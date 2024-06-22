Они обыграли Украину. Известна первая команда, которая вылетела из Евро-24

Сборная Польши стала первой командой, которая вылетела из Евро-2024.

Это случилось после того, как голландцы и французы расписали нулевую ничью в матче 2-го тура группы D, а сами поляки уступили Австрии 1:3.

Сейчас у Польши 0 очков, в то время как у Австрии – 3 пункта, а у Франции с Нидерландами – 4 балла.

В последнем туре Левандовски и компания сыграют с французами. Даже если «бело-красные» одолеют именитых соперников, то они смогут только догнать австрийцев. Первый критерий при распределении мест в квартете – личная встреча. Очный поединок с Австрией, как уже было сказано выше, «кадра» проиграла.

Интересно, что во время подготовки к Евро-2024, которое проходит с 14 июня по 14 июля на полях Германии, национальная команда Польши 7 июня в Варшаве переиграла сборную Украины в товарищеском матче со счетом 3:1.

Турнирная таблица группы D на Евро-2024