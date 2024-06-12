Свитолина впервые сыграла с Монфисом в паре. Элина и Гаэль сумели победить
Украинско-французский тандем выиграл матч у Руне и Возняцки в формате одного сета
11 июня состоялся теннисный шоу-вечер в датском городе Хернинг под название Champions Battle 2024.
Украинская теннисистка Элина Свитолина и ее муж Гаэль Монфис провели поединки против представителей Дании Каролин Возняцки и Хольгера Руне.
Последней игрой матчевого противостояния была встреча тандемов: Свитолина / Монфис vs Возняцки / Руне. Поединок прошел в формате одного сета, победу в котором одержали украинка и француз.
Champions Battle 2024. 3-й матч
Элина Свитолина / Гаэль Монфис – Каролин Возняцки / Хольгер Руне – 6:4
Что касается одиночных матчей, то Элина проиграла Каролин на чемпионском тай-брейке, а Хольгер справился с Гаэлем в двух партиях. Таким образом, Champions Battle 2024 выиграли датчане.
Свитолина и Монфис впервые сыграли в одном дуэте. Стоит ли ожидать от них выступления в миксте на турнирах Grand Slam?
Vigtigt point til Rune og Wozniacki i mixed double-kampen mod Monfils og Svitolina 🙌 😅— Eurosport Danmark (@eurosportdk) June 11, 2024
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