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Чемпионат Европы
21 июня 2024, 18:15 | Обновлено 21 июня 2024, 18:20
6591
3

Турнирная таблица Евро-2024. Сборная Украины догнала лидеров группы E

В последнем туре 26 июня Украина сыграет против Бельгии

21 июня 2024, 18:15 | Обновлено 21 июня 2024, 18:20
6591
3
Турнирная таблица Евро-2024. Сборная Украины догнала лидеров группы E
Getty Images/Global Images Ukraine

21 июня в 16:00 в немецком Дюссельдорфе состоялся матч 2-го тура группы E Евро-2024 между сборными Словакии и Украины (1:2).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На 17-й минуте словаки открыли счет, ударом головой отличился Иван Шранц. Украинцы создали камбек во втором тайме благодаря голам Николая Шапаренко и Романа Яремчука.

Ситуация в группе очень сложная. Украина набрала 3 очка, как и Румыния со Словакией. По личным встречам украинцы занимают вторую позицию.

Бельгия, пока идущая без набранных баллов, проведет игру 2-го тура против Румынии вечером 22 июня.

В последнем туре 26 июня Украина сыграет против Бельгии, а в другом поединке встретятся Румыния и Словакия.

Евро-2024. Группа E. 2-й тур

Дюссельдорф, 21 июня

Словакия – Украина – 1:2

Гол: Шранц, 17 – Шапаренко, 54, Яремчук, 80

Турнирная таблица

Личные встречи:

  • Румыния – 3 очка (мячи 3–0)
  • Украина – 3 очка (мячи 2–4)
  • Словакия – 0 очков (мячи 1–2)

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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Комментарии 3
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Archie1991
Поки що немає що святкувати, ситуація в групі хитка, треба з Бельгією хоча б унічию зіграти, бо якщо програємо Бельгії, а Румунія і Словаччина зіграють внічию, то до побачення. 
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+2
antt
Чому ми перед словаками. Тут особисті рахуються в першу чергу? Чи поки що, поки всі три тури не зіграли - а потім буде значення мати різниця мячів?!
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0
Archie1991
Але й нічия з Бельгією, це теж не факт, що вийдемо в плей офф, треба вигравати, бо у нас різниця м'ячів гірша з усіх. Розклади в цій групі це ще той крінж.
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0
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