведет в Сегунде.

Товарищеские матчи

«Жирона» – «Кастельон» – 3:3

Голы: Хиль, 4, Ванат, 67, 83 – Санчес, 31, Гарсия, 39, Нзанза, 89.

⚖️ Empat davant del Castellón pic.twitter.com/rBe9S3RDIU — Girona FC (@GironaFC) July 29, 2026