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22 июня 2024, 10:23 | Обновлено 22 июня 2024, 10:26
495
0

Волевая победа Украины над Словакией, вылет Польши, трансфер Полесья

Главные новости за 21 июня на Sport.ua

22 июня 2024, 10:23 | Обновлено 22 июня 2024, 10:26
495
0
Волевая победа Украины над Словакией, вылет Польши, трансфер Полесья
Getty Images/Global Images Ukraine

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 21 июня.

1A. Победный джокер. Украина одержала волевую победу над Словакией
Команда Сергея Реброва остается в борьбе за путевку в плей-офф Евро-2024

1B. Турнирная таблица Евро-2024. Сборная Украины догнала лидеров группы E
В последнем туре 26 июня Украина сыграет против Бельгии

2. РЕБРОВ: «Я не кричал в перерыве. Самое главное, что мы показали свой дух»
Главный тренер сборной Украины прокомментировал победу над Словакией

3A. Орлы в печали. Польша проиграла Австрии и может прощаться с Евро
Неудачники группы D определили абсолютно лишнего на турнире

3B. Они обыграли Украину. Известна первая команда, которая вылетела из Евро-2024
Польша потеряла все шансы выйти из группы D в плей-офф чемпионата Европы

4. Первые нули Евро-2024. Сборные Нидерландов и Франции сыграли вничью
Команды не определили сильнейшего

5A. ОФИЦИАЛЬНО. Полесье подписало чемпиона мира U-20
Даниил Бескоровайный подписал трехлетний контракт

5B. ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс объявил об уходе ключевого игрока
Даниил Бескоровайный переходит в «Полесье»

6. Сергей КОВАЛЕЦ: «После гола Шапаренко Словакия слоламась»
Украинский специалист рассказал о победе сборной Украины над словаками

7. Сборные Перу и Чили разошлись миром в стартовом туре Кубка Америки
Лидером группы является Аргентина, днем ранее обыгравшая Канаду

8. Пять помощников Реброва. Кто входит в тренерский штаб сборной Украины?
Ддетальнее о тех, кто остается в тени персоны главного тренера

9. Работка для Лоботки
Об опытном словацком опорнике

10. Уже воины, но еще не герои
О первой победе Украины на Евро-2024

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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