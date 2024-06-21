Турнирная таблица Евро-2024. Сборная Украины догнала лидеров группы E
В последнем туре 26 июня Украина сыграет против Бельгии
21 июня в 16:00 в немецком Дюссельдорфе состоялся матч 2-го тура группы E Евро-2024 между сборными Словакии и Украины (1:2).
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На 17-й минуте словаки открыли счет, ударом головой отличился Иван Шранц. Украинцы создали камбек во втором тайме благодаря голам Николая Шапаренко и Романа Яремчука.
Ситуация в группе очень сложная. Украина набрала 3 очка, как и Румыния со Словакией. По личным встречам украинцы занимают вторую позицию.
Бельгия, пока идущая без набранных баллов, проведет игру 2-го тура против Румынии вечером 22 июня.
В последнем туре 26 июня Украина сыграет против Бельгии, а в другом поединке встретятся Румыния и Словакия.
Евро-2024. Группа E. 2-й тур
Дюссельдорф, 21 июня
Словакия – Украина – 1:2
Гол: Шранц, 17 – Шапаренко, 54, Яремчук, 80
Турнирная таблица
Личные встречи:
- Румыния – 3 очка (мячи 3–0)
- Украина – 3 очка (мячи 2–4)
- Словакия – 0 очков (мячи 1–2)
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