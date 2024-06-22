Волевая победа Украины над Словакией, вылет Польши, трансфер Полесья
Главные новости за 21 июня на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 21 июня.
1A. Победный джокер. Украина одержала волевую победу над Словакией
Команда Сергея Реброва остается в борьбе за путевку в плей-офф Евро-2024
1B. Турнирная таблица Евро-2024. Сборная Украины догнала лидеров группы E
В последнем туре 26 июня Украина сыграет против Бельгии
2. РЕБРОВ: «Я не кричал в перерыве. Самое главное, что мы показали свой дух»
Главный тренер сборной Украины прокомментировал победу над Словакией
3A. Орлы в печали. Польша проиграла Австрии и может прощаться с Евро
Неудачники группы D определили абсолютно лишнего на турнире
3B. Они обыграли Украину. Известна первая команда, которая вылетела из Евро-2024
Польша потеряла все шансы выйти из группы D в плей-офф чемпионата Европы
4. Первые нули Евро-2024. Сборные Нидерландов и Франции сыграли вничью
Команды не определили сильнейшего
5A. ОФИЦИАЛЬНО. Полесье подписало чемпиона мира U-20
Даниил Бескоровайный подписал трехлетний контракт
5B. ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс объявил об уходе ключевого игрока
Даниил Бескоровайный переходит в «Полесье»
6. Сергей КОВАЛЕЦ: «После гола Шапаренко Словакия слоламась»
Украинский специалист рассказал о победе сборной Украины над словаками
7. Сборные Перу и Чили разошлись миром в стартовом туре Кубка Америки
Лидером группы является Аргентина, днем ранее обыгравшая Канаду
8. Пять помощников Реброва. Кто входит в тренерский штаб сборной Украины?
Ддетальнее о тех, кто остается в тени персоны главного тренера
9. Работка для Лоботки
Об опытном словацком опорнике
10. Уже воины, но еще не герои
О первой победе Украины на Евро-2024
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