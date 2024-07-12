Стала известна официальная заявка футбольной сборной Украины на Олимпиаду

Наставник сборной Украины U-23 Руслан Ротань, который будет работать с командой на Олимпийских Играх, объявил официальную заявку «сине-желтых» для участия на Олимпиаде. В нее входят 22 исполнителя, включая четыре квоты резерва.

Олимпиада не входит в календарь ФИФА, поэтому клубы имели право не отпускать своих футболистов. По этой причине на турнир не поедет много лидеров, в том числе футболисты, выступающие в АПЛ и других зарубежных чемпионатах.

Состав олимпийской сборной Украины

Вратари: Яков Кинарейкин («Днепр-1» Днепр), Кирилл Фесюн («Шахтер» Донецк), Георгий Ермаков («Александрия» Александрия).

Защитники: Максим Таловеров (ЛАСК, Австрия), Арсений Батагов («Заря» Луганск), Илья Крупский, Евгений Павлюк (оба – «Ворскла» Полтава), Александр Мартынюк («Александрия» Александрия), Алексей Сыч («Рух» Львов), Владимир Салюк («Черноморец» Одесса).

Полузащитники: Максим Хлань («Лехия», Польша), Артем Шулянский («Александрия» Александрия), Валентин Рубчинский, Максим Брагару, Николай Михайленко (все – «Динамо» Киев), Владислав Велетень («Колос» Ковалевка), Олег Федор («Рух» Львов), Дмитрий Крыськив, Кирилл Сигеев, Олег Очеретько (все – «Шахтер» Донецк).

Нападающие: Игорь Краснопир («Рух» Львов), Даниил Сикан («Шахтер» Донецк).

На групповом этапе команда сыграет против Ирака (24 июля), Марокко (27 июля) и Аргентины (30 июля).