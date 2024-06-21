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Украина. Премьер лига
21 июня 2024, 11:05 | Обновлено 21 июня 2024, 11:41
1192
0

ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс объявил об уходе ключевого игрока

Даниил Бескоровайный переходит в «Полесье»

21 июня 2024, 11:05 | Обновлено 21 июня 2024, 11:41
1192
0
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс объявил об уходе ключевого игрока
ФК Кривбасс. Даниил Бескоровайный

«Кривбасс» официально объявил об уходе украинского центрального защитника Даниила Бескоровайного.

Как сообщает клубная пресс-служба, 25-летний футболист присоединится к житомирскому «Полесью». Ранее о переходе игрока объявил президент «волков» Геннадий Буткевич и даже назвал сумму трансфера – 600 тысяч евро.

В сезоне 2023/24 Даниил Бескоровайный провел 24 матча во всех турнирах, отметившись 1 забитым мячом. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 900 тысяч евро.

Ранее «Полесье» объявило о трансфере вингера «Днепра-1» Алексея Гуцуляка.

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Дмитро Вербинський Источник: ФК Кривбасс
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