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  4. Перес дал Лунину важный совет после игры с Ман Сити по поводу его будущего
Испания
19 апреля 2024, 19:52 |
3720
2

Перес дал Лунину важный совет после игры с Ман Сити по поводу его будущего

Украинцу в ближайшее время нужно определиться с будущим

19 апреля 2024, 19:52 |
3720
2
Перес дал Лунину важный совет после игры с Ман Сити по поводу его будущего
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

В среду, 17 апреля, прошел второй матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором сыграли «Манчестер Сити» и мадридский «Реал».

Игра прошла на стадионе «Сити оф Манчестер» в Манчестере. В основное время команды сыграли вничью 1:1 и игра перешла в овертайм, а затем и в серию пенальти, которую выиграл «Реал» (4:3).

В послематчевой серии одиннадцатиметровых украинский вратарь Андрей Лунин совершил два сейва, что позволило «Реалу» победить и выйти в полуфинал турнира.

После поединка украинца поздравил с замечательным перфомансом президент «Реала» Флорентино Перес, который дал Андрею важный совет. Перес хочет, чтобы Лунин продлил контракт с «галактикос», но не будет возражать, если украинец решит покинуть клуб.

«Ты можешь перейти в другой клуб, чтобы играть больше, но ты нигде не получишь столько славы, как здесь», – отметил Перес.

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Реал Мадрид Андрей Лунин продление контракта Ла Лига чемпионат Испании по футболу Флорентино Перес
Дмитро Олійник Источник: Realmadridexclusivo
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Комментарии 2
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Octopus
Это же DefensaCentral, они на ходу выдумывают новости подобной этой. Кто-то что-то кому-то сказал.. Доказательств, естественно, никаких не предоставляется
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Boodya
Я думаю при всій "королівськості" Реалу  фраза про славу звучить переоцінено)
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