Реал готов удвоить зарплату Лунину. Сколько будет зарабатывать?

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин имеет действующий контракт со «сливочными» до 2025 года.

По информации испанского портала Sport es, «Реал» уже подготовил новый контракт для украинского вратаря и готов ему вдвое повысить зарплату, которая является одной из самых низких в клубе.

Портал Capology отмечает, что Лунин сейчас, до уплаты налогов, зарабатывает в Мадриде 2.8 миллиона евро в год. По новому контракту у него будет 5,6 млн евро в год.

Ранее сообщалось, что Андрей Лунин в ближайшее время продлит контракт с «королевским клубом».