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Чемпионат Европы
21 июня 2024, 22:21 | Обновлено 21 июня 2024, 22:23
1589
3

Уже воины, но еще не герои

Обозреватель Sport.ua Валерий Василенко – о первой победе Украины на Евро-2024

21 июня 2024, 22:21 | Обновлено 21 июня 2024, 22:23
1589
3
Уже воины, но еще не герои
Getty Images/Global Images Ukraine

После матча со словаками главный тренер сборной Украины Сергей Ребров, отвечая на достаточно каверзный вопрос румынского журналиста, заметил, что, дескать, «мы проиграли первый матч, но не могу сказать, что сейчас играла другая команда. Это была абсолютно та же команда, которая показала победный дух Украины».

Я позволю себе не согласиться с сегодняшним тренером-победителем. В той части, что «это абсолютно та же команда», что была и в стартовом поединке.

Нет, это абсолютно другая команда. Та, которая была накануне стартового поединка, и в самом стартовом поединке – то были будто пацаны, которых силой забрали с колхозной дискотеки и привезли, в чем поймали, на фронт. На передовую.

Пацанов из дискотеки поначалу захлестывал адреналин и желание забросать соперника шапками. Но первое боевое крещение получилось совсем не таким, как виделось на той самой дискотеке. Соперник оказался более искусным, более храбрым, более выносливым.

И после разгромного поражения на этих пацанов свалилось столько критики, столько ругани, столько проклятий, и вместе с тем столько ответственности, что они априори не могли остаться прежними.

В игре против Словакии сборная Украины была иной. Иной и ментально, иной и кадрово. И первый нюанс, и второй и предопределили и иную совсем игру (по сравнению со стартом), и совсем иной результат.

***

Сергей Ребров убрал со стартового состава провалившего первым матч Андрея Лунина. Признаться, если бы наш тренер ставил и дальше на этого кипера, было бы, как минимум, странно. Потому что доверие должно подтверждаться не столько слепой верой, сколько работой, ответственностью. Да и нужно же как-то учить за ошибки, правда ведь?

Ребров убрал со старта Коноплю, который в игре против румын затерялся до неузнаваемости. Убрал он и Цыганкова, проведшего бледный стартовый поединок. Однако в этой связи мне кажется, что Виктор сыграл бы и против Словакии, если бы был здоров.

Однако главное, на мой взгляд, решение Реброва, которое смело можно назвать ключевым, определяющим, это отказ от Степаненко в качестве волнореза.

Тарас однозначно провалил игру против Румынии. Если бы я составлял градацию худших игроков стартового поединка, то после однозначного первого места Лунина второе безоговорочно досталось бы Степаненко.

Но в данном случае показательно не только то, что тренер поменял «накосячившего» игрока. Тут проблема немного шире. А может, и много. Скажем так: капитан «Шахтера» – неплохой футболист, пик которого прошел в силу возраста. Однако пик ничем не подкрепленных амбиций, претензий, а вместе это все будет называться токсичностью, не прошел. А зашкаливает. Чтобы понять очевидное, Реброву нужно было опозориться в первом матче.

Getty Images/Global Images Ukraine

Ну и, конечно же, нужно обязательно говорить об ином духе сборной Украины. О «победном духе», как сказал после игры главный тренер «сине-желтых».

Ни тактически, ни с точки зрения мастерства сборная Украины не превосходила своего оппонента по второму туру. Словакия – очень крепкий соперник. Абсолютно для всех, при этом умеющий играть в свою излюбленную вязкую игру. А тут еще итальянский тренер, вознесший это умение в настоящее искусство.

Признаться, я не сомневался, что нашим футболистам придется тяжело. Даже очень тяжело. Однако после того, как сборная Украины пропустила, я, если честно, практически не верил, что наши смогут в итоге победить. И почему-то мне кажется, что в подобном ключе мыслил не только я. Отнюдь не только я.

***

И вот здесь сыграло то, что должно было сыграть в первом поединке. То, что играет при прочих равных обстоятельствах, при примерно равных позициях. То, что склоняет чашу весов в твою пользу на поле боя. Пацаны из колхозной дискотеки, получив не столько урок жизни, сколько урок выживания, оказались живучими. Они оказались злыми. Они оказались храбрыми. Они оказались с яйцами, в конце концов. И сделали то, что от них уже и не все ждали. Они доказали, что они уже воины.

И за это перед ними нужно обязательно снять шляпу.

Но если бы дело было лишь в этом конкретном случае, то моей (и не только) снятой шляпы было бы достаточно. Однако теперь дело касается не только конкретного случая. Потому что впереди – решающий поединок.

Тот решающий поединок и должен показать, смогут ли воины стать героями. Именно так, потому что иначе ничего не получится. Можно было не сводить все в одну кучу, где от триумфа до трагедии – лишь одно неосторожное движение. Но уже есть, как есть.

А есть так, что нужно совершать подвиг.

И да, лишь по заключительному поединку группы можно будет судить об истинном статусе главного тренера сборной Украины. После этих двух матчей лично я пока не готов назвать Сергея Реброва топ-тренером.

Бельгия все покажет.

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Евро-2024 статьи эксклюзив сборная Украины по футболу Словакия - Украина
Валерий Василенко
Валерий Василенко Sport.ua
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Комментарии 3
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Richard Lewis
Господи, будь ласка, МЕНШЕ пафосу. Справжнім воїнам від такого порівняння, вважаю, якось не дуже 
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0
New Zealander
Правду автор каже що гра з Бельгією покаже який Ребров тренер. Поки що на фарті пройдена Боснія, Ісландія, Словаччина з мінімальним рахунком 2-1 і невпевненою грою. Сподіваємось на краще
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0
Андрій Ванчак
Чесно, після перших слів статті вирішив сказати пару слів, і перше - де ж ти Василенко, був в таких коментах після першого матчу??? Зараз, ти такий розумний, що аж всратися, і Лунін з Степаном гівно, і Конопля ніякий, та й взагалі - судячи по стартових абзацах ми ще маємо дякувати румунам, що мало пропустили. А тепер, після перемоги, все вдалося і все розумно і правильно, лицемір сраний!!! І головне - ти не вірив в перемогу України після першого тайму, а я просто поставив пару гривень на перемогу України, от і роби висновки спеціаліст хєрів!!!
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0
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