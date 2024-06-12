Разгром в Кишиневе, двойной подиум в Риме, пьяный Фьюри обнимал столб

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 11 июня.

1A. Разгром с травмой лидера защиты. Украина не заметила сопротивление Молдовы

Команда Реброва едет на Евро-2024 в хорошем настроении

1B. Миколенко получил травму в матче сборной Украины

Еще одно повреждение основного игрока сборной

2A. РЕБРОВ: «Ошибки всегда есть, для этого мы и проводим такие матчи»

Наставник сборной Украины подвел итоги поединка против Молдовы

2B. Молдова – Украина – 0:4. Репетиция перед Евро-2024. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор товарищеского матча, сыгранного в Кишиневе

3. Украинцы Лавский и Дорощук взяли серебро и бронзу на ЧЕ в прыжках в высоту

Золотую медаль завоевал знаменитый итальянец Джанмарко Тамбери

4. ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ подписал контракт с новым тренером

Клуб из Черкасс подтвердил назначение Андреса Карраско

5. Наполи предложил за звезду сборной Украины €35 млн

Довбиком активно интересуется неаполитанский клуб

6. ОФИЦИАЛЬНО. Лацио подписал контракт с новым тренером

Римскую команду возглавил Барони

7. Назван клуб, в который Перес продаст Лунина вместо трансфера в Атлетико

Украинец может перейти в «Манчестер Юнайтед»

8A. Queen of Grass. Снигур обыграла Костюк на турнире в Ноттингеме

Дарья одержала одну из самых высокорейтинговых побед в карьере

8B. Свитолина впервые сыграла с Монфисом в паре. Элина и Гаэль сумели победить

Украинско-французский тандем выиграл матч у Руне и Возняцки

9A. ВИДЕО. Готовится к реваншу? Охранники вывели пьяного Фьюри из бара

Британец не рассчитал с выпивкой

9B. Мы все там были. Фанаты поддержали Фьюри, который упал пьяный возле бара

Поклонники бокса переживают, что Тайсон снова вернулся к тому, что было

10A. Евро-2024. Группа А: Бундестим, нати, тартановая армия и венгры

Sport.ua представляет первый квартет участников ЧЕ в Германии

10B. Евро-2024. Группа В: действующий чемпион и еще две топ-сборные

Sport.ua представляет «группу смерти» чемпионата Европы в Германии