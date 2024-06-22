Волевая победа Украины над Словакией, вылет Польши, трансфер Полесья

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 21 июня.

1A. Победный джокер. Украина одержала волевую победу над Словакией

Команда Сергея Реброва остается в борьбе за путевку в плей-офф Евро-2024

1B. Турнирная таблица Евро-2024. Сборная Украины догнала лидеров группы E

В последнем туре 26 июня Украина сыграет против Бельгии

2. РЕБРОВ: «Я не кричал в перерыве. Самое главное, что мы показали свой дух»

Главный тренер сборной Украины прокомментировал победу над Словакией

3A. Орлы в печали. Польша проиграла Австрии и может прощаться с Евро

Неудачники группы D определили абсолютно лишнего на турнире

3B. Они обыграли Украину. Известна первая команда, которая вылетела из Евро-2024

Польша потеряла все шансы выйти из группы D в плей-офф чемпионата Европы

4. Первые нули Евро-2024. Сборные Нидерландов и Франции сыграли вничью

Команды не определили сильнейшего

5A. ОФИЦИАЛЬНО. Полесье подписало чемпиона мира U-20

Даниил Бескоровайный подписал трехлетний контракт

5B. ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс объявил об уходе ключевого игрока

Даниил Бескоровайный переходит в «Полесье»

6. Сергей КОВАЛЕЦ: «После гола Шапаренко Словакия слоламась»

Украинский специалист рассказал о победе сборной Украины над словаками

7. Сборные Перу и Чили разошлись миром в стартовом туре Кубка Америки

Лидером группы является Аргентина, днем ранее обыгравшая Канаду

8. Пять помощников Реброва. Кто входит в тренерский штаб сборной Украины?

Ддетальнее о тех, кто остается в тени персоны главного тренера

9. Работка для Лоботки

Об опытном словацком опорнике

10. Уже воины, но еще не герои

О первой победе Украины на Евро-2024