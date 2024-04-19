Перес дал Лунину важный совет после игры с Ман Сити по поводу его будущего

В среду, 17 апреля, прошел второй матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором сыграли «Манчестер Сити» и мадридский «Реал».

Игра прошла на стадионе «Сити оф Манчестер» в Манчестере. В основное время команды сыграли вничью 1:1 и игра перешла в овертайм, а затем и в серию пенальти, которую выиграл «Реал» (4:3).

В послематчевой серии одиннадцатиметровых украинский вратарь Андрей Лунин совершил два сейва, что позволило «Реалу» победить и выйти в полуфинал турнира.

После поединка украинца поздравил с замечательным перфомансом президент «Реала» Флорентино Перес, который дал Андрею важный совет. Перес хочет, чтобы Лунин продлил контракт с «галактикос», но не будет возражать, если украинец решит покинуть клуб.

«Ты можешь перейти в другой клуб, чтобы играть больше, но ты нигде не получишь столько славы, как здесь», – отметил Перес.