ОФИЦИАЛЬНО. УАФ дисквалифицировала ведущего игрока Шахтера на 2 матча

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ объявил о решении дисквалифицировать игрока «Шахтера» Александра Зубкова на два матча чемпионата Украины.

Атакующий полузащитник команды в недавней игре с «Ворсклой» получил прямую красную карточку за грубые действия против вратаря полтавчан.

Зубков пропустит матчи УПЛ против «Зари» и ЛНЗ. В нынешнем сезоне чемпионата Украины Александр забил 5 голов и сделал 8 результативных передач в 21-м матче.

Команда Марино Пушича лидирует в таблице, опережая «Динамо» на 4 очка.