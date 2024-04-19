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  4. ОФИЦИАЛЬНО. УАФ дисквалифицировала ведущего игрока Шахтера на 2 матча
Украина. Премьер лига
19 апреля 2024, 20:58 | Обновлено 19 апреля 2024, 21:06
922
3

ОФИЦИАЛЬНО. УАФ дисквалифицировала ведущего игрока Шахтера на 2 матча

Зубков получил наказание за грубую игру

19 апреля 2024, 20:58 | Обновлено 19 апреля 2024, 21:06
922
3
ОФИЦИАЛЬНО. УАФ дисквалифицировала ведущего игрока Шахтера на 2 матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зубков

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ объявил о решении дисквалифицировать игрока «Шахтера» Александра Зубкова на два матча чемпионата Украины.

Атакующий полузащитник команды в недавней игре с «Ворсклой» получил прямую красную карточку за грубые действия против вратаря полтавчан.

Зубков пропустит матчи УПЛ против «Зари» и ЛНЗ. В нынешнем сезоне чемпионата Украины Александр забил 5 голов и сделал 8 результативных передач в 21-м матче.

Команда Марино Пушича лидирует в таблице, опережая «Динамо» на 4 очка.

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Александр Зубков Шахтер Донецк Ворскла - Шахтер чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Украинская ассоциация футбола
Иван Зинченко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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CheMP
при Павелко такого не было! 
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0
nicksaf
Да, это мало, надо было дисквалифицировать на 15 матчей.
ШД -- позор Украины.
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-1
MrStepanovM .
мало
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-1
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