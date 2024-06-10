Милан готов подписать Фонсеке первого новичка за 40 млн евро

Экс-наставник «Шахтера» Паулу Фонсека, как ожидается, на этой неделе будет официально представлен новым коучем «Милана».

Итальянский клуб уже обо всем договорился с португальцем, и сейчас они совместно ведут трансферную работу.

«Милан» хочет подписать первым новичком для Фонсеки сенсационного форварда «Болоньи» Джошуа Зиркзе, к которому «россонери» уже приценивались ранее.

Сейчас сообщается, что «Милан» готов активировать клаусулу игрока и заплатить «Болонье» 40 миллионов евро.

Зиркзе в 34 матчах Серии А сезона-2023/24 отличился 11 забитыми мячами и 5 результативными передачами.