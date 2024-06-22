Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Они обыграли Украину. Известна первая команда, которая вылетела из Евро-24
Чемпионат Европы
22 июня 2024, 00:19 | Обновлено 22 июня 2024, 00:56
4269
11

Они обыграли Украину. Известна первая команда, которая вылетела из Евро-24

Польша потеряла все шансы выйти из группы D в плей-офф чемпионата Европы

22 июня 2024, 00:19 | Обновлено 22 июня 2024, 00:56
4269
11
Они обыграли Украину. Известна первая команда, которая вылетела из Евро-24
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Польши стала первой командой, которая вылетела из Евро-2024.

Это случилось после того, как голландцы и французы расписали нулевую ничью в матче 2-го тура группы D, а сами поляки уступили Австрии 1:3.

Сейчас у Польши 0 очков, в то время как у Австрии – 3 пункта, а у Франции с Нидерландами – 4 балла.

В последнем туре Левандовски и компания сыграют с французами. Даже если «бело-красные» одолеют именитых соперников, то они смогут только догнать австрийцев. Первый критерий при распределении мест в квартете – личная встреча. Очный поединок с Австрией, как уже было сказано выше, «кадра» проиграла.

Интересно, что во время подготовки к Евро-2024, которое проходит с 14 июня по 14 июля на полях Германии, национальная команда Польши 7 июня в Варшаве переиграла сборную Украины в товарищеском матче со счетом 3:1.

Турнирная таблица группы D на Евро-2024

По теме:
Бельгия – Румыния. Соперники Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Бельгия – Румыния
Грузия – Чехия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы
сборная Польши по футболу статистические расклады Евро-2024 сборная Нидерландов по футболу сборная Франции по футболу Польша - Австрия Нидерланды - Франция
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(15)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Словакия – Украина
Футбол | 21 июня 2024, 06:23 1
Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Словакия – Украина
Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Словакия – Украина

21 июня в 16:00 в Дюссельдорфе состоится матч 2-го тура Евро-2024

Первые нули Евро-2024. Сборные Нидерландов и Франции сыграли вничью
Футбол | 21 июня 2024, 23:56 0
Первые нули Евро-2024. Сборные Нидерландов и Франции сыграли вничью
Первые нули Евро-2024. Сборные Нидерландов и Франции сыграли вничью

Команды не определили сильнейшего

Стали известны оценки игроков сборной Украины за победный матч со Словакией
Футбол | 21.06.2024, 18:43
Стали известны оценки игроков сборной Украины за победный матч со Словакией
Стали известны оценки игроков сборной Украины за победный матч со Словакией
Словакия – Украина. Прогноз и анонс на матч Евро-2024
Футбол | 21.06.2024, 13:10
Словакия – Украина. Прогноз и анонс на матч Евро-2024
Словакия – Украина. Прогноз и анонс на матч Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024. Сборная Украины догнала лидеров группы E
Футбол | 21.06.2024, 18:15
Турнирная таблица Евро-2024. Сборная Украины догнала лидеров группы E
Турнирная таблица Евро-2024. Сборная Украины догнала лидеров группы E
Комментарии 11
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Taksiarh
Група важка, плюс зміна поколінь в поляків. 
Ответить
+2
Показать Скрыть 1 ответ
pike1
Тобто у Угорщини ще є шанс?))))
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Сьогодні Завтра
тепер тільки штурмовими підрозділами до ЗСУ, замість Збірної України. Поляки зрозуміють, хтось від них все ж має захищати східні кордони Європи від кацапів, а не тільки перекривати кордони
Ответить
0
Ivan456
Шкода збірну Польщі, адже справді сильні гравці грають з гостринкою. Навіть зібраніші за наших і вміють завжди тримати в напрузі, але з самого початку не підфартило з групою. На превеликий жаль друга бойова поразка.
Ответить
-1
Показать Скрыть 2 ответа
ihor63
Це ще одна приємна подія сьогодні. Взагалі сьогодні був чудовий день на Євро
Ответить
-3
Показать Скрыть 2 ответа
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Мне его жаль». Экс-чемпион мира назвал победителя реванша Усик – Фьюри
«Мне его жаль». Экс-чемпион мира назвал победителя реванша Усик – Фьюри
20.06.2024, 23:09 1
Бокс
Сабо сообщил, что должна сделать Украина для выхода из группы на Евро
Сабо сообщил, что должна сделать Украина для выхода из группы на Евро
20.06.2024, 11:00 8
Футбол
Победный джокер. Украина одержала волевую победу над Словакией
Победный джокер. Украина одержала волевую победу над Словакией
21.06.2024, 17:50 295
Футбол
ВИДЕО. Зинченко проиграл воздух. Украина пропустила гол от Словакии
ВИДЕО. Зинченко проиграл воздух. Украина пропустила гол от Словакии
21.06.2024, 16:23 12
Футбол
Известный американский боксер объявил об окончании карьеры в 25 лет
Известный американский боксер объявил об окончании карьеры в 25 лет
20.06.2024, 11:43 9
Бокс
Букмекеры оценили шансы сборной Украины переиграть Словакию на Евро-2024
Букмекеры оценили шансы сборной Украины переиграть Словакию на Евро-2024
21.06.2024, 07:11 3
Футбол
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
21.06.2024, 07:29 17
Футбол
Новый претендент. Лунин заинтересовал один из сильнейших клубов мира
Новый претендент. Лунин заинтересовал один из сильнейших клубов мира
20.06.2024, 07:01 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем