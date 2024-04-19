Провальный трансфер. Дуэлунд покинет Динамо окончательно и бесплатно

26-летний атакующий полузащитник Миккель Дуэлунд грядущим летом окончательно покинет киевское «Динамо», сообщает bold.dk.

С января минувшего года футболист выступает на правах аренды в Дании за «Орхус», срок действия которой истекает 30 июня.

В тот же день у Дуэлунда заканчивается контракт с «Динамо», и Миккель уже имеет на руках подписанное трудовое соглашение с «Орхусом» до 30 июня 2025-го.

Таким образом, летом Дуэлунд покинет «Динамо» на правах свободного агента, став полноправным футболистом «Орхуса».

«Динамо» купило Дуэлунда летом 2018 года из «Мидтьюлланда», потратив 4 миллиона евро. Однако карьера датчанина в Киеве не сложилась, в том числе и по причине частых проблем со здоровьем.

Всего за «Динамо» Миккель сыграл 26 матчей, в которых отличился 3 голами и 1 ассистом.

В текущем сезоне Дуэлунд провел 16 официальных матчей за «Орхус», забив 1 мяч.