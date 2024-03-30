Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Реал готов удвоить зарплату Лунину. Сколько будет зарабатывать?
Испания
30 марта 2024, 23:17 |
1018
0

Реал готов удвоить зарплату Лунину. Сколько будет зарабатывать?

В настоящее время украинский вратарь имеет действующий контракт до 2025 года

30 марта 2024, 23:17 |
1018
0
Реал готов удвоить зарплату Лунину. Сколько будет зарабатывать?
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин имеет действующий контракт со «сливочными» до 2025 года.

По информации испанского портала Sport es, «Реал» уже подготовил новый контракт для украинского вратаря и готов ему вдвое повысить зарплату, которая является одной из самых низких в клубе.

Портал Capology отмечает, что Лунин сейчас, до уплаты налогов, зарабатывает в Мадриде 2.8 миллиона евро в год. По новому контракту у него будет 5,6 млн евро в год.

Ранее сообщалось, что Андрей Лунин в ближайшее время продлит контракт с «королевским клубом».

По теме:
Валенсия не смогла обыграть Мальорку, Яремчука заменили из-за травмы
Шанс для Ливерпуля. Де Дзерби не договорился о новом контракте с Брайтоном
Еще один игрок сборной Украины не смог доиграть поединок из-за травмы
Реал Мадрид Андрей Лунин продление контракта чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Источник Sport.es
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Забарный назвал лучшего защитника в мире. Что насчет нападающего?
Футбол | 30 марта 2024, 22:17 0
Забарный назвал лучшего защитника в мире. Что насчет нападающего?
Забарный назвал лучшего защитника в мире. Что насчет нападающего?

Украинский центрбек высоко оценил игру Вирджила ван Дейка

ВІДЕО. У Мудрика забрали ассист. Гол Челси отменен из-за игры рукой
Футбол | 30 марта 2024, 17:35 12
ВІДЕО. У Мудрика забрали ассист. Гол Челси отменен из-за игры рукой
ВІДЕО. У Мудрика забрали ассист. Гол Челси отменен из-за игры рукой

Гол лондонцев отменен после просмотра видеоповтора

Барселона предложила суперталанту новый контракт с клаусулой 1 млрд
Футбол | 30.03.2024, 00:05
Барселона предложила суперталанту новый контракт с клаусулой 1 млрд
Барселона предложила суперталанту новый контракт с клаусулой 1 млрд
Стало известно, где сборная Украины сыграет товарищеский матч против Польши
Футбол | 30.03.2024, 11:59
Стало известно, где сборная Украины сыграет товарищеский матч против Польши
Стало известно, где сборная Украины сыграет товарищеский матч против Польши
ВИДЕО. Мудрик заработал пенальти и удаление соперника, Челси забил гол
Футбол | 30.03.2024, 17:49
ВИДЕО. Мудрик заработал пенальти и удаление соперника, Челси забил гол
ВИДЕО. Мудрик заработал пенальти и удаление соперника, Челси забил гол
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Большие бои. Стал известен андеркард поединка Усик – Фьюри
Большие бои. Стал известен андеркард поединка Усик – Фьюри
29.03.2024, 19:50 7
Бокс
Кошмарный сон лис. Лестер может начать новый сезон в АПЛ с вычета очков
Кошмарный сон лис. Лестер может начать новый сезон в АПЛ с вычета очков
29.03.2024, 12:22 13
Футбол
Назван главный фаворит Евро-2024. Соперник сборной Украины – среди лучших
Назван главный фаворит Евро-2024. Соперник сборной Украины – среди лучших
29.03.2024, 10:59 2
Футбол
Украина – самая молодая сборная среди участников Евро-2024
Украина – самая молодая сборная среди участников Евро-2024
28.03.2024, 22:12 6
Футбол
Повесила баранку, но проиграла. Известна первая финалистка турнира в Майами
Повесила баранку, но проиграла. Известна первая финалистка турнира в Майами
28.03.2024, 23:46 1
Теннис
И они туда же. Двукратные чемпионы мира готовы сыграть спарринг с россией
И они туда же. Двукратные чемпионы мира готовы сыграть спарринг с россией
28.03.2024, 16:10 2
Футбол
Стало известно, сколько заработали Свитолина, Калинина, Ястремская в Майами
Стало известно, сколько заработали Свитолина, Калинина, Ястремская в Майами
28.03.2024, 17:11 1
Теннис
Стало известно, кто может возглавить мужскую сборную Украины по биатлону
Стало известно, кто может возглавить мужскую сборную Украины по биатлону
28.03.2024, 20:43 4
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем