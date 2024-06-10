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  4. Милан готов подписать Фонсеке первого новичка за 40 млн евро
Италия
10 июня 2024, 12:19 |
1299
1

Милан готов подписать Фонсеке первого новичка за 40 млн евро

«Россонери» всерьез нацелились на Джошуа Зиркзе

10 июня 2024, 12:19 |
1299
1
Милан готов подписать Фонсеке первого новичка за 40 млн евро
instagram.com/zirkzee

Экс-наставник «Шахтера» Паулу Фонсека, как ожидается, на этой неделе будет официально представлен новым коучем «Милана».

Итальянский клуб уже обо всем договорился с португальцем, и сейчас они совместно ведут трансферную работу.

«Милан» хочет подписать первым новичком для Фонсеки сенсационного форварда «Болоньи» Джошуа Зиркзе, к которому «россонери» уже приценивались ранее.

Сейчас сообщается, что «Милан» готов активировать клаусулу игрока и заплатить «Болонье» 40 миллионов евро.

Зиркзе в 34 матчах Серии А сезона-2023/24 отличился 11 забитыми мячами и 5 результативными передачами.

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Джошуа Зиркзе Милан Паулу Фонсека Болонья трансферы Серии A трансферы
Алексей Сливченко Источник: Mundo Deportivo
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Комментарии 1
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Saar
Не знаю. Фонсека не рівень Мілана і близько. Але, подивимось. Мілан - потужна команад, але чогось не вистачає. Подивимось  на Фонсеку. Але тренера треба італійця!
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