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  4. Из-за беременной девушки. Дуэлунд рассказал, почему ушел в Орхус
Украина. Премьер лига
08 декабря 2023, 13:05 |
545
0

Из-за беременной девушки. Дуэлунд рассказал, почему ушел в Орхус

Для игрока было важно вернуться на родину

08 декабря 2023, 13:05 |
545
0
Из-за беременной девушки. Дуэлунд рассказал, почему ушел в Орхус
instagram.com/duelund_99

26-летний вингер «Динамо» Миккель Дуэлунд рассказал, что после того, как узнал о беременности своей девушки, принял твердое решение о необходимости вернуться в Данию, и в начале нынешнего года перебрался в «Орхус», с которым летом продлил трудовые отношения до конца сезона-2023/24.

«Новость о том, что вскоре я стану отцом – это что-то особенное, и больно чувствовать, что есть что-то, что может вдруг так громко заговорить в твоей голове. Для меня это было возвращение домой в знакомую и безопасную обстановку».

«Все началось с того, что я сказал «Неймегену» (клуб, в котором Дуэлунд играл на правах аренды с июля 2021-го по январь 2023-го – прим. ред.): «Я хочу домой, и это не имеет к вам никакого отношения». Я чувствовал, что меня что-то привлекло, и они отнеслись к этому с пониманием», - сказал Дуэлунд.

Контракт Дуэлунда с «Динамо» рассчитан до лета 2024 года, после чего хавбек сможет покинуть клуб на правах свободного агента.

В текущем сезоне Миккель провел 9 матчей за «Орхус». В настоящий момент вингер в очередной раз пребывает в лазарете, где начиная с сентября залечивает травму лодыжки.

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Миккель Дуэлунд Орхус Динамо Киев беременность трансферы УПЛ трансферы НЕК Неймеген
Источник Fodboldnyheder
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