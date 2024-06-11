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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Лацио подписал контракт с новым тренером
Италия
11 июня 2024, 19:28 |
632
0

ОФИЦИАЛЬНО. Лацио подписал контракт с новым тренером

Римскую команду возглавил Барони

11 июня 2024, 19:28 |
632
0
ОФИЦИАЛЬНО. Лацио подписал контракт с новым тренером
Getty Images/Global Images Ukraine. Марко Барони

Клуб Серии A «Лацио» на официальном сайте объявил о назначении Марко Барони новым тренером команды. Договор подписан на два сезона.

Наставник приступит к работе с 1 июля. После минувшего сезона специалист покинул «Верону», с которой финишировал на 13-й позиции.

«Лацио» закончил минувший чемпионат на 7-й позиции. В конце сезона с командой работал Игор Тудор, а руководством римлян решило, что Орлам нужен новый тренер.

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Источник: Тренер-сенсация возглавит Ювентус. Контракт подписан
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Марко Барони Лацио чемпионат Италии по футболу назначение тренера
Иван Зинченко Источник: ФК Лацио
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