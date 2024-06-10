Милан готов подписать Фонсеке первого новичка за 40 млн евро
«Россонери» всерьез нацелились на Джошуа Зиркзе
Экс-наставник «Шахтера» Паулу Фонсека, как ожидается, на этой неделе будет официально представлен новым коучем «Милана».
Итальянский клуб уже обо всем договорился с португальцем, и сейчас они совместно ведут трансферную работу.
«Милан» хочет подписать первым новичком для Фонсеки сенсационного форварда «Болоньи» Джошуа Зиркзе, к которому «россонери» уже приценивались ранее.
Сейчас сообщается, что «Милан» готов активировать клаусулу игрока и заплатить «Болонье» 40 миллионов евро.
Зиркзе в 34 матчах Серии А сезона-2023/24 отличился 11 забитыми мячами и 5 результативными передачами.
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