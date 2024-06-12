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Другие новости
12 июня 2024, 07:55 | Обновлено 12 июня 2024, 08:22
774
0

Разгром в Кишиневе, двойной подиум в Риме, пьяный Фьюри обнимал столб

Главные новости за 11 июня на Sport.ua

12 июня 2024, 07:55 | Обновлено 12 июня 2024, 08:22
774
0
Разгром в Кишиневе, двойной подиум в Риме, пьяный Фьюри обнимал столб
УАФ

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 11 июня.

1A. Разгром с травмой лидера защиты. Украина не заметила сопротивление Молдовы
Команда Реброва едет на Евро-2024 в хорошем настроении

1B. Миколенко получил травму в матче сборной Украины
Еще одно повреждение основного игрока сборной

2A. РЕБРОВ: «Ошибки всегда есть, для этого мы и проводим такие матчи»
Наставник сборной Украины подвел итоги поединка против Молдовы

2B. Молдова – Украина – 0:4. Репетиция перед Евро-2024. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор товарищеского матча, сыгранного в Кишиневе

3. Украинцы Лавский и Дорощук взяли серебро и бронзу на ЧЕ в прыжках в высоту
Золотую медаль завоевал знаменитый итальянец Джанмарко Тамбери

4. ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ подписал контракт с новым тренером
Клуб из Черкасс подтвердил назначение Андреса Карраско

5. Наполи предложил за звезду сборной Украины €35 млн
Довбиком активно интересуется неаполитанский клуб

6. ОФИЦИАЛЬНО. Лацио подписал контракт с новым тренером
Римскую команду возглавил Барони

7. Назван клуб, в который Перес продаст Лунина вместо трансфера в Атлетико
Украинец может перейти в «Манчестер Юнайтед»

8A. Queen of Grass. Снигур обыграла Костюк на турнире в Ноттингеме
Дарья одержала одну из самых высокорейтинговых побед в карьере

8B. Свитолина впервые сыграла с Монфисом в паре. Элина и Гаэль сумели победить
Украинско-французский тандем выиграл матч у Руне и Возняцки

9A. ВИДЕО. Готовится к реваншу? Охранники вывели пьяного Фьюри из бара
Британец не рассчитал с выпивкой

9B. Мы все там были. Фанаты поддержали Фьюри, который упал пьяный возле бара
Поклонники бокса переживают, что Тайсон снова вернулся к тому, что было

10A. Евро-2024. Группа А: Бундестим, нати, тартановая армия и венгры
Sport.ua представляет первый квартет участников ЧЕ в Германии

10B. Евро-2024. Группа В: действующий чемпион и еще две топ-сборные
Sport.ua представляет «группу смерти» чемпионата Европы в Германии

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главные новости
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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