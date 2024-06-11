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  4. Трансфер Довбика в Милан находится в режиме ожидания. Известна причина
Италия
11 июня 2024, 09:35 |
2148
5

Трансфер Довбика в Милан находится в режиме ожидания. Известна причина

Приоритетным вариантом для итальянцев является Джошуа Зиркзе из «Болоньи»

11 июня 2024, 09:35 |
2148
5
Трансфер Довбика в Милан находится в режиме ожидания. Известна причина
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Украинский нападающий «Жироны» Артем Довбик является вторым по приоритетности вариантом для усиления атакующий линии «Милана» во время летнего межсезонья.

По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, фаворитом для «россонери» является Джошуа Зиркзе из «Болоньи».

Источник сообщает, что у «Милана» есть все необходимое, чтобы заключить сделку по Довбику, но трансфер пока находится в режиме ожидания.

Ранее сообщалось, что клаусула Артема Довбика составляет 40 миллионов евро.

В завершившемся сезоне украинский нападающий забил 25 голов и отдал 10 результативных передач в 41 матче во всех турнирах, заняв при этом первое место в таблице бомбардиров Ла Лиги.

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Джошуа Зиркзе Милан трансферы Артем Довбик трансферы Ла Лиги трансферы Серии A
Владимир Клепач Источник: Джанлука Ди Марцио
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Олександр
судакова хоч більше не продають бо всім смішно 
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Serhii P.
Порівняли кращого бомбардира La Liga з якимось ноунеймом з "Болоньї". Хоча, вважаю, що йому варто шукати варіанти в Іспанії.
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