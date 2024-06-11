Не Судаков. Наполи предложил за звезду сборной Украины €35 миллионов

26-летний украинский форвард «Жироны» Артем Довбик заинтересовал ряд именитых клубов, которые попытаются его подписать в летнее трансферное окно.

По информации II Mattino, итальянский «Наполи» уже имел прямой контакт с «Жироной» по трансферу Довбика и предложил каталонцам 35 миллионов евро. «Жирона» пока размышляет над этим предложением. Переговоры продолжаются.

В сезоне Ла Лиги 2023/24 Артем Довбик сыграл за «Жирону» 36 матчей и забил 24 гола, что позволило ему стать лучшим бомбардиром чемпионата.

Ранее сообщалось, что Довбиком интересуется «Милан».