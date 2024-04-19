Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Провальный трансфер. Дуэлунд покинет Динамо окончательно и бесплатно
Украина. Премьер лига
19 апреля 2024, 19:48 | Обновлено 19 апреля 2024, 19:49
1938
4

Провальный трансфер. Дуэлунд покинет Динамо окончательно и бесплатно

Миккель продолжит выступления в составе «Орхуса»

19 апреля 2024, 19:48 | Обновлено 19 апреля 2024, 19:49
1938
4
Провальный трансфер. Дуэлунд покинет Динамо окончательно и бесплатно
Getty Images/Global Images Ukraine. Миккель Дуэлунд

26-летний атакующий полузащитник Миккель Дуэлунд грядущим летом окончательно покинет киевское «Динамо», сообщает bold.dk.

С января минувшего года футболист выступает на правах аренды в Дании за «Орхус», срок действия которой истекает 30 июня.

В тот же день у Дуэлунда заканчивается контракт с «Динамо», и Миккель уже имеет на руках подписанное трудовое соглашение с «Орхусом» до 30 июня 2025-го.

Таким образом, летом Дуэлунд покинет «Динамо» на правах свободного агента, став полноправным футболистом «Орхуса».

«Динамо» купило Дуэлунда летом 2018 года из «Мидтьюлланда», потратив 4 миллиона евро. Однако карьера датчанина в Киеве не сложилась, в том числе и по причине частых проблем со здоровьем.

Всего за «Динамо» Миккель сыграл 26 матчей, в которых отличился 3 голами и 1 ассистом.

В текущем сезоне Дуэлунд провел 16 официальных матчей за «Орхус», забив 1 мяч.

По теме:
Берегите меня. Луческу рассмеялся от вопроса журналиста и тут же ушел
Капитан Реала сообщил руководству клуба, что хочет уйти
Назван клуб, который был близок к трансферу Лунина, пока не появился Реал
Миккель Дуэлунд Динамо Киев Орхус свободный агент трансферы УПЛ трансферы
Алексей Сливченко Источник: bold.dk
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Омбудсмен объяснил, почему направил письмо Шевченко
Футбол | 19 апреля 2024, 17:26 0
Омбудсмен объяснил, почему направил письмо Шевченко
Омбудсмен объяснил, почему направил письмо Шевченко

Михаил Спасов проводит проверку

Снигур разобралась с нейтральной теннисисткой на пути в полуфинал в Кальви
Теннис | 19 апреля 2024, 14:00 8
Снигур разобралась с нейтральной теннисисткой на пути в полуфинал в Кальви
Снигур разобралась с нейтральной теннисисткой на пути в полуфинал в Кальви

Дарья уверенно обыграла Викторию Кан

ФОТО. Лицо и эмоции Агуэро после сейва Лунина в серии пенальти с Ман Сити
Футбол | 18.04.2024, 19:37
ФОТО. Лицо и эмоции Агуэро после сейва Лунина в серии пенальти с Ман Сити
ФОТО. Лицо и эмоции Агуэро после сейва Лунина в серии пенальти с Ман Сити
Тренер сборной Украины оценил игру Лунина и слухи про переход в Баварию
Футбол | 18.04.2024, 21:20
Тренер сборной Украины оценил игру Лунина и слухи про переход в Баварию
Тренер сборной Украины оценил игру Лунина и слухи про переход в Баварию
Крис САТТОН: «Из Зинченко сделали козла отпущения»
Футбол | 19.04.2024, 08:45
Крис САТТОН: «Из Зинченко сделали козла отпущения»
Крис САТТОН: «Из Зинченко сделали козла отпущения»
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Keen Vision
Трансфер сам по собі був толковий, Дуелунд був одним із кращих проспектів Данії (як і Мехмеді у Швейцарії свого часу, який потім на пристойному рівні заграв у Бундеслізі). Чи склалася б його карʼєра по-іншому, якби перейшов не в Динамо - цікаве питання.
Ответить
+2
Джей Гетсбі
З таких динамівців можна цілу лігу зібрати,команд на 16😂
Ответить
+1
Mr Voevudskiy
У днонамы 90% трансферов такие, ничего нового)
Ответить
0
Фанькин кот
С языка снял. У дынамки суркисовой почти все трансферы провальные. Зато её ботва борзая и нахальная 
Ответить
-2
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ман Сити – Реал – 1:1 (пен 4:5). Лунин выиграл серию пенальти. Видеообзор
Ман Сити – Реал – 1:1 (пен 4:5). Лунин выиграл серию пенальти. Видеообзор
18.04.2024, 01:40 8
Футбол
АНЧЕЛОТТИ: «Пенальти – азартная игра. Доверял Лунину, который был спокоен»
АНЧЕЛОТТИ: «Пенальти – азартная игра. Доверял Лунину, который был спокоен»
18.04.2024, 02:05 4
Футбол
Лунин идет в полуфинал. Реал выбил Манчестер Сити из Лиги чемпионов
Лунин идет в полуфинал. Реал выбил Манчестер Сити из Лиги чемпионов
18.04.2024, 00:51 90
Футбол
Лучший игрок поединка с Ман Сити расхвалил Лунина после суперматча
Лучший игрок поединка с Ман Сити расхвалил Лунина после суперматча
18.04.2024, 09:40 8
Футбол
ВИДЕО. Без эмоций. Как Лунин отреагировал на победу Реала в суперматче в ЛЧ
ВИДЕО. Без эмоций. Как Лунин отреагировал на победу Реала в суперматче в ЛЧ
18.04.2024, 07:21 9
Футбол
Лунин объяснил, почему остался по центру во время удара Бернарду Силвы
Лунин объяснил, почему остался по центру во время удара Бернарду Силвы
18.04.2024, 05:51 4
Футбол
Легендарный Касильяс поздравил Реал с победой над Ман Сити и отметил Лунина
Легендарный Касильяс поздравил Реал с победой над Ман Сити и отметил Лунина
18.04.2024, 08:22 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем