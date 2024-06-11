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  4. Не Судаков. Наполи предложил за звезду сборной Украины €35 миллионов
Италия
11 июня 2024, 20:54 |
4686
2

Не Судаков. Наполи предложил за звезду сборной Украины €35 миллионов

Довбиком активно интересуется неаполитанский клуб

11 июня 2024, 20:54 |
4686
2
Не Судаков. Наполи предложил за звезду сборной Украины €35 миллионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

26-летний украинский форвард «Жироны» Артем Довбик заинтересовал ряд именитых клубов, которые попытаются его подписать в летнее трансферное окно.

По информации II Mattino, итальянский «Наполи» уже имел прямой контакт с «Жироной» по трансферу Довбика и предложил каталонцам 35 миллионов евро. «Жирона» пока размышляет над этим предложением. Переговоры продолжаются.

В сезоне Ла Лиги 2023/24 Артем Довбик сыграл за «Жирону» 36 матчей и забил 24 гола, что позволило ему стать лучшим бомбардиром чемпионата.

Ранее сообщалось, что Довбиком интересуется «Милан».

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Дмитро Олійник Источник: Il Mattino
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Комментарии 2
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Gargantua
какой смысл в этих торгах если Жирона просит 40?
где 35 там и 40
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Heyter
Италия не интересна,невздумай.. Испания,Англия,Германия. Идеал Атлетико
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