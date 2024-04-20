Реал после игры с Ман Сити подготовил для Лунина контракт с важной опцией

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин имеет действующий контракт со «сливочными» до 2025 года.

По информации издания Marca, украинский вратарь и «королевский клуб» близки к подписанию нового контракта, однако пока окончательного решения нет. «Реал» хочет, чтобы Лунин остался и, как ранее сообщалось, точно повысит вратарю зарплату, в новом контакте также будет прописан пункт, согласно которому украинец должен провести гарантированное количество матчей за сезон.

Издание сообщает, что «Реал» не планирует покупать нового вратаря летом, в клубе должны остаться Лунин и Тибо Куртуа, а испанский вратарь Кепа Аррисабалага вернется в «Челси».

В этом сезоне Лунин провел за «Реал» 27 матчей, в которых пропустил 23 гола и 12 раз сохранил ворота на замке.