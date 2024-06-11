ОФИЦИАЛЬНО. Лацио подписал контракт с новым тренером
Римскую команду возглавил Барони
Клуб Серии A «Лацио» на официальном сайте объявил о назначении Марко Барони новым тренером команды. Договор подписан на два сезона.
Наставник приступит к работе с 1 июля. После минувшего сезона специалист покинул «Верону», с которой финишировал на 13-й позиции.
«Лацио» закончил минувший чемпионат на 7-й позиции. В конце сезона с командой работал Игор Тудор, а руководством римлян решило, что Орлам нужен новый тренер.
📣 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) June 11, 2024
Welcome to S.S. Lazio, Marco Baroni!
✍️ https://t.co/lop56MSJ7m#CMonEagles 🦅 pic.twitter.com/nFiqtTZMYp
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