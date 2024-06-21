ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс объявил об уходе ключевого игрока

«Кривбасс» официально объявил об уходе украинского центрального защитника Даниила Бескоровайного.

Как сообщает клубная пресс-служба, 25-летний футболист присоединится к житомирскому «Полесью». Ранее о переходе игрока объявил президент «волков» Геннадий Буткевич и даже назвал сумму трансфера – 600 тысяч евро.

В сезоне 2023/24 Даниил Бескоровайный провел 24 матча во всех турнирах, отметившись 1 забитым мячом. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 900 тысяч евро.

Ранее «Полесье» объявило о трансфере вингера «Днепра-1» Алексея Гуцуляка.