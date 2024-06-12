Свитолина впервые сыграла с Монфисом в паре. Элина и Гаэль сумели победить

11 июня состоялся теннисный шоу-вечер в датском городе Хернинг под название Champions Battle 2024.

Украинская теннисистка Элина Свитолина и ее муж Гаэль Монфис провели поединки против представителей Дании Каролин Возняцки и Хольгера Руне.

Последней игрой матчевого противостояния была встреча тандемов: Свитолина / Монфис vs Возняцки / Руне. Поединок прошел в формате одного сета, победу в котором одержали украинка и француз.

Champions Battle 2024. 3-й матч

Элина Свитолина / Гаэль Монфис – Каролин Возняцки / Хольгер Руне – 6:4

Что касается одиночных матчей, то Элина проиграла Каролин на чемпионском тай-брейке, а Хольгер справился с Гаэлем в двух партиях. Таким образом, Champions Battle 2024 выиграли датчане.

Свитолина и Монфис впервые сыграли в одном дуэте. Стоит ли ожидать от них выступления в миксте на турнирах Grand Slam?