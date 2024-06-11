ОФИЦИАЛЬНО. Лацио подписал контракт с новым тренером

Клуб Серии A «Лацио» на официальном сайте объявил о назначении Марко Барони новым тренером команды. Договор подписан на два сезона.

Наставник приступит к работе с 1 июля. После минувшего сезона специалист покинул «Верону», с которой финишировал на 13-й позиции.

«Лацио» закончил минувший чемпионат на 7-й позиции. В конце сезона с командой работал Игор Тудор, а руководством римлян решило, что Орлам нужен новый тренер.