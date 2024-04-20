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  4. Реал после игры с Ман Сити подготовил для Лунина контракт с важной опцией
Испания
20 апреля 2024, 00:43 |
1084
1

Реал после игры с Ман Сити подготовил для Лунина контракт с важной опцией

В украинского вратаря действует соглашение до 2025 года

20 апреля 2024, 00:43 |
1084
1
Реал после игры с Ман Сити подготовил для Лунина контракт с важной опцией
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин имеет действующий контракт со «сливочными» до 2025 года.

По информации издания Marca, украинский вратарь и «королевский клуб» близки к подписанию нового контракта, однако пока окончательного решения нет. «Реал» хочет, чтобы Лунин остался и, как ранее сообщалось, точно повысит вратарю зарплату, в новом контакте также будет прописан пункт, согласно которому украинец должен провести гарантированное количество матчей за сезон.

Издание сообщает, что «Реал» не планирует покупать нового вратаря летом, в клубе должны остаться Лунин и Тибо Куртуа, а испанский вратарь Кепа Аррисабалага вернется в «Челси».

В этом сезоне Лунин провел за «Реал» 27 матчей, в которых пропустил 23 гола и 12 раз сохранил ворота на замке.

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Кепа Аррисабалага чемпионат Испании по футболу продление контракта Реал Мадрид Ла Лига Андрей Лунин
Дмитро Олійник Источник: Marca
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nivavn
СпЫрт, юа,  як завжди, у кращих традиціях, видумав "ще кращий" контракт, що Реалу і не снилося
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