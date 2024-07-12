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12 июля 2024, 11:12 |
2678
11

Стала известна официальная заявка футбольной сборной Украины на Олимпиаду

Руслан Ротань определился со списком из 22 игроков

12 июля 2024, 11:12 |
2678
11
Стала известна официальная заявка футбольной сборной Украины на Олимпиаду
УАФ. Руслан Ротань

Наставник сборной Украины U-23 Руслан Ротань, который будет работать с командой на Олимпийских Играх, объявил официальную заявку «сине-желтых» для участия на Олимпиаде. В нее входят 22 исполнителя, включая четыре квоты резерва.

Олимпиада не входит в календарь ФИФА, поэтому клубы имели право не отпускать своих футболистов. По этой причине на турнир не поедет много лидеров, в том числе футболисты, выступающие в АПЛ и других зарубежных чемпионатах.

Состав олимпийской сборной Украины

Вратари: Яков Кинарейкин («Днепр-1» Днепр), Кирилл Фесюн («Шахтер» Донецк), Георгий Ермаков («Александрия» Александрия).

Защитники: Максим Таловеров (ЛАСК, Австрия), Арсений Батагов («Заря» Луганск), Илья Крупский, Евгений Павлюк (оба – «Ворскла» Полтава), Александр Мартынюк («Александрия» Александрия), Алексей Сыч («Рух» Львов), Владимир Салюк («Черноморец» Одесса).

Полузащитники: Максим Хлань («Лехия», Польша), Артем Шулянский («Александрия» Александрия), Валентин Рубчинский, Максим Брагару, Николай Михайленко (все – «Динамо» Киев), Владислав Велетень («Колос» Ковалевка), Олег Федор («Рух» Львов), Дмитрий Крыськив, Кирилл Сигеев, Олег Очеретько (все – «Шахтер» Донецк).

Нападающие: Игорь Краснопир («Рух» Львов), Даниил Сикан («Шахтер» Донецк).

На групповом этапе команда сыграет против Ирака (24 июля), Марокко (27 июля) и Аргентины (30 июля).

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Дмитро Вербинський Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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Комментарии 11
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Phantom
Нормальний склад, люди ж обурювались що викликаються лише гравці Динамо та Шахтаря, ось шанс, показуйте на що здатні 
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+2
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C.Пеклов
Що тепер нарікати,буде.як буде.Бажаю удачі нашим хлопцям!
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+1
Умник
Удачи.
Состав хороший.
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+1
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kadaad
Даже из группы не выйдут.
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0
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Shturmgewehr
19-22 запасні
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0
OLDTROLL
А могли поборотися за медалі, проте нашим функціонерам це не цікаво, бо це ж не шалені гроші від ФІФА та УЄФА, а якийсь там престиж країни((((
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0
OLDTROLL
Більше схоже на резервний склад 1-ї пятірки УПЛ!(((
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0
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