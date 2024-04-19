Украина. Премьер лига19 апреля 2024, 20:58 | Обновлено 19 апреля 2024, 21:06
922
3
ОФИЦИАЛЬНО. УАФ дисквалифицировала ведущего игрока Шахтера на 2 матча
Зубков получил наказание за грубую игру
19 апреля 2024, 20:58 | Обновлено 19 апреля 2024, 21:06
922
3
Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ объявил о решении дисквалифицировать игрока «Шахтера» Александра Зубкова на два матча чемпионата Украины.
Атакующий полузащитник команды в недавней игре с «Ворсклой» получил прямую красную карточку за грубые действия против вратаря полтавчан.
Зубков пропустит матчи УПЛ против «Зари» и ЛНЗ. В нынешнем сезоне чемпионата Украины Александр забил 5 голов и сделал 8 результативных передач в 21-м матче.
Команда Марино Пушича лидирует в таблице, опережая «Динамо» на 4 очка.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 19 апреля 2024, 12:07 4
Тренер определился со своим будущим
Футбол | 19 апреля 2024, 00:51 38
Французская команда выиграла четвертьфинал ЛЕ
Футбол | 19.04.2024, 10:17
Футбол | 19.04.2024, 18:08
Футбол | 18.04.2024, 18:58
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
18.04.2024, 00:51 90
18.04.2024, 08:22 2
18.04.2024, 01:40 8
18.04.2024, 08:35 5
18.04.2024, 06:30 16
18.04.2024, 01:50 2
18.04.2024, 00:28 17
18.04.2024, 02:30 1
ШД -- позор Украины.