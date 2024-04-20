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Другие новости
20 апреля 2024, 08:55 | Обновлено 20 апреля 2024, 09:02
298
0

Новый контракт для Лунина, Зидана сватают в МЮ, успехи Костюк и Калининой

Главные новости за 19 апреля на Sport.ua

20 апреля 2024, 08:55 | Обновлено 20 апреля 2024, 09:02
298
0
Новый контракт для Лунина, Зидана сватают в МЮ, успехи Костюк и Калининой
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 19 апреля.

1A. Реал после игры с Ман Сити подготовил для Лунина контракт с важной опцией
У украинского вратаря действует соглашение до 2025 года

1B. Перес дал Лунину важный совет после игры с Ман Сити по поводу его будущего
Украинцу в ближайшее время нужно определиться с будущим

2. Провальный трансфер. Дуэлунд покинет Динамо окончательно и бесплатно
Миккель продолжит выступления в составе «Орхуса»

3. Две серии пенальти. Определена финальная пара Юношеской лиги УЕФА
Милан в футбольной лотерее одолел Порту и сыграет в финале с Олимпиакосом

4. Не Бавария. Зидан изъявил желание возглавить другой легендарный клуб
Именитый француз может возглавить «Манчестер Юнайтед»

5. ОФИЦИАЛЬНО. УАФ дисквалифицировала ведущего игрока Шахтера на 2 матча
Александр Зубков получил наказание за грубую игру

6. Два овертайма. Киев-Баскет обыграл Мавпы в первом матче за бронзу Суперлиги
Невероятно напряженное противостояние завершилось со счетом 101:99

7A. Костюк обыграла 3-ю ракетку мира и вышла в полуфинал на турнире в Штутгарте
Марта добыла самую высокорейтинговую победу в карьере, одолев Коко Гофф

7B. Калинина обыграла нейтральную теннисистку на пути в полуфинал в Руане
Ангелина в двух сетах оказалась сильнее Мирры Андреевой

8. Райан может удивить против Хейни. Но пока он – тотальный аутсайдер
Так низко шансы на победу Гарсии еще не расценивались

9A. Таблица коэффициентов УЕФА. Англия лидирует, Италия почти догнала Испанию
Украина завершила сезон на 18-й позиции 5-летнего рейтинга

9B. Брюгге догнал Шахтер. Боруссия Д может помешать горнякам выйти в основу ЛЧ
В клубном рейтинге УЕФА донецкая команда делит 25–27 места

10A. Футболисты Байера, сыгравшие в финале ЛЧ-2001/02. Где они сейчас?
Представители Леверкузена оказались в шаге от выдающегося триумфа

10B. Старт плей-офф НХЛ: Кубок Стэнли и Канада, шансы Бостона, Каролины, Далласа
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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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