Новый контракт для Лунина, Зидана сватают в МЮ, успехи Костюк и Калининой

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 19 апреля.

1A. Реал после игры с Ман Сити подготовил для Лунина контракт с важной опцией

У украинского вратаря действует соглашение до 2025 года

1B. Перес дал Лунину важный совет после игры с Ман Сити по поводу его будущего

Украинцу в ближайшее время нужно определиться с будущим

2. Провальный трансфер. Дуэлунд покинет Динамо окончательно и бесплатно

Миккель продолжит выступления в составе «Орхуса»

3. Две серии пенальти. Определена финальная пара Юношеской лиги УЕФА

Милан в футбольной лотерее одолел Порту и сыграет в финале с Олимпиакосом

4. Не Бавария. Зидан изъявил желание возглавить другой легендарный клуб

Именитый француз может возглавить «Манчестер Юнайтед»

5. ОФИЦИАЛЬНО. УАФ дисквалифицировала ведущего игрока Шахтера на 2 матча

Александр Зубков получил наказание за грубую игру

6. Два овертайма. Киев-Баскет обыграл Мавпы в первом матче за бронзу Суперлиги

Невероятно напряженное противостояние завершилось со счетом 101:99

7A. Костюк обыграла 3-ю ракетку мира и вышла в полуфинал на турнире в Штутгарте

Марта добыла самую высокорейтинговую победу в карьере, одолев Коко Гофф

7B. Калинина обыграла нейтральную теннисистку на пути в полуфинал в Руане

Ангелина в двух сетах оказалась сильнее Мирры Андреевой

8. Райан может удивить против Хейни. Но пока он – тотальный аутсайдер

Так низко шансы на победу Гарсии еще не расценивались

9A. Таблица коэффициентов УЕФА. Англия лидирует, Италия почти догнала Испанию

Украина завершила сезон на 18-й позиции 5-летнего рейтинга

9B. Брюгге догнал Шахтер. Боруссия Д может помешать горнякам выйти в основу ЛЧ

В клубном рейтинге УЕФА донецкая команда делит 25–27 места

10A. Футболисты Байера, сыгравшие в финале ЛЧ-2001/02. Где они сейчас?

Представители Леверкузена оказались в шаге от выдающегося триумфа

10B. Старт плей-офф НХЛ: Кубок Стэнли и Канада, шансы Бостона, Каролины, Далласа

Интересные истории первого раунда плей-офф НХЛ