Трансфер Довбика в Милан находится в режиме ожидания. Известна причина

Украинский нападающий «Жироны» Артем Довбик является вторым по приоритетности вариантом для усиления атакующий линии «Милана» во время летнего межсезонья.

По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, фаворитом для «россонери» является Джошуа Зиркзе из «Болоньи».

Источник сообщает, что у «Милана» есть все необходимое, чтобы заключить сделку по Довбику, но трансфер пока находится в режиме ожидания.

Ранее сообщалось, что клаусула Артема Довбика составляет 40 миллионов евро.

В завершившемся сезоне украинский нападающий забил 25 голов и отдал 10 результативных передач в 41 матче во всех турнирах, заняв при этом первое место в таблице бомбардиров Ла Лиги.